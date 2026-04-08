Еще пару лет назад VPN в России был чем-то вроде незаметного фона: поставил приложение, нажал кнопку, пользуешься. Сегодня ситуация изменилась кардинально. Блокировка VPN в России стала системной. И то, что раньше работало само по себе, теперь требует все больше усилий, денег и технических знаний. Что происходит, почему VPN не работает на привычных устройствах и что с этим делать — разбираю без технического жаргона. Заодно объясняю, почему все это напрямую связано с тем, почему перестал работать Telegram и другие привычные сервисы.

Можно ли пользоваться VPN в России

Формально — да. Запрет VPN в России в полном смысле слова пока не введен. Ни один закон прямо не запрещает обычному гражданину использовать такое приложение на смартфоне. Официальная риторика остается двойственной: депутаты говорят, что полного запрета не обсуждается, Минцифры заявляет, что выступает против штрафов за использование VPN.

Но есть нюанс. Закон о запрете VPN в его нынешнем виде запрещает таким сервисам помогать получать доступ к заблокированным в России ресурсам. То есть сам инструмент не запрещен, но его использование по назначению — уже серая зона. На практике это означает следующее:

сотни VPN-приложений удалены из российского Google Play по требованию Роскомнадзора;

оставшиеся приложения работают нестабильно или не работают вовсе;

операторы связи применяют системы глубокой инспекции трафика для выявления VPN-соединений;

крупные платформы начинают блокировать пользователей с включенным VPN.

Фактически создаются инфраструктурные и экономические барьеры без формального запрета. Результат примерно тот же, что и при прямом запрете, — только без громких заголовков.

Почему не работает VPN

VPN в России не работает по нескольким причинам, и каждая из них заслуживает отдельного объяснения. Многие думают, что такие сервисы делают трафик полностью невидимым для провайдера. Это не так. Оператор не видит содержимое ваших пакетов, но видит сам факт туннелирования. Для этого используется система глубокой инспекции пакетов, установленная на оборудовании операторов по требованию государства. Она анализирует:

IP-адреса и направление трафика (если смартфон долго общается с одним зарубежным сервером, это подозрительно);

характерные «почерки» VPN-протоколов на этапе установки соединения;

статистику пакетов (VPN-туннель выглядит иначе, чем обычный веб-трафик).

Именно поэтому не работает VPN на мобильном интернете даже у тех, у кого раньше все было нормально. Операторы научились распознавать большинство популярных протоколов и блокируют их на уровне своей инфраструктуры.

Параллельно в феврале 2026 года Роскомнадзор начал массовую блокировку VPN через национальную систему доменных имен: из нее исчезли YouTube и ряд других крупных ресурсов. Это более грубый, но дешевый метод — он не требует тонкой настройки и бьет широко. Добавьте сюда то, что Google удалила из российского Play Маркета популярные VPN-клиенты по требованию Роскомнадзора. Уже установленные приложения продолжают работать, но без обновлений постепенно деградируют.

Будет ли полная блокировка VPN в России

Полного запрета на использование VPN пока нет, но с 1 мая 2026 года ситуация меняется. На совещании у главы Минцифры Максута Шадаева с операторами связи и крупными платформами были согласованы три направления ограничений.

Первое касается мобильного интернета. Операторам предложено ввести плату за использование более 15 ГБ международного трафика в месяц. Если VPN-сервер находится за рубежом, весь трафик через него считается международным. За каждый гигабайт сверх лимита — от 100 до 150 рублей. При активном просмотре YouTube счет может идти на тысячи рублей в день. Прочитайте текст о том, сколько придется платить за VPN в России после введения этих ограничений. Там конкретные расчеты.

Второе касается платформ. Сервисы из «белого списка» (Яндекс, VK, Ozon, Wildberries, банки) обязаны блокировать пользователей с включенным VPN. Иначе рискуют вылететь из списка, что означает потерю трафика от миллионов пользователей. Третье — самое неприятное. Шадаев не исключил возможности введения административной ответственности за использование VPN. Пока это только обсуждение, но…

VPN, который не заблокируют в России

Ответ на вопрос, какой VPN в России точно не заблокируют, звучит парадоксально: тот, который не дает доступа к запрещенным сайтам. Именно в этом и заключается логика происходящего. Государство не против VPN как технологии — оно против того, чтобы через него открывались ресурсы из черного списка. Значит, выживет только сервис, работающий строго в дозволенных рамках.

Именно такую модель и изучает RuStore. Легальный VPN для Android планируется как сервис с двумя тарифами: бесплатным для российских ресурсов и платным для одобренных зарубежных платформ вроде ChatGPT, Figma и Notion. При этом Telegram, YouTube и прочие заблокированные сервисы через него работать не будут. Это не недоработка. Это и есть условие существования такого сервиса.

Обычные же VPN для Android с доступом ко всему подряд будут продолжать блокировать, удалять из магазинов и делать платными через лимиты на международный трафик. Несколько советов для тех, кто пока не готов отказываться от привычных инструментов:

не держите VPN включенным постоянно;

избегайте бесплатных приложений из магазинов;

следите за лимитом международного трафика после 1 мая;

для доступа к нейросетям рассмотрите российские агрегаторы.

Российский VPN в привычном понимании наступает постепенно — не через одномоментный запрет, а через создание условий, при которых пользоваться обычным VPN становится неудобно, дорого и рискованно. Налог на VPN в России через лимит международного трафика — часть этой же логики. Технологию не запрещают, просто делают её использование всё менее доступным для обычного пользователя.