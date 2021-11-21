Важное обновление Google Play и возможность ухода Huawei от санкций: итоги недели

Минувшая неделя не баловала нас большим количеством интересных новостей. Не было ни громких презентаций, ни скандалов, ни даже более-менее серьезных утечек, кроме почти стопроцентной информации о том, что новый Samsung Galaxy Tab S8 Ultra получит «челку», которую так часто применяет в своей технике Apple. Из остальных новостей, о которых хочется поговорить, можно вспомнить серьезное изменение дизайна Google Play. Но не всего магазина, а той его части, что давно уже нуждалась в изменениях. А еще появление новых функций в умных часах Samsung, которые многим придутся по вкусу. Будут у нас и другие новости. Поэтому давайте начинать.

Важное обновление Google Play

Несмотря на возможность загрузки приложений из других источников, думаю, что каждый владелец Android-девайса часто обращается к магазину приложений Google Play. Не менее важной составляющей магазина является сайт, с помощью которого можно просмотреть весь контент на компьютере или устройстве под управлением другой операционной системы. Если вы хоть раз заходили туда, то, наверное, обратили внимание на ужасный, старый дизайн, абсолютно не соответствующий современным стандартам. Кажется, что Google не обновляла его с самого начала запуска. Однако скоро все должно измениться кардинальным образом, ведь Google уже запустила масштабный редизайн сайта магазина приложений.

Давайте честно, Google Play ни разу не идеальный. Ранее мы уже рассказывали про глобальные чистки магазина от разного мусора вроде «Скачать бесплатно», названия, написанные капсом с грубыми нарушениями правил грамматики и прочем. Не знаю, получится у Google сделать свое творение таким же чистым, как App Store или нет, но планы намечены.

После этого в корпорации добра занялись и сайтом, квадратный дизайн которого был представлен нам еще с выходом Android 5.0 в 2014 году. Кстати, в то же время нам впервые показали и Material Design, который нынче трансформировался в Material You.

На данный момент обновление доступно только для Тайваня и Южной Кореи. Если хотите опробовать сайт в деле, попробуйте установить VPN и выбрать соответствующую локализацию.

Первое, что заслуживает нашего внимания это переработанная панель, где располагаются приложения, игры, фильмы и книги. Она переехала наверх так, как это сделано в большинстве современных сайтов. Кстати, у нас она располагается наверху уже давно. Можно долго спорить о том, удобно это или нет, но тренды диктуют именно такое решение.

Еще одним давно просящимся нововведением стала возможность фильтровать контент в зависимости от типа устройства. В каждой из вкладок верхней панели теперь есть отдельное окно с выбором вашего гаджета. Это может быть смартфон, планшет, телевизор, хромбук, часы или автомобиль. С учетом того, что скачивать ничего через сайт вы все равно не будете, фильтр — это очень круто!

Плюс, серый фон сайта был полностью заменен на белый, а на главной странице появились большие баннеры с популярными приложениями и играми. С учетом того, что алгоритмы у Google одни из самых лучших, думаю, что пользователям понравится.

Внутри вкладки отдельного приложения сайт крайне напоминает мобильную версию. Единственное, что отличает его — боковая панель справа, где располагается информация о разработчике. Рейтинги, размер приложения, возрастные ограничения — все как на смартфоне.

Если приложение имеет свой трейлер, он будет запускаться автоматически. Лично я нахожу это не очень удобным. Представьте, что вы кликаете по игре, которую хотите скачать, а тут неожиданно всплывает трейлер. По-моему, это сильно отвлекает. Вы смотрите трейлеры? Я — нет.

Настройки аккаунта, управление подписками, способы оплаты и другие инструменты с левой панели перешли в правый верхний угол. Теперь все настройки находятся там. С одной стороны это удобно, так как пользователи редко обращаются туда, с другой — современные мониторы вытянулись вширь и вполне могут позволить себе такое расположение.

Круто переработали и функцию Поиска. Рекомендации работают на порядок круче. Плюс, если запрос введен почти полностью, Google Play выдаст вам ссылку сразу на соответствующее приложение. Прямо, как в поисковике Google, где из поиска можно перейти напрямую на сайт.

Несмотря на крутые фишки, видно, что сайт все еще находится в процессе доработки, так как некоторые разделы просто не работают. Также нередко встречаются несоответствия нового дизайна со старым. Бывает, что на одной странице иконка одна, а на другой другая.

С учетом того, что совсем недавно к нам пришел Android 12 с дизайном Material You, логично было бы сделать сайт Google Play в соответствии современным канонам, но на деле этого не произошло. Да, стало чуть лучше, красивее, быстрее, но пройдет еще пару лет и этот дизайн тоже устареет, и все останется как было.

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О своих впечатлениях по поводу нового сайта Google Play предлагаю рассказать в комментариях ниже или в нашем Телеграм-чате, будет интересно прочесть.

Huawei знает как уйти от санкций

Опыт Huawei показал, что жить и развиваться в условиях американских санкций не просто сложно, а практически невозможно. Продажи фирменных смартфонов компании просели, телекоммуникационное оборудование осталось почти без спроса, а про сам бренд уже не говорят с прежним восхищением, ожидая, что и он со дня на день канет в лету. Однако сама Huawei явно не разделяет надежд хейтеров и бывших фанатов, рассчитывая здравствовать и дальше. Для этого в компании даже придумали хитрый способ обойти американские санкции.

Huawei намеревается начать лицензировать смартфоны, которые она создаёт, для производства под одним из брендов предприятия China Postal and Telecommunications Appliances Co (PTAC), чтобы обойти американские санкции. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Huawei будет продолжать разрабатывать мобильную электронику, как и раньше. Просто продаваться продукция будет под другим брендом, не имеющим отношения к Huawei. Обе компании уже сотрудничают в сфере торговли: Huawei поставляет PTAC смартфоны линейки Nova, которые та продаёт через свой сайт.

Суть лицензирования заключается в том, что все этапы разработки и отладки смартфонов будет вести Huawei. Однако имени Huawei на самих устройствах не будет упомянуто вообще, чтобы не привлекать внимание американских надзорных органов. В результате вся схема взаимодействия будет выглядеть примерно так:

PTAC размещает заказ у Huawei;

Huawei проектирует новый смартфон;

Проект передаётся на сборочный завод;

Завод закупает необходимые компоненты;

Производится сборка и упаковка аппаратов;

Аппараты рассылаются в торговые сети для продажи.

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Может показаться, что подобные хитрости, на которые планирует пойти Huawei, слишком очевидны, а оттого нереализуемы. Но на самом деле это вполне стандартная практика для отрасли. Многие бренды используют наработки OEM-производителей, маркируют их как свои, а потом продают под своим именем.

Наверное, все слышали о такой компании, как Midea. Она разрабатывает и выпускает бытовую электронику. Но немногие знают, что делает она это не только для себя, но и для других. Например, кондиционеры и посудомоечные машины Samsung — это ни что иное, как Midea. Другое дело, что Midea всё-таки упоминает о себе в сопроводительной документации, тогда как Huawei этого делать будет нельзя.

Возможно ли это с технической точки зрения? Думаю, что возможно. Несмотря на то что юридически техника Huawei должна быть помечена соответствующим образом, думаю, китайские власти пойдут компании на уступки и либо проигнорируют упоминания бренда-разработчика в принципе, либо просто позволят PTAC проводить производство по бумагам через другой завод.

Кого-то, вероятно, интересует, почему Huawei не поступила так раньше, если всё настолько просто. В принципе, вопрос логичный. Однако, как видится лично мне, всё дело в банальной гордости. Начав лицензировать свою продукцию для других брендов, пусть и дружественных, Huawei добровольно вымарывает своё имя с рынка мобильных устройств и из истории как таковой.

Решиться на этот шаг для компании с некогда мировым именем было по-настоящему сложно. Ведь теперь, по сути, такой бренд, как Huawei, окончательно уйдёт с рынка, уступив место другому, пусть и подставному игроку. Это тяжело не только с финансовой точки зрения, но и с моральной — для всех тех, кто создавал Huawei и вёл её к успеху.

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Очевидно, что разработка смартфонов для других производителей несколько подорвёт финансовое положение компании. Всё-таки быть вендором самому, проектируя, выпуская и реализуя свою продукцию без привлечения посторонних, намного выгоднее. А теперь Huawei придётся идти на определённые уступки, в результате чего прибыль от разработки смартфонов явно упадёт.

Другое дело, что иных вариантов у Huawei нет. Видимо, поэтому в компании приняли такое невыгодное решение — уйти с рынка самой, но оставить после себя хоть что-то и сохранить хотя бы призрачную надежду на возможное возвращение. Ведь, хотелось бы верить, что санкции США — не вечны, и в конечном итоге Huawei позволят вернуться.

Новые функции смарт-часов Samsung

В последнее время все больше пользователей обращает внимание на носимые устройства. Но если фитнес-браслет можно встретить у каждого второго владельца Android-девайса, то со смарт-часами все пока туго. Большинство считает, что такие гаджеты слишком дорогие, имеют плохую автономность и быстро устаревают. Думаю, что с недавним анонсом фишек Samsung Galaxy Watch 4 на более поздних устройствах от корейской компании все должно кардинально измениться. В статье предлагаю поговорить об умных часах от Samsung, обсудить новые фичи и решить, стоит ли вообще покупать подобные устройства в наше время.

Друзья, посмотрите на владельцев айфонов. Они ведь все почти поголовно имеют Apple Watch на запястье и радуются жизни. Причем их не смущает плохая автономность, отсутствие синхронизации со Spotify и другие ограничения. Так почему же владельцы Galaxy Watch должны разменяться на фитнес-браслеты типа Mi Band?

Если резюмировать фишки Galaxy Watch 4, то список получается вполне себе не маленький. Сами посмотрите:

Контроль здоровья : измерение артериального давления, определение состава тела, уровня кислорода в крови, пульса и ЭКГ, обнаружение падения.

: измерение артериального давления, определение состава тела, уровня кислорода в крови, пульса и ЭКГ, обнаружение падения. Бесконтактная оплата покупок через Samsung Pay или Google Pay.

Прослушивание музыки через беспроводные наушники при отсутствии смартфона.

Получение и отправка уведомлений со смартфоном и без него.

Возможность заниматься спортом и отслеживать свою активность с помощью GPS.

Удобный и стильный аксессуар, который подойдет как для деловой встречи, так и для повседневной жизни.

Понятно, что в этой статье мы не будем углубляться в детали, сравнивать Galaxy Watch 4 c Apple Watch 7 и предыдущими Galaxy Watch 3. Это уже сделали мои коллеги. Я лишь перечислил основные причины, по которым становится понятно, что лучше купить смарт-часы, а не фитнес-браслет.

Сколько бы мы ни говорили вам про крутые функции контроля здоровья и наличие eSIM в умных часах, а новые циферблаты пользователи ждут, как первый снег в осенью. В корейской компании добавили аж 10 крутых решений. Ранее они были доступны только на Galaxy Watch 4.

Каждый из них поддается минимальным косметическим изменениям с настройкой цвета текста и выбором фона. Надо сказать, что я не видел еще ни одного производителя носимых устройств, которые так серьезно подходили к вопросу кастомизации. Браво, Samsung!

Компания Samsung представила новые фичи смарт-часов вместе с анонсом ONE UI 4 на базе Android 12 для своих смартфонов, который состоялся совсем недавно. Ожидается, что нововведения будут распространяться на модели Galaxy Watch, Watch Active, Active2 и Watch3. Первое чего бы мне хотелось коснуться, это функций здоровья, ведь именно ради них чаще всего мы и покупаем подобные устройства.

Теперь владельцы Galaxy Watch Active2 и Watch 3 смогут установить высокий уровень чувствительности датчиков с целью обнаружения падения. Отныне часы смогут делать это не только на ходу, но даже когда вы стоите на месте.

В последнее время я все чаще встречаю пожилых людей со смарт-часами, так что фишка правда полезная. Плюс, часы не всегда понимают, что вы двигаетесь, поэтому уверен, что спортсмены тоже оценят. В случае, если устройство зарегистрирует факт падения, то сможет отправить уведомление SOS заранее указанным контактам, чтобы пользователь мог получить помощь в кратчайшие сроки.

Отметим, что оригинальные Galaxy Watch и Watch Active не получат эту функцию, так как у них попросту нет необходимых для этого датчиков.

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Любители спорта оценят фичу с групповыми заданиями. С ее помощью вы сможете заниматься с членами семьи, друзьями и коллегами, даже если находитесь на большом расстоянии друг от друга.

Наши коллеги из AppleInsider.ru уже рассказывали как похудеть с помощью умных часов. Теперь функцию оценят и владельцы предыдущих поколений устройств Samsung. Так без проблем можно совместить приятное с полезным. Рекомендую опробовать.

Еще одним крутым нововведением станет поддержка приложения Samsung Health Monitor, которая появится в Active 2 и Watch 3. Конечно, неприятно, что Samsung ограничивает доступ к программе владельцам смартфонов других производителей, но думаю, что проблему решат в ближайшие годы.

А вы как считаете? Фитнес-браслет круче, чем умные часы? Как относитесь к Galaxy Watch? Обязательно поделитесь мнением в нашем Телеграм-чате, будет интересно прочесть.

Google разогнала Chrome для Android

Чем хорош Google Chrome для Android? Не только удобством и интуитивным управлением, но и отсутствием лагов и невысокой ресурсоёмкостью. На Android никогда не бывает такого, чтобы браузер заставил тормозить весь смартфон целиком только потому, что вы открыли больше 10 вкладок, и он израсходовал весь доступный объём оперативной памяти. Причина всему — иной принцип работы мобильной версии Chrome, которая просто переводит большую часть запущенных процессов в фоновый режим, обрабатывая одновременно только один. Но Google показалось, что и без того быстрый браузер всё ещё неидеален.

В начале этой недели Google выпустила очередную версию Chrome для Android за номером 96. Поскольку компания обновляет свой браузер каждые четыре недели, это уже никого не удивляет. Тем более что и знаковые нововведения теперь появляются в Chrome несколько реже, чем раньше. Другое дело, что под знаковыми изменениями мы с вами и Google подразумеваем далеко не одно и то же.

Если для нас таковыми являются только так называемые функциональные нововведения, которые можно включить и ощутить их работу визуально, то для Google это в основном повышение производительности и энергоэффективности браузера. Ведь для комфортного веб-сёрфинга широкий набор функций почти не пригодится, а вот более быстрая загрузка сайтов при меньшем расходе энергии и памяти — ещё как.

В Chrome 96 для Android разработчики Google впервые применили технологию дробления приложения на отдельные модули, которые можно считать за базис и надстройки. По умолчанию браузер использует только базисный набор функций и инструментов, подключая вспомогательные модули по мере необходимости. Таким образом удаётся снизить нагрузку на устройство и сделать сам Chrome быстрее.

Сколько оперативной памяти нужно для Google Chrome

Существуют такие сценарии использования, когда весь функциональный набор попросту не нужен. Поэтому мы приняли решение разделить Chrome на несколько модулей, которые могут подключаться по мере необходимости. Ведь бывает, что определённые инструменты нужны только узкой аудитории пользователей, и было бы несправедливо нагружать браузер для тех, кто ими не пользуется», — заявили в Google.

Вот как изменился Chrome для Android после обновления:

Средний расход памяти сократился на 5,2%

Средний расход памяти при рендеринге сократился на 7,9%

Среднее потребление памяти при задействовании графического ускорителя сократилось на 7,6%

Среднее потребление памяти процессами браузера сократилось на 1,2%

Время запуска Chrome из холодного состояния сократилось на 7,6%

Скорость загрузки страниц выросла на 2,3%

Откровенно говоря, произошедшие улучшения сложно назвать радикальными. Однако это лишь один из этапов совершенствования браузера, который явно не будет последним. Поэтому можно рассчитывать, что в перспективе улучшения, которые произойдут с Chrome, станет ещё значительнее и масштабнее, приведя браузер в конечном итоге к ещё более высокой скорости и энергоэффективности.

Эти пять настроек сделают Google Chrome удобным и безопасным

Google уже давно ведёт работы над совершенствованием Chrome, пытаясь сделать его лучше и лучше. Время от времени ей это действительно удаётся. Например, за последние несколько лет она сильно повысила энергоэффективности браузера, который стал и расходовать меньше энергии, погружая в сон открытые вкладки и перенаправляя доступные ресурсы на работу активной страницы, и в целом стал более быстрым, почти сравнявшись с Safari на iOS.