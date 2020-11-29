Приложение для отслеживания COVID в России и новая технология Samsung: итоги недели

На этой неделе, как обычно, было, что обсудить. Не обошлось без больших планов Google окончательно заблокировать Huawei. Разберемся с этим и поймем, что правда, а что вымысел. Так же стало известно, что Samsung готовит смартфон, который будет разблокироваться голосом. Сразу сложно предположить, для чего это нужно, но мы найдем ответ. А так же на этой неделе в России заработало приложение для отслеживания больных коронавирусом. Расскажем, как оно работает, для чего нужно, как установить и нужно ли вообще это делать. Были на прошедшей неделе и другие новости, которые вызывают не меньше интереса. Давайте закрепим в памяти самые важные ее события.

Google заблокировала Huawei?

На этой неделе на портале Reddit появился пост от пользователя AscendChina (сейчас он уже удалён), в котором он предупредил о том, что у него больше не получается установить приложения Google на смартфоны Huawei. По его словам, каждый раз он получает ошибку совместимости, которая указывает на то, что Google просто заблокировала процессоры Kirin, лишив пользователей возможности установить даже APK-файлы. Давайте попробуем разобраться, почему это происходит и можно ли что-то с этим сделать.

Годами я скачивал apk-файлы Google Maps и других приложений, чтобы устанавливать их вручную. Но в последние несколько недель я впервые заметил, что каждая попытка установить приложение карт сопровождается ошибкой совместимости с процессором моего смартфона, хотя раньше я устанавливал apk на этот же аппарат без каких-либо проблем. Я протестировал установочный файл на старом Samsung, и всё прошло отлично. Затем я попробовал установить apk на Huawei P30, P20, P40 и другие, и все они были заблокированы, — пишет AscendChina.

Чтобы проверить слова AscendChina, я решил самостоятельно установить apk-файл Google Maps. Для этого я открыл сайт apkmirror.com, нашёл в поиске актуальную сборку карт и скачал на свой Honor View 20. Каково же было моё удивление, когда после успешной загрузки и попытке установки приложения я получил уведомление о том, что приложение не установлено.

Ну, подумал я, видимо, Google и правда заблокировала процессоры Kirin, и теперь мы не сможем устанавливать её приложения не только из Google Play, но из альтернативных источников. В конце концов, это было логично, поскольку санкции в отношении Huawei только ужесточаются, а сама она запускает собственную ОС, которой предстоит конкурировать с Android.

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Однако привычка всё ставить под сомнение и по возможности опровергать не отпускала меня. Слишком уж странной мне казалась вводная от AscendChina. Нет, тому, что установить Google Maps ему не удалось, я как раз-таки поверил. А вот то, что он пытался устанавливать приложение на 4 разных смартфона, и получил один и тот же результат, было по меньшей мере странно.

Допустим, что он не врёт, и у него действительно были все флагманские смартфоны Huawei последних трёх лет выпуска, которые он использовал в эксперименте. Тем более что мой Honor View 20, который относится ещё к досанкционной линейке, тоже не принял (или наоборот) приложение Google Maps в виде apk-файла. Но почему же об этом не трубят все СМИ?

Тогда я вернулся на apkmirror.com, отыскал другую сборку Google Maps, скачал её и – о, чудо – всё получилось. Приложение встало на смартфон, как будто так и надо, без каких-либо проблем. Но почему так получилось? Понимание пришло довольно быстро. Оказывается, достаточно было просто обратить внимание на графу с поддерживаемой архитектурой процессоров: armeabi, armeabi-v7a, arm64, arm64-v8a и т.д.

Не хочу — не буду: Huawei отказалась закупать процессоры Qualcomm

Ведь когда вы скачиваете приложение из Google Play, каталог автоматически определяет, что у вас за устройство, и предлагает подходящую ему версию. На альтернативных площадках такого нет и пользователям приходится самим подбирать себе нужную сборку.

Очевидно, что AscendChina просто выбрал не ту версию, которая подходила бы его смартфону – а в том, что смартфон был именно один, сомнений практически нет. В противном случае, скриншотов явно было бы несколько, а не один. В результате приложение не встало так, как нужно, и произошёл конфликт, о котором аппарат его и предупредил. Поэтому знайте, что, если у вас не устанавливается приложение, никто вас не блокировал – просто вы скачиваете не ту версию, которая подходит вашему смартфону.

Huawei отказалась закупать процессоры Qualcomm

Неделю назад на Huawei снизошло американское благословение. Министерство торговли США одобрило сотрудничество Qualcomm и Huawei, позволив второй закупать процессоры у первой. Мне с самого начала было понятно, что такая щедрость в отношении угрозы национальной безопасности, коей объявили китайскую компанию, вызвана отнюдь не стремлением наладить отношения, а строгим расчётом. Расчёт этот состоял в том, чтобы просто посадить Huawei на крючок и получить инструмент влияния. Но китайцы, оценив все риски, отказались от предоставленной привилегии. Разбираемся, почему.

Huawei не заинтересована в закупке процессоров Qualcomm, сообщили аналитики консалтинговой компании 36Kr со ссылкой на источники в китайской компании. Такое решение выглядит странно на фоне того, что у Huawei пока нет на примете других поставщиков. Однако компанию не устроили условия сотрудничества, или, вернее, ограничения, установленные американским правительством. Ключевым ограничением стал запрет на поставку процессоров с поддержкой 5G. То есть Huawei смогла бы закупать только версии с LTE, независимо от класса чипа.

Несмотря на то что первоначально информацией об отказе Huawei от закупок процессоров Qualcomm поделились независимые эксперты, представители китайской компании не стали опровергать её. По словам Чжана Пиньгана, президента облачного направления Huawei, в компании будут внимательно следить за развитием ситуации. Получается, что китайцы хотят закупать процессоры Qualcomm, но не могут себе этого позволить. А вот если Qualcomm удастся решить эту проблему, Huawei может изменить своё мнение.

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Мы внимательно следим за новостями и видим, что Qualcomm много работает над снятием установленных ограничений. Если Qualcomm это удастся, Huawei рассмотрит предложение о сотрудничестве, даже если условия будут содержать другие ограничения. Мы понимаем, что итоговое решение зависит от американской стороны, но в том виде, в котором договор поставок был нам предложен, мы категорически не готовы его принять, — подчеркнул Пиньган.

На самом деле для Huawei довольно рискованно отказываться от сотрудничества с Qualcomm только из-за отсутствия 5G. Ведь сейчас у неё фактически нет других альтернатив. Единственными производителями, которые сегодня выпускают чипсеты с поддержкой сетей пятого поколения, являются Samsung и MediaTek. Но что те, что другие разрешения американских властей на сотрудничество с Huawei не имеют. Звучит странно, но и им оно требуется, ведь, в противном случае США наложат санкции и на них. Такой исход высоко вероятен, поскольку, как мы помним, именно из-за угрозы экономической блокады завод TSMC отказался выпускать процессоры Kirin для Huawei.

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Сейчас у Huawei есть только один выход – начать развивать по-настоящему свои процессоры. Несмотря на то что Kirin тоже были разработаны китайской компанией, они задействовали довольно много американских технологий. Их оказалось так много, что теперь, не имея к ним доступа, максимум, что может начать выпускать Huawei, — это процессоры, выполненные по 45-нм техпроцессу. Чтобы вы понимали: такие процессоры выпускались более 10 лет назад. Например, чип A4, который составлял основу iPhone 4, имел 45-нанометровый техпроцесс. Но, быть может, дело вовсе не в 5G?

Стартовали продажи POCO M3

На этой неделе Poco, суббренд Xiaomi, выпускающий недорогие устройства, представил свой новый смартфон Poco M3. Этот телефон не похож на привычные нам бюджетные устройства: вместо недорогого MediaTek здесь поставили вполне вменяемый Snapdragon 662, который работает с паре с 4 ГБ оперативки. Еще и тройная камера на 48 мегапикселей, 6,5 дюймовый дисплей и много других примочек. 26 ноября начались его официальные продажи, купить Poco M3 уже можно в авторизованном магазине Poco на AliExpress. А мы нашли, как сделать цену на него гораздо ниже. Пользуйтесь пока работает.

В четверг в 00:00 часов по московскому времени официальный магазин Poco на Али запустил продаже этого смартфона. Однако без скидки его предлагают за 30 — 38 тысяч рублей. Мы сначала не могли понять, откуда взялась такая цена (ходили слухи, что телефон будет стоить в районе 10 тысяч рублей), а потом увидели, как получить такую крупную скидку.

Авторизованный магазин Poco предлагает купоны, с которыми цена РЕАЛЬНО падает в три раза. Например, если пройдете по этой ссылке, сможете забрать купон, с которым цена на Poco M3 10 124 рублей вместо 30 702 рублей. За такую цену можно будет взять младшую модель с 64 ГБ встроенной памяти — большинству такой будет достаточно. Просто нажмите «Получить купон», добавьте телефон в корзину, и цена будет пересчитана автоматически.

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А по этой ссылке доступен купон, чтобы снизить цену на Poco M3 со 128 ГБ встроенной памяти. 11 668 рублей вместо 37 843 рублей.

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За такие деньги это очень хороший аппарат, который пусть и бюджетный по некоторым характеристикам, но выглядит он гораздо дороже. Например, дизайнеры Poco решили сделать акцент на тройной камере, подчеркнув, что она здесь нужна не только для галочки. Напоминает решения, которые используются в флагманах Samsung. Корпус у Poco M3 пластмассовый, но текстурированный под кожу. Значит, на таком не будут оставаться ни отпечатки, ни царапины.

Один из главных плюсов этого телефона — монструозный аккумулятор. Целых 6000 мАч. Поэтому в коробке блок питания 22,5 Вт.

Процессор: Snapdragon 662

Дисплей: 6,53 дюйма, Full HD+

Оперативная память: 4 ГБ

Встроенная память: 64 ГБ/128 ГБ

Аккумулятор: 6 000 мАч

Операционная система: MIUI, совместимость с сервисами Google

Беспроводные интерфейсы: Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS

В общем, Poco в очередной раз подчеркнула, что сохраняет преемственность дизайна Xiaomi, но при этом не стесняется применять собственные смелые решения. За 10 тысяч рублей, которые получатся после применения всех купонов выше, это один из лучших телефонов на рынке. За несколько часов телефон в авторизованном магазине Poco на AliExpress уже заказали сотни человек. Если надумали заказывать, не забудьте применять все купоны и промокоды, чтобы получить лучшую цену. Только учтите, что завтра этой акции может уже не быть: срок действия купонов ограничен.

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Разблокировка Samsung голосом

Как вы разблокируете свой смартфон? Скорее всего, используете для этого отпечаток пальца или лицо, реже – радужную оболочку глаза. Реже, потому что такая функция есть далеко не во всех аппаратах, встречаясь только во флагманах Samsung прошлых лет выпуска. Кажется, впервые сделав что-то по-настоящему крутое и необычное, корейцы потихоньку свели применение этой наработки на нет. То ли им стало ясно, что пользователи практически не применяют сканирование радужки в реальной жизни, то ли просто не захотели загромождать фронтальную панель лишними компонентами. Хорошо, что для функции распознавания голоса ничего такого не нужно.

Samsung планирует со следующего года начать оснащать свои смартфоны поддержкой функции распознавания голоса. Она позволит разблокировать аппарат, который, будучи запароленным, шифрует все данные и не позволяет взаимодействовать с ними без верификации.

За распознавание будут отвечать алгоритмы Bixby. Это голосовой ассистент Samsung, с которым поставляются фирменные смартфоны бренда. Другое дело, что работает Bixby далеко не во всех странах, да и распознаёт не все языки. Во всяком случае, с русском он пока не работает и, судя по всему, Samsung не очень торопится обучать Bixby ему.

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Поэтому пока сложно сказать, будет ли снимать блокировку сам голосовой помощник, либо разработчики Samsung просто вычленят из его состава распознающие алгоритмы и позволят пользоваться разблокировкой голосом всем желающим. Правда, в последнем я сильно сомневаюсь, учитывая предназначение этой функции.

Разблокировка голосом вряд ли будет пользоваться спросом в качестве замены сканированию отпечатка или распознавания лиц. Разблокировать смартфон при помощи голоса может понадобиться в ситуациях, когда вы задаёте вопрос голосовому ассистенту или отдаёте ему команду, для ответа или выполнения которых требуется доступ к личным данным.

Это может быть что угодно – от написания или зачитывания входящих сообщений до отправки денег через банковское приложение. В таком случае будет достаточно просто отдать ассистенту команду и дождаться, пока она будет исполнена, без необходимости даже брать смартфон в руки, не говоря уже о прохождении дактилоскопии или распознавания лица.

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На самом деле в функции распознавания голоса нет ничего необычного. Google уже использовала её в прошлых версиях Android под названием Voice Match. Она предназначалась не для разблокировки смартфона как таковой, а для верификации значимых действий на экране блокировки. Несмотря на то что после этого пользователь сможет взять смартфон в руки и покинуть экран блокировки, разблокировка как таковая здесь не является первостепенной функцией.

Тем не менее, по логике, это должна быть очень надёжная штука, потому что она, во-первых, не предусматривает защитных слов в принципе, снимая блокировку по любой фразе при совпадении тембра, а, во-вторых, довольно сложна в имитации. Во всяком случае, подделать голос на самом деле не легче, чем подделать отпечаток или лицо.

Сегодня распознавание голоса активно применяется в самых разных сферах. Тот же Сбербанк успешно использует такой способ биометрической верификации. Причём всё, что требуется для распознавания, — это обычный микрофон и набор программных алгоритмов. То есть никаких 3D-датчиков и специальных сканеров и преобразователей для того, чтобы узнать голос и отличить его от другого, не требуется.

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Ещё раз: нет никакого смысла в том, чтобы кричать своему смартфону: «Разблокируйся» или «Откройся, сезам». В конце концов, это не очень удобно делать на людях, да и в целом требует чуть больше усилий, чем сканирование отпечатка. Поэтому разблокировка в составе механизма распознавания голоса – это функция из разряда «постольку-поскольку». Но именно она может повысить удобство использования смартфонов весьма ощутимо.

Приложение для отслеживания COVID-19

Весной Apple и Google запустили технологию отслеживания больных COVID-19 при помощи смартфонов. Её суть состояла в том, чтобы дать людям знать, если они контактировали с заражёнными, ещё до того, как симптомы себя проявили. Несмотря на мой скептицизм, разработку довольно быстро приняли на вооружение не только в США, но и далеко за их пределами. Правда, в то, что она заработает в России, мне верилось ещё меньше. Но, как оказалось, технология Apple и Google пришлась к месту и у нас.

Вчера вечером в России заработало приложение Госуслуги.COVID трекер. Оно базируется на технологии трекинга Apple и Google, используя Bluetooth-подключение для фиксации контактов пользователей. Смартфон непрерывно сканирует пространство на предмет других устройств и определяет, не принадлежат ли они заражённым COVID-19.

Если вы оказались в непосредственной близости от инфицированного, приложение запишет факт встречи, а если тот, с кем был зафиксирован контакт, окажется заражённым, вам придёт уведомление о необходимости сдать тест на COVID-19. Это позволит либо подтвердить заражение, либо исключить его.

Важно понимать, что записывается только факт встречи, но не место, не время и даже не личная информация встретившихся. Каждый пользователь скрывается под случайным идентификатором, который присваивается ему после регистрации. Но даже по нему невозможно идентифицировать человека вручную.

Идентификатор нужен для того, чтобы его определяла система, которая надёжно шифрует все данные. Почитать подробнее о методах защиты можно прямо в приложении Госуслуги.COVID трекер. Там всё изложено максимально подробно и понятно в виде сторис.

Скачайте приложение Госуслуги.COVID трекер из Google Play;

Выберите регион своего фактического местонахождения;

Во всплывающем окне включите систему отслеживания контактов;

Дождитесь оценки и убедитесь, что вы не контактировали с заражёнными.

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Вероятно, вам будет интересно, как приложение понимает, что те, с кем вы встречались, заражены COVID-19? Ведь, как мы видим, от пользователей даже не требуется регистрация при помощи Госуслуг, хотя приложение-трекер очевидно является частью государственного портала. Но тут всё очень просто.

На главной странице приложения Госуслуги.COVID трекер есть две вкладки: «Возможные контакты» и «Я хочу предупредить». В первой, как вы понимаете, отображаются ваши возможные контакты с заражёнными, а вот вторая позволяет вам, как ответственному гражданину, сообщить об уже подтверждённом диагнозе.

Откройте вкладку «Я хочу предупредить»;

Введите свой номер телефона в специальное поле;

Подтвердите идентификацию кодом из SMS;

Получите подтверждение или опровержение диагноза.

Верификация по номеру телефона нужна для того, чтобы никто случайно или намеренно не ввёл систему и других пользователей в заблуждение относительно своего диагноза. Видимо, номера всех заражённых добавляются в единую базу, к которой потом обращается приложение Госулуги.COVID трекер.

Я ввёл свой номер телефона, подтвердил его кодом из SMS и просто получил отказ после недолгой проверки. Мне было интересно, что получится, ведь ранее я переболел COVID-19. Значит, по логике, мой номер должен быть в базе. Но, судя по всему, по истечении определённого срока данные о заболевших просто удаляются. В принципе, это логично, учитывая, что я больше не представляю опасности.

Скачать Госуслуги.COVID трекер

Кстати, учитывайте, что Госуслуги.COVID трекер работает не на всех смартфонах. Аппараты Huawei и Honor не поддерживаются, даже старые, где сервисы Google были доступны официально. Я проверил это на Honor View 20 и убедился, что пользователям аппаратов этих брендов доступ к системе трекинга запрещён по решению Google.