Google идет в автопром, а WhatsApp блокирует уведомления: итоги недели

Возможно, вы уже запутали в нововведениях WhatsApp, которые в последнее время сыпятся буквально, как из рога изобилия. Теперь они касаются автоматического отключения уведомлений, где они не нужны. А еще, на этой неделе стало известно, что Google готовится к покорению автопрома и в качестве партнера выбрала компанию Remault. Вспоминая главные новости прошедшей недели, не забудем и о том, кому надо обновить свой Google Pixel и о многих другие событиях. Все это вы найдете а нашей традиционной подборке новостей из мира Android.

Google решала сделать автомобиль

Автомобильная промышленность — вот куда смотрят многие прогрессивные производители электроники. Именно в этом направлении, как им кажется, стоит развиваться, искать новые возможности и находить рынки сбыта. Естественно, это очень сложная отрасль, в которой надо найти себе нормального партнера, который предоставит все возможности для развития. Какие-то компании говорят о таком партнерстве открыто, а другие до последнего момента скрывают его. Но сейчас у нас появился один очень необычный тандем. Какое сравнение для его названия подобрать — решайте сами. Мы же пока просто расскажем, что мы имеем.

Как вы догадались из названия статьи, говорить мы будем о Google. Компания уже некоторое время пытается проникнуть в автомобильную сферу. Операционная система Android Auto уже работает на автомобилях самых разных производителей — от недорогих до самых премиальных. Например, пользоваться всеми преимуществами и недостатками подключения к автомобилю уже давно могут владельцы автомобилей Volvo, KIA, Mercedes, BMW, Honda и других. Но теперь она объединяется с Renault, чтобы фактически создать «программно-определяемый» автомобиль, который обе компании называют «автомобилем завтрашнего дня».

Заходите в наш Дзен! Там очень много всего интересного. Еще друзьям рекомендовать будете.

По мнению многих, компания Renault является производителем автомобилей низкого качества, а первая модель, которая приходит в голову, это Logan. Которая, кстати, не является собственной моделью компании. Но несмотря на это, Renault – это очень крупная компания с большой производственной базой, огромным количеством наработок в сфере автомобильной промышленности и бесчисленным количеством клиентов по всему миру.

Можно было бы подумать, что Google не очень заинтересована в развитии данного направления, но это не так. Она часто увлекается новыми проектами, хотя и часто бросает дело на половине пути. Но линейка смартфонов Pixel является доказательством того, что сила Google заключается в программном обеспечении и искусственном интеллекте. Похоже, что компания из Маунтин Вью хочет применить те же принципы к новому автомобилю, который она разрабатывает вместе с Renault.

Компании говорят, что новый умный автомобиль объединит лучшее из автомобильного и цифрового мира. Он будет основан на существующей операционной системе Android Automotive и технологии Google Cloud, чтобы обеспечить новые услуги по запросу и постоянные обновления.

Партнеры разработают набор бортовых и внешних программных компонентов, предназначенных для транспортного средства, которое даст широкие возможности управления, развлечения и комфорта. Все это будет не просто работать ”из коробки”, но и получать обновления по мере их выхода.

Какой проводник скачать на Андроид. ТОП-5 файловых менеджеров нашего Германа Вологжанина.

Google поможет создать цифрового двойника автомобиля, который будет обладать расширенными возможностями искусственного интеллекта для более простой и непрерывной интеграции функций в реальное транспортное средство.

Автомобиль также будет включать в себя персонализированные возможности, такие как отслеживание поведения при вождении, часто используемые пункты назначения, зарядные станции (естественно, это будет электромобиль) и многое другое.

Автомобильная отрасль довольно консервативна, и многие производители просто не готовы все быстро перестроить и превратить машину на каждый день в гаджет, которым будет просто и удобно пользоваться. С выходом первых моделей Tesla новое направление в автопроме стало заметно очень отчетливо. Проблема только в том, гиганты отрасли не хотели или не могли все перестроить на новые рельсы.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Поэтому Apple, Google и другие компании стараются занять эту нишу. Делают они это не для того, чтобы помочь производителям автомобилей или сделать жизнь владельцев автомобилей более удобной. Причина в том, что тот, кто первым займет этот рынок, сможет если и не утвердить свой собственный стандарт для индустрии, то, как минимум, неплохо заработать и расширить пользовательскую базу. Впрочем, что плохого в том, что они это сделают, если заодно и нам станет приятнее пользоваться нашими автомобилями? Жаль только, что они станут электрическими. Но это уже тема для отдельной статьи, которую мы может быть напишем. Чтобы не пропустить ее и другие интересные новости на нашем сайте, подпишитесь на Telegram-канал AndroidInsider.

Еще один телефон Google устарел

Так уж устроен рынок смартфонов, что на нем все какое-то недолговечное. Стоит только купить новый телефон, как проходит время, и он становится уже устаревшим. Выходит новая модель с новыми функциями, про которые со сцены нам говорят что-то вроде ”как вы вообще без этого жили раньше?!”. Даже если функция не столь полезная, то преподносят ее все равно именно так. Но не только из-за выхода новой модели стареет ваш телефон, а еще и из-за некоторых других факторов. Именно по этой причине пользователям популярной модели Google придется задуматься о замене своего телефона на новый.

На этот раз поводом для того, чтобы задуматься о замене телефона, является истечение его цикла обновления. Google Pixel 4 и Pixel 4 XL — флагманы Google 2019 года — больше не будут получать обновления программного обеспечения. Кстати, это те телефоны, которые были первыми и последними устройствами Pixel, использовавшими технологию Google Motion Sense для навигации с помощью жестов.

Причиной для написания этой статьи стало то, что Google недавно выпустила ноябрьский патч безопасности для своих телефонов Pixel, а серия Pixel 4 не была включена в список обновлений этого месяца. Об этом сообщает XDA Developers. Это означает, что телефоны больше не будут получать регулярные ежемесячные обновления OTA от Google. Это и говорит о том, что пользователям пора задуматься о том, чтобы обновить свои устройства.

Знали про наш Дзен? Там еще больше материалов, чем на сайте. Обязательно зайдите, когда дочитаете эту статью.

Android 13 также является последней основной версией операционной системы для Pixel 4 и 4XL. Google обязалась выпускать обновления для устройств в течение трех лет, и, согласно графику обновлений, гарантированные обновления безопасности закончились в октябре 2022 года.

Тем не менее, Google уже много раз показывала нам, что отпускает телефоны ”в свободное плавание”, выпустив для них одно обновление после того, как они должны официально закончиться. Происходит это спустя несколько месяцев после исключения устройств из списка обновлений. Таким образом, мы сможем увидеть последний OTA в серии Pixel 4 в будущем, но мы не ожидаем каких-либо серьезных изменений или дополнений функций — только некоторые исправления ошибок.

Другие модели Pixel тоже будут выходить из оборота по мере того, как они будут стареть. Так следующим телефоном, который перестанет получать обновления, станет Pixel 4a. Впрочем, он еще почти год будет считаться актуальным, а его поддержка прекратится в августе следующего года.

Обновления телефонов важны не только с точки зрения получения ими новых функций, хотя это тоже важно, но и с точки зрения безопасности. Обычно обновления безопасности выходят чуть дольше, чем программного обеспечения, но после этого момента пользоваться телефоном уже не стоит. Мы часто публикуем новости, в которых говорится о найденный уязвимостях старых моделей. И они уже не получают обновления, а значит данные их пользователей находятся в серьезной опасности.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Сейчас больше всего времени обновлений предлагает Samsung. Некоторые ее новые телефоны предлагают до 5 лет обновлений безопасности. Даже Google в этом плане более скромная. Но определенный тренд уже наметился. Когда смартфоны становятся все более схожими и мало чем отличаются друг от друга, производителям приходится привлекать внимание другими вещами. Например, рекламой, сервисами и долгими обновлениями.

Это вполне соответствует увеличению времени использования телефонов. Если раньше пользователи в среднем покупали новинку раз в два года, то теперь они пользуются своими телефонами более трех лет. В разных отчетах данные отличаются, но тренд на увеличение времени использования становится все более явным. И увеличение времени обновлений только закрепит этот результат. Такие тренды действительно радуют.

А как часто вы меняете телефон? Возможно, у вас другое видение и вы считаете, что стоит покупать новинку каждый год? А может быть вам кажется более экономичным продавать телефон, пока он дорогой? Расскажите об этом в комментариях или в нашем Telegram-чате.

Вышел новый телефон с легендарной камерой

Камера в смартфоне давно стала тем, на что пользователи обращают больше всего внимания. Во-первых, об этом много говорят на презентациях и убеждают нас в том, что именно это нам и нужно. Во-вторых, стримы и блоги, которые получили большое развитие в последнее время еще больше способствовали этому. А в-третьих, все хотят записывать в памяти телефона те события, которые с ними происходят, и в хорошем качестве запечатлеть те эмоции, которые были у них в тот момент. Поэтому выход телефона, ориентированного именно на фотосъемку, просто не может пройти незаметно. И вот вышел еще один такой телефон, о котором мы обязательно должны поговорить. Хотя его присутствие на многих рынках совсем не гарантировано.

В прошлом году Leica в партнерстве с Sharp и SoftBank выпустила в Японии свой первый смартфон под собственным брендом. Он получил название Leitz Phone 1. Теперь немецкий производитель фотоаппаратов представил свой телефон второго поколения под названием Leitz Phone 2.

Как и Leitz Phone 1, основанный на Sharp Aquos R6, новейший Leitz Phone 2 построен на смартфоне этого же бренда, но на его более свежей модели — Aquos R7. Он был выпущен ранее в этом году. Поэтому между оригинальным телефоном и моделью с ребрендингом сложно найти существенные отличия. Главным из них является цветовая гамма и программное обеспечение.

А еще у нас есть Дзен. Там даже больше материалов, чем на сайте. Заходите за эксклюзивами!

Leica Leitz Phone 2 выпускается в единственном белом цвете под названием Leica White. Для тех, кто не знает, Leitz Phone 1 был черного цвета.

Интересно, что на корпусе смартфона нет логотипа Leica. Вместо этого он использует брендинг Leitz. Его можно увидеть на кольце камеры, в центре задней панели, где он стал стильным ярким акцентом, и на алюминиевой крышке объектива, входящей в комплект поставки. Это, кстати, тоже очень необычно, но довольно интересно для ценителей фототехники, особенно старой. Есть какой-то шарм в том, чтобы снять крышку, прежде чем сделать фото.

Устройство работает на Android 12 и, скорее всего, получит обновление, но подождать его придется несколько месяцев. Оболочка доработана так, чтобы соответствовать духу легендарной марки производителя фотоаппаратов, ставших эталоном индустрии на долгое время. Есть даже специальный виджет LFI, демонстрирующий снимки, сделанные фотографами Leica.

Приложение камеры предлагает функции, которые позволяют делать снимки в духе тех самых знаменитых фотографий на старые камеры бренда с объективами Leica M. Быстрые настройки в приложении основаны на пользовательском интерфейсе камеры Leica, а также есть возможность выбрать звук затвора серии Leica M и фильтры Leica.

Больших отличий Leica Leitz Phone 2 от оригинального Sharp Aquos R7 просто быть не может, поэтому основные характеристики у них одинаковы. Так можно отметить, что он оснащен 1-дюймовым датчиком изображения на 47,2 Мп с объективом f/1,9. Эта основная камера работает в паре с датчиком глубины на 1,9 Мп. На передней панели есть 12,6 Мп камера для селфи и видеозвонков.

Телефон оснащен пока еще современным процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 в сочетании с 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 512 ГБ хранилища UFS 3.1. Он имеет слот для карты MicroSD, который поддерживает карты объемом до 1 ТБ.

Leica Camera — новое приложение камеры от Xiaomi. Как скачать.

Другие характеристики тоже на высоком уровне. Смартфон может похвастаться OLED-дисплеем Pro IGZO с разрешением 2730 x 1260 пикселей (WUXGA+), глубиной цвета 10 бит, дисплей 240 Гц и пиковой яркостью 2000 нит. Центральная панель с перфорацией поддерживает Dolby Vision, а под ней находится ультразвуковой датчик отпечатков пальцев.

Другие особенности смартфона включают разъем для наушников 3,5 мм, максимальный рейтинг защиты от воды IP68, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GNSS, NFC, USB Type-C, аккумулятор емкостью 5000 мАч, USB PD (PPS) и беспроводную зарядку.

Обсудить этот и другие материалы можно в нашем Telegram-чате

Тут никакой однозначной ясности нет. С одной стороны, в нынешних условиях те, кто занимаются параллельным импортом, могут привезти что угодно, а с другой — вряд ли такое устройство будет сильно востребовано. Тем более, в Японии оно стоит 225 360 иен (примерно 94 000 рублей по курсу). Это значит, что в России к ценнику можно будет смело прибавить минимум 20-30 процентов.

В любом случае новинка будет доступна для покупки в Японии с 18 ноября. А там уже посмотрим, когда он доберется до других рынков. Отмечу только, что Leitz Phone 1 так и остался эксклюзивным для японского рынка.

WhatsApp получил еще одну новую функцию

Наверняка, вы не раз сталкивались с тем, что уведомления сыпятся буквально ото всюду. Смартфон, часы, планшет, ноутбук и везде есть свое уведомление, которое просто обязано (как оно считает) прозвучать именно отсюда. В итоге, если уведомлений у вас много, каждое еще дублируется несколько раз, и вы получаете какофонию звуков и вибраций. Удивительно, что об этом задумались разработчики WhatsApp, но именно этот мессенджер в скором времени получит новую функцию, которая избавит вас от этого беспорядка. Осталось только разобраться, как это будет работать и нужно ли это вообще, или я слишком нагнетаю, чтобы привлечь внимание к этой статье.

Хорошая функция, пользующаяся большим спросом у многих пользователей, скоро будет доступна в WhatsApp. Компания не хочет, чтобы ее приложение генерировало много уведомлений. Это делает его одним из самых раздражающих приложений, доступных в Google Play. Разработчики попытались автоматически отключать группы, чтобы не беспокоить вас каждым сообщением. Так как функция еще не вышла в широкое использование, мы не имеем полной информации о том, как она будет выглядеть в своем финальном представлении, но кое-что можем сказать уже сейчас.

На самом деле эта функция уже в некотором роде доступна пользователям. WhatsApp знает, что в больших группах ваш телефон может звонить или вибрировать без перерыва в течение всего дня. Когда в чате 2 человека — это не проблема. Если в нем 5-6 человек, это можно пережить, но когда в чате больше участников и каждый хочет, чтобы именно вы получили его сообщение, это становится огромной проблемой. Поэтому компания и решила автоматически отключать уведомление в группах с более чем 256 участниками. Ведь если все они что-то пишут, ”переварить” такой поток информации и постоянное поступление уведомлений будет очень сложно.

Еще больше новостей и интересных статей в нашем Дзен.

Если вам кажется, что это очень много, то это не так, ведь сейчас WhatsApp поддерживает группы до 1024 пользователей. Вот это действительно очень много. Из-за этого все уведомления группы с количеством участников более 256 будут автоматически отключены. Сообщения будут поступать, но ваш смартфон не даст вам знать, пока вы не запустите приложение. Так вы сможете прочитать сообщения, но они не будут докучать вам своим приходом каждый раз, когда кто-то нажимает кнопку ”отправить”.

Если вы все же переживаете, что пропустите какое-то уведомление, то данную функцию можно отключить и дальше получать удовольствие от вибромассажа где-то в недрах кармана.

Переживать, что вы пропустите уведомления в группах с меньшим количеством участников, не стоит. Если в ней меньше 256 пользователей, уведомления будут приходить как и прежде, и вам ничего не надо будет делать дополнительно. То есть вы сможете отключить уведомления, но не автоматически, а вручную, как и раньше, просто открыв переписку и поставив галочку напротив того времени, в течение которого вы не хотите получать уведомления. Варианты по-прежнему будут от 8 часов до бесконечности.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

В настоящее время функция постепенно доходит до пользователей, но, возможно, что вскоре она станет доступна для всех. Скорее всего, не прочитав эту статью, вы даже не узнаете, что такая функция есть. Она проявит себя только в тот момент, когда в огромном чате вы не будете получать уведомления. Если вы сильно обрадуетесь, что, например, в чате дома или района вы не получите сообщение, это о вас так позаботились разработчики WhatsApp.

Вряд ли это можно назвать ключевой особенностью по той самой причине, что далеко не у всех есть такие огромные чаты. Но это лишний раз говорит о том, что WhatsApp понимает сложность своего положение. В последние несколько лет куда более функциональный Telegram, где у нас есть свой новостной канал, стремительно догоняет его. Поэтому ему приходится что-то делать, чтобы не терять свое лидерство. Пока оно очень уверенное, но многое может измениться, если не пытаться его закрепить.