HarmonyOS 3 и российский Android на Linux: итоги недели

На этой неделе было много больших событий, которые не могли не привлечь внимание и не повлиять на всю индустрию смартфонов. Одно только представление новой версии операционной системы HarmonyOS 3 от Huawei чего стоит. Она стала еще лучше и может более полно управлять другими устройствами. В конце концов, именно в этом и была суть этой ОС. А еще, на этой неделе появился новый тип мошенничества. Злоумышленники прикрываются Алисой от Яндекса, чтобы получиться доступ к нашим деньгам. Все это и многое другое обсудим в нашей традиционной новостной подборке по итогам недели.

В России сделали свой Android

Несмотря на то что Google уже давно навострила лыжи из России, а Ютубу прочат блокировку уже этой осенью, Android, кажется, никуда не денется. Единственный раз, когда заговорили о возможном отключении операционной системы на смартфонах пользователей, был зафиксирован ещё в 2020 году. Тогда Google постаралась донести до российских властей, что может отключить Android в РФ, если здесь начнут замедлять или тем более блокировать YouTube. С тех пор многое поменялось, но угроза отключения Android не прошла незамеченной.

В России почти закончили разработку собственной мобильной операционки, которая может стать альтернативой Android. Говорить о полной замене и о прямой конкуренции пока сложно. Но сам факт наличия новой платформы — это всяко лучше, чем её отсутствие.

Созданием новой ОС занимается российская компания Роса, которая специализируется на разработке системного ПО, отвечающего требованиям местного законодательства. То есть уже сейчас можно быть уверенным, что по части безопасности личных данных тут всё будет ок.

Пока об операционке известно не так много, как хотелось бы, но кое-какие подробности и выводы уже есть:

Очевидно, что базисом новой операционки является Linux. Во-первых, потому что написать своё собственное ядро с нуля довольно сложно и дорого. А, во-вторых, потому что Роса уже имеет опыт разработки серверных операционных систем на базе Linux. Стало быть, вполне логично использовать эту платформу и тут, как это делает та же Google.

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Использование Linux в качестве основы новой ОС позволит ей не стать платформой в самой себе. Это даст ей возможность сохранить открытость и, возможно, даже стать совместимой с приложениями для Android. В конце концов, сегодня софт — это залог популярности операционной системы, и с этим бессмысленно спорить.

Название новой операционки не раскрывается. Однако Росе ещё с 2014 года принадлежит бренд Rosa Mobile. Так что вполне возможно, что этой торговой марке наконец-то найдут применение, назвав ей предстоящую ОС. Тогда в компании уже поглядывали в сторону мобильных платформ и даже пытались сделать что-то в этом направлении.

Насколько самостоятельной будет эта платформа, вопрос открытый. Очевидно, что сделать свой смартфон, на котором бы работала Rosa Mobile, будет проблематично. Вряд ли в России есть необходимые ресурсы для этого. Всё-таки для этого мало купить разрозненные компоненты, а потом собрать их воедино. Нужно иметь большой штат разработчиков, инженеров, дизайнеров, тестировщиков, которые понимают, что нужно делать.

Смысла разрабатывать (мобильную операционную систему в России) с нуля нет. Цель, скорее, заключается в том, чтобы сделать устройство безопасным. Если «снести» имеющуюся ОС нельзя, можно поверх запустить свое решение, — приводит РБК слова Германа Клименко, создателя портала LiveInternet.

Впрочем, я сильно сомневаюсь, что кто-то вообще будет с этим заморачиваться. Ну, подумайте сами: кто захочет покупать готовый и отлаженный смартфон с широкой функциональностью только ради того, чтобы установить на него другую операционку с сомнительным потенциалом. Причём сказать «установить» намного проще, чем сделать это на самом деле.

Практика показывает, что абсолютное большинство пользователей Android неспособны не то что перепрошить свой смартфон, а даже установить новый лаунчер поверх предустановленного. Что и говорить о полной смене операционной системы. Так что на коммерческий успех в полном смысле этого слова рассчитывать скорее всего не придётся даже с неограниченным доступом к софту.

Поэтому в лучшем случае, на что можно рассчитывать разработчикам, — это применение в государственных органах. Например, Госдума будет закупать какие-нибудь китайские смартфоны ,а потом устанавливать на них российскую операционную систему. Но такой подход а) довольно сложен с точки зрения реализации и б) всё равно оставляет Россию в зависимом положении, потому что смартфоны-то всё равно придётся где-то брать.

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Но, как ни крути, это лучше, чем совсем ничего. Естественно, составить конкуренцию Android или iOS будет довольно проблематично. Но в банках и госструктурах собственная операционка совершенно точно нужна. Известно, что тот же Сбер устанавливает на смартфоны своих сотрудников особый сертификат, который позволяет отслеживать их действия, а также защищать данные от перехвата.

Сейчас это единственная возможность защитить секретные сведения, с которыми работает сотрудник, причём не стопроцентный. Потому что и Apple, и Google совершенно точно собирает данные о том, чем занимаются пользователи смартфонов на базе их операционных систем. А, если у нас будет своя собственная платформа, данные уже никуда не утекут. Тем более, что для рабочих целей, как правило, обширная функциональность современных оболочек, к которым мы привыкли, и не требуется.

Новая функция WhatsApp

WhatsApp разрабатывает множество новых функций. Правда, сейчас они выглядят не как полноценное нововведение, а скорее как ответ на существенно возросший интерес пользователей к Telegram. Можно даже сказать, что это попытки разработчиков хоть как-то догнать мессенджер Павла Дурова и не растерять клиентов, которые стремительно переходят на Telegram. Но при этом WhatsApp все равно доминирует по количеству пользователей и от этого ему довольно сложно вводить что-то новое так, чтобы не сломать то, что есть, и не сделать только хуже.

Однако иногда эти новые дополнения оставляют нас в замешательстве и ломают всю логику, потому что они, кажется, отменяют возможности, представленные в более ранних обновлениях. Вот и сейчас мы видим что-то подобное, ведь WhatsApp готовит обновление, которое может выйти довольно скоро. Речь идет о разработке опции для сохранения сообщений. Все бы ничего, но имеются в виду те сообщения, которые должны быть исчезающими.

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Чтобы было более понятно, то исчезающие сообщения WhatsApp и так не являются надежными. Точно так же, как мы видим в мультимедиа с однократным просмотром, получатели всегда могут сделать скриншоты сообщений, прежде чем они исчезнут. Возможно, осознавая, насколько легко это было обойти, компания и предпочла просто внести изменения, чтобы получатель мог проще сохранить исчезающие сообщения.

Недавно мы слышали о том, что WhatsApp разрабатывает новую опцию для хранения сообщений. Эта возможность была впервые обнаружена в мае, и люди из WABetaInfo (через Phandroid) теперь объясняют, как она может работать после обнаружения окна сообщения для настольного клиента службы.

В новом предупреждении об исчезающих сообщениях упоминается, что любой пользователь сможет сохранить или отменить сохранение сообщений в чате. Это означает, что если сообщения настроены на исчезновение по истечении заданного периода времени, они могут избежать удаления и оставаться в чате, если отправитель или получатель решат их сохранить.

Предупреждение также показывает, как в групповых чатах каждый участник сможет сохранять и отменять сообщения для всех в чате. Правда, в этом случае есть некоторые исключения. Для того, чтобы любой смог сделать исчезающее сообщение постоянным, надо включить соответствующую пометку в настройках чата. Сделать это может только администратор, и это единственное ограничение, которое есть. Но возможность ограничения перевода исчезающих сообщений в постоянные пока еще только находится в разработке, и говорить о том, когда она появится, пока рано.

Возможность сохранить сообщения, изначально являющиеся исчезающими, полностью противоречит самой сути появления этой функции. Но, похоже, это никого не останавливает, и разработчики продолжают делать свое дело.

Пока что даже у бета-тестеров нет доступа к активной функции, и хотя мы наблюдаем этот прогресс на настольных компьютерах, окончательные планы по ее выпуску на конкретных устройствах пока не понятны.

Полезной эта функция может оказаться только для тех, кто постоянно делал скриншоты исчезающих сообщений. Зато для тех, кто хотел отправить что-то, что останется тайной, это станет неприятным сюрпризом. С другой стороны, наивно рассчитывать на то, что в наше время хотя бы что-то, что попало в Сеть, может остаться тайной.

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В последнее время было приятно наблюдать, как WhatsApp старается сделать как можно больше функций, чтобы стать похожим на Telegram (где у нас есть свой чат). Но делалост это как-то странно. Можно понять, что одной из задач является не сломать то, что есть, и не оттолкнуть пользователей сложным интерфейсом. Но когда доходит до реализации таких странных возможностей, как исчезающие сообщения, которые можно просто сохранить официальными, а не обходными методами, возникает чувство недоумения.

Что нового в HarmonyOS 3

За последние несколько недель появилось много сообщений о грядущей новой версии Huawei HarmonyOS. И вот компания официально ее выпустила. На этой неделе Huawei провела полномасштабную конференцию по запуску HarmonyOS 3. Она была улучшена в нескольких аспектах. Система поставляется с улучшенным HyperTerminal, универсальной картой, плавной работой, конфиденциальностью и безопасностью. По словам Huawei, система HarmonyOS 3 существенно улучшает пользовательский опыт. Полноценное распространение начнется в сентябре, а пока мы можем поговорить о том, что в ней будет.

HarmonyOS 3 предлагает несколько основных функций обновления, включая HyperTerminal (удвоение количества оборудования), богатую экосистему, умный дом, длительное обновление, конфиденциальность и безопасность, а также многие другие улучшения.

На данный момент бета-версия HarmonyOS 3 доступна для первых пользователей. Владельцы совместимых моделей могут зарегистрироваться и загрузить обновление. HarmonyOS 3 HyperTerminal поддерживает совместную работу 12 типов интеллектуальных устройств. К ним относятся принтеры, умные очки и умные автомобили. Помимо смартфонов в процессе совместной работы могут использоваться умные экраны и ПК с Windows 11.

Некоторые телефоны Huawei уже получили обновление HarmonyOS 3.0. В журнале обновлений говорится, что операционная система придерживается концепции «обычно используемой и всегда новой» и предоставляет пользователям «дальнейшие» бесплатные обновления.

Рабочий стол новой операционки удалось сделать более персонализированным. Есть даже функция интеллектуальной компоновки рабочего стола, которая включается одним тапом. А кроме этого, для хранения личных данных предлагаются конфиденциальные папки.

Huawei может снова начать выпускать процессоры Kirin, но очень плохие.

Статус безопасности устройства стал более прозрачным и управляемым, защита данных стала более простой и надежной. Проще говоря, новая система обладает более высоким уровнем безопасности, который не сказался негативно на функциональности. В частности это касается более развитой системы умного дома.

Объединение ПК, монитора и гарнитуры, соединение смартфона и планшета, продолжение работы на других устройствах, единый вход в систему — все это HarmonyOS 3. При этом всем можно управлять при помощи одного окна. Если заявленное действительно будет работать, то это будет очень интересно.

Можно не только соединять все устройства, замыкая их на смартфон, но и управлять ими, если они уже в сети и объединены между собой. Например, так можно пользоваться умными колонками, выводить информацию с одного устройства на другое и управлять ими без участия смартфона.

Huawei Watch смогут легко подключаться к другому спортивному оборудованию. Наушники будут переключаться между источниками тогда, когда это нужно. А в автомобиле можно будет пользоваться приложениями со смартфона.

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Функция объединения ярлыков приложений теперь будет работать еще лучше. Их можно будет не только объединять в супер папки, но изменять их размер после объединения, чтобы они занимали меньше места на хоумскрине. Новые параметры получили и папки, которые тоже были довольно сильно переработаны. Есть даже интеллектуальная компоновка элементов, чтобы они стояли так, как нужно пользователю. Правда, это скорее видение системы, но попробовать точно стоит. Вдруг она угадает.

А еще HarmonyOS 3 поставляется с улучшенным игровым движком superframe. Он позволяет сократить энергопотребление во время рендеринга графики на 11%. Кроме того, на 14 % улучшилась реакция приложений для управления супер памятью.

Как AirTag, но в 4 раза дешевле — новая метка от Huawei.

Что касается конфиденциальности, новинка и тут поддерживает новые функции, включая центр безопасности, который может уничтожать вирусы, перехватывать угрозы, имеет чистый режим и защиту от подменных приложений.

Все это надо проверять в деле, а большая часть функций не будет доступна для пользователей за пределами Китая. Но от этого не становится менее интересным то, как компания разрабатывает и внедряет новые функции в ПО, которое может конкурировать с Android и iOS. То ли еще будет? Как вы думаете, сможет ли HarmonyOS перерасти во что-то большее, чем просто операционная система для смартфонов Huawei? Делитесь мнением в комментариях или в нашем Telegram-чате.

Звонит Алиса. Что делать?

Голосовой помощник Алиса плотно вошел в нашу жизнь: с помощью него можно не только искать информацию и устанавливать напоминания или будильники, но даже заказывать такси. Именно популярность сервиса сыграла с ним злую шутку: мошенники нашли способ использовать Алису в корыстных целях. Правда, голосовой помощник тут совершенно ни при чем. На всякий случай, в Яндексе предупредили об обмане и рассказали, что компания не имеет к этому отношения. Разбираемся, что делать, если вам звонит Алиса и как понять, что это развод.

В наше время мошенники по телефону используют различные способы, но самым популярный — представиться сотрудником банка. Сколько бы шуток про это ни ходило, но люди продолжают отдавать данные своих карт злоумышленникам. Но они пошли дальше и начали придумывать новые схемы развода по телефону — одним из них стал обман с помощью Алисы по телефону. Вам звонит по телефону голос, похожий на Алису (на самом деле, нет) и делает заманчивое предложение. Например, заработать немного денег на бирже, предварительно выманив у вас данные карт.

Компания рекомендует положить трубку и занести телефон в черный список через определитель номера от Яндекса. Так он будет помечать номера как мошеннические, хотя их, конечно же, могут быть десятки или сотни, ведь мошенники постоянно меняют номера. Также может меняться и текст, который, собственно, произносит и не Алиса вовсе.

Понять, что это развод мошенников, очень просто: важно знать, что Алиса умеет совершать звонки контактам из адресной книги, отвечать на подозрительные звонки или записывать их. Но она никогда не будет звонить сама и не будет узнавать у вас платежные данные. В конце концов, я не помню ни одного случая, чтобы кто-то звонил из Яндекса для решения какого-либо вопроса: обычно предложения приходят в виде уведомлений, а все вопросы решаются в мессенджере Яндекса, конкретном приложении или с помощью электронной почты. Кроме того, пользователи Яндекс.Станции всегда узнают настоящий голос Алисы. Об этом расскажем ниже.

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Не все знают, но Алису озвучивает Татьяна Шитова. К слову, она также является голосом актрисы Скарлетт Йоханссон во многих фильмах, а еще вы могли слышать ее в аудиокнигах. Отличить Алису от мошенников очень легко: «в оригинале» он поставленный, с меняющейся интонацией. Но по произношению голосового помощника чувствуется, что он все равно является склеенным из разных частей. К примеру, это заметно, когда задаешь Алисе вопрос, а она на него отвечает.

Из-за того, что голосовой помощник не является совершенным, в некоторых словах ударения ставятся неправильно, а паузы во фразах минимальны. Это никак не похоже на то, как общается с вами фейковая Алиса, работающая на мошенников. Послушать ее можете, нажав на ссылку ниже.

Ненастоящая Алиса

На записи голос совершенно иной: тональность ниже, отсутствует вообще какая-либо интонация, слышно дыхание в конце — его явно нет у голосового ассистента. Об отличиях в голосах двух Алис с точки зрения эксперта рассказала нам Наташа Малец — бизнес-тренер по публичным выступлениям и переговорам, основатель Московской Школы Радио.

У ненастоящей Алисы говорок, как если бы она «понаехала в столицу» (как многие из нас, кстати), но вот для озвучки обычно привлекают дикторов без говора или с московским говором (да, он существует). Ещё голос настоящей Алисы принадлежит явно профессиональному диктору с навыками актерского мастерства, поэтому мы и слышим лёгкий роботизированный эффект, ненастоящая Алиса не смогла его сыграть. Ну и третье отличие — у Татьяны Шитовой («настоящей» Алисы) голос поставлен, у ее подделки он приятный, но не более.

Сотрудники Яндекса также пришли к выводу после изучения записи, что текст начитан не очень хорошо, но фальшивый голос сложно распознать сразу. Особенно, если учитывать искажения при звонке по мобильному. Впрочем, если используете голосовой ассистент от Яндекса каждый день, то узнаете «ненастоящую» Алису, что называется, с двух нот.

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Мошеннический звонок от Алисы — лишь капля в море телефонных разводов. Но алгоритм, чтобы не попасться на крючок аферистов, в целом, один и тот же. Запоминайте.

Не отвечайте на звонки с неизвестных номеров и не перезванивайте на них.

Используйте определитель номера. Сейчас они есть и у Яндекса, и у Сбера, и у Тинькофф. Во время звонка система отобразит, что за звонок поступил, а вы решите, стоит отвечать или нет.

В конце концов, если не доверяете определителям, просто вбейте номер в поисковик — про номера мошенников обязательно найдете соответствующие отзывы.

Не сообщайте номера карт, пароли от аккаунтов и тому подобное — это конфиденциальная информация, которую ни одна уважающая компания не спросит вас по телефону.

Не вступайте в диалог, кладите трубку сразу же. Сомневаетесь? Напишите в поддержку Яндекса через мессенджер в браузере — вам обязательно подскажут.

Самое главное — обязательно предупредите своих родственников постарше: именно люди в возрасте являются основной мишенью злоумышленников.

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Говорят, WhatsApp сделает исчезающие сообщения еще хуже. Если вы, как и мы, не понимаете, зачем они нужны и что с ними будет — обязательно изучите нашу статью.