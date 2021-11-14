Запланированный баг Google Pixel 6 и новый самый мощный процессор: итоги недели

Прошедшая неделя принесла нам ясность относительно нового процессора Qualcomm, который в следующем году будет устанавливаться едва ли не во все флагманские устройства на Android. Мы узнали, когда появится этот чипсет и его примерные характеристики. Так же мы узнали, что баг Google Pixel 6, связанный с плохим считыванием отпечатков пальцев, на самом деле является заранее запрограммированной функцией. Google даже объяснила, почему она так сделала. Были за прошедшие 7 дней и другие новости, которые могут в будущем повлиять на мир электроники. Один «MacBook» от Xiaomi чего стоит! Мы собрали все это в одном месте и готовы рассказать то, что надо знать о прошедшей неделе.

Новый процессор Snapdragon 898

Qualcomm традиционно представляет свой новый флагманский процессор, который по совместительству является самым мощным в мире Android, в конце года. Для этого компания проводит саммит Snapdragon Tech Summit примерно в эти же даты. Долгое время мы гадали, будет ли в этом году соблюдена традиция. Оказалось, что да. По крайней мере, Qualcomm анонсировала упомянутое мероприятие. Вот только сделала она это как-то очень буднично и даже не стала громко заявлять об этом. Пока подробностей мало, но уже сейчас мы можем раскрыть кое-какие детали новинки и поделиться информацией о новом процессоре и смартфонах, которые его получат.

Разработчик чипов подтвердил на своем веб-сайте, что технический саммит Snapdragon 2021 состоится с 30 ноября по 2 декабря. Qualcomm не раскрывает никаких подробностей, но все ожидают увидеть на мероприятии процессор Snapdragon 898 (SM8450).

Утечка в начале этого года, любезно предоставленная опытным информатором Эваном Блассом, уже дала нам приблизительное представление о том, чего ожидать. В частности, считается, что Snapdragon 898 предлагает 4-нм техпроцесс и модем Snapdragon X65.

Другие очевидные детали включают процессор Kryo 730 на базе архитектуры Armv9 и графический процессор Adreno 730. Что касается первого, то ожидается, что Qualcomm примет на вооружение ядра Cortex-X2, Cortex-A710 и Cortex-A510. Если это что-то вроде Snapdragon 888, то их количество соотвественно будет: одно, три и четыре.

Если хочется чего-то, чем Qualcomm сможет нас удивить, кроме нового мобильного чипсета, то мы можем рассчитывать на кое-что интересное. Здесь речь может идти о высокопроизводительном чипсете Snapdragon для ноутбуков. И это довольно реально. Хотя ранее была информация о том, что процессоры с Nuvia будут доступны не ранее второй половины 2022 года.

Что такое уязвимость в процессоре.

Что касается первого телефона на новом процессоре Snapdragon 898, то им может стать даже не Samsung или Xiaomi, как в предыдущие годы, а Motorola. Генеральный менеджер Motorola Чен Джин сообщил в Weibo, что скоро появится модель с названием Moto Edge X. Исполнительный директор также заявил, что устройство будет ”бесконечно мощным”.

Конечно, этот пост сам по себе не говорит о том, что Motorola скоро выпустит телефон на Snapdragon 898. Но именно здесь на помощь приходит ветеран утечек Digital Chat Station, утверждающий, что именно станет первым анонсированным устройством с новейшим процессором.

Как это часто бывает, с большой долей вероятности телефон сначала будет доступен только в Китае, и придется выждать некоторое время прежде, чем он появится за его пределами. Поэтому первой моделью для международного рынка может оказаться совсем другой телефон. Например, Samsung Galaxy S22 с его дополнительными версиями Plus и Ultra.

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Напомню только, что это не первый случай, когда новый флагманский процессор Qualcomm дебютирует в составе какого-либо устройства уже через несколько недель после анонса. В прошлом году такой моделью был смартфон Xiaomi Mi 11, выпущенный на Snapdragon 888 в Китае в конце декабря 2020 года. Тогда новый процессор также был представлен в начале декабря. Так что прецедент есть, и значит, что в этом году мы можем подучить такой же результат.

Сейчас все производители испытывают трудности с производством процессоров, но у Qualcomm они несколько иного рода. Скорее всего, проблемы с первыми партиями устройств будут, но это не значит, что купить их будет нельзя. Возможно, просто придется немного дольше подождать или чуть больше заплатить.

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Плохо работает сканер отпечатков на Google Pixel 6? Так и должно быть

То ли это уже традиция играть в игру ”найди недостатки нового флагмана”, то ли в Pixel 6 действительно хватает ошибок, что о них говорят все больше и больше. То игры вылетают, то с камерой проблемы, а то сканер отпечатков пальцев работает не так, как надо (или не работает вообще). Можно было бы прочитать новость, закрыть глаза и пойти дальше, но это было бы слишком просто, учитывая все особенности этой ситуации. Google сама соглашается, что сканер отпечатков в ее новом телефоне работает медленно, но при этом спешит всех успокоить, заявляя, что так и надо. Сложно сразу понять, о чем речь, поэтому давайте разберемся в ситуации и поймем, стоит ли переживать или лучше сразу отказаться от мысли о покупке этого телефона.

Спросите владельцев Pixel 6 о главном недостатке их телефонов, и они, скорее всего, укажут на медленный и привередливый датчик отпечатков пальцев. Это действительно является проблемой и очень сильно раздражает, когда прикладываешь палец, а он не срабатывает. Особенно сильный дискомфорт испытают те, кто перешел на Pixel 6 с OnePlus или OPPO, на которых все срабатывает моментально. Иногда кажется даже, что еще палец не успел поднести, а телефон разблокировался.

Оказывается, что таким страданиям пользователей есть причина и это не объяснение экспертов или народная молва, а ответ самой Google. Компания сообщает пользователям, что сканер отпечатков пальцев Pixel 6 использует ”улучшенные алгоритмы безопасности”, которые могут либо занять больше времени для проверки ваших данных, либо потребовать лучшего контакта с датчиком.

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Лично у меня в этом месте на лице появилась легкая гримаса недоверия. Неужели действительно сканеры отпечатков пальцев были такими плохими, что их надо улучшать столь странным способом? Все пользуются телефонами и никто не жалуется, что их гаджеты превратились в проходной двор. Тем более никто не говорит, что надо сделать сканер более требовательным к отпечатку. Но это мое мнение. Свое вы можете как обычно высказать в нашем Telegram-чате или в комментариях к этой статье.

Некоторые пользователи предположили, что низкая производительность может быть связана с использованием Google оптического считывателя отпечатков пальцев под дисплеем вместо ультразвукового датчика, установленного в таких телефонах, как Galaxy S21. Однако пользователи Reddit отметили, что есть телефоны с оптическими датчиками, которые работают быстрее, например, OnePlus 9. Его я имел в виду выше, когда говорил, что его сканер работает моментально.

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Поэтому почти со стопроцентной уверенностью можно сказать, что виновато в этом не железо, а софт новых телефонов. Но с другой стороны, нельзя исключать и то, что конструкция дисплея просто сделана слишком плохо. Впрочем, узнаем мы об этом уже совсем скоро, как только компания выкатит ближайшие обновления. Или скорость отклика будет увеличена, или все останется, как есть.

Вне зависимости от того, сможет ли Google решить проблему и ускорить сканер, у пользователей всегда есть альтернатива — ввести пароль. Разблокировка по лицу тоже обычно бывает полезной. Вот только сейчас, когда во многих странах сохраняется, а где-то вводится обратно после отмены обязательное ношение масок, такой способ разблокировки оказывается неудобным. А еще это небезопасно, если при разблокировке не используется датчик глубины, которого нет у Google Pixel 6.

Напомню, что обмануть систему ”сканирования” лица, которая не строит 3D-модель лица, очень просто. Для этого достаточно воспользоваться хорошей маской или фотографией. Модели высокого уровня борются с этим, но в Сети хватает примеров такого взлома. Поэтому лично я советую набраться терпения и не спешить заказывать Google Pixel 6. Довольно скоро будет достаточно информации о том, решилась ли проблема медленного сканирования отпечатков. Вот тогда и можно будет задуматься о покупке.

Новый планшет Samsung

Наверное, планшеты Samsung едва ли не единственные, которые могут конкурировать с iPad. Мы уж не раз грустили о том, что планшеты на Android, в отличии от телефонов, проигрывают решениям Apple, что подтверждается статистикой продаж. По сути, Android может предложить только дешевые модели, но и тут Apple поджала, выпустив пару лет назад недорогой базовый iPad. Именно Samsung старается изо всех сил проявить себя и показывает, что не собирается мириться с таким положением дел. И вот сейчас мы получили свежее подтверждение того, что компания готовит новый Galaxy Tab S8+ с отличными характеристиками. Правда, наивно полагать, что он будет дешевым.

Информация на этот раз поступила не от инсайдеров или аналитиков, которые гипотетически говорят о продукте, которого могло и не существовать. В данном случае мы получили свидетельства работы реально существующего планшета, который засветился в результатах тестирования на Geekbench.

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Он раскрыл несколько важных сведений перед выходом нового устройства. Хорошо принятые планшеты серии Galaxy S скоро получат нового игрока. Предстоящая серия придет на смену планшетам Galaxy Tab S7 и S7+. Долгожданный планшет серии S долгое время фигурировал в разных слухах, но теперь стало понятно, что он действительно уже на подходе. Учитывая, какую популярность среди остальных Android-планшетов получили Galaxy Tab S7 и Galaxy Tab S7+, мы действительно с нетерпением ждем новинку.

К большому огорчению Samsung, некоторые подробности предстоящей линейки процессоров Snapdragon 898, которые будут стоять в новинке, в последнее время часто утекали в Сеть.

Например, телефон Vivo с этим процессором появился на Geekbench с не впечатляющими результатами. Теперь Galaxy Tab S8+ нашли там же, но результат стал не намного лучше. Стоит отметить, что он уже сам по себе неплох для неготового к выпуску продукта. А значит, показатели станут лучше, когда он будет полностью готов.

Snapdragon 898 выйдет в начале декабря. Каким он будет.

SamMobile обнаружили устройство Samsung с номером модели SM-X808U в базе данных Geekbench. Как и ожидалось, это проливает свет на спецификации устройства и другую важную информацию. Благодаря ей мы можем узнать такие вещи, как операционная система, на которой оно будет работать. Согласно публикации, вышеупомянутое устройство является вариантом грядущего Galaxy Tab S8+ с поддержкой 5G. Правда, как сообщается в отчете, скорее всего, модель с поддержкой 5G будет доступна исключительно в США.

Опубликованный список характеристик предполагает, что Galaxy Tab S8+ будет иметь под капотом новый флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 898. Кроме того, как сообщается, устройство будет поставляться с 8 ГБ оперативной памяти и работать под управлением ОС Android 12 из коробки. Возможно, он даже получит новый Android 12L, представленный некоторое время назад, но пока с уверенностью говорить об этом нельзя.

Как можно увидеть выше, новое устройство Samsung набрало 1211 баллов в одноядерном и 3193 балла в многоядерном тестах. Кроме того, Tab S8+ будет вариантом среднего уровня в грядущей линейке Tab S8. Samsung может выпустить три планшета: Tab S8 Ultra, Tab S8+ и Tab S8. Самым заметным отличием этих моделей может быть дисплей. Стандартный Tab S8 может иметь 11-дюймовый дисплей. Однако Galaxy Tab S8+, вероятно, будeт иметь более крупный 12,4-дюймовый дисплей.

Tab S8 Ultra, по слухам, может иметь и вовсе 14,6-дюймовый OLED-дисплей. Интересно, что все три дисплея должны будут получить частоту обновления 120 Гц, несмотря на их разные размеры.

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Добавлю так же, что почти наверняка Samsung будет выпускать планшеты на двух версиях процессоров. Кроме Snapdragon 898, на некоторых рынках он будет комплектоваться Exynos 2200. Кроме того, ходят слухи, что линейка Tab 8 будет предлагать поддержку быстрой зарядки мощностью 45 Вт. А чтобы еще больше запутаться в выборе, будут предлагаться версии исключительно с Wi-Fi и варианты с 4G LTE и 5G.

Невысокая стоимость фирменной продукции Xiaomi всегда была основным двигателем её популярности. Людям нравилось, что на рынке есть производитель, который выпускает электронику не хуже, чем у А-брендов, но по более доступным ценам. Однако в какой-то момент в компании смекнули, что накопили достаточно авторитета и теперь могут попробовать выпускать что-нибудь подороже. Попробовали. Получилось. Но часть аудитории, не увидев разницы в цене между Xiaomi и Apple, сделала ставку на «яблоко». Поэтому китайцы решили немного откатить всё назад и снова начать выпуск электроники для тех, кто не готов переплачивать.

Xiaomi Mi Notebook 14 Pro Ryzen Edition — это новый ноутбук Xiaomi, который позволит ей составить конкуренцию новым MacBook Pro. Несмотря на то что железо китайских лэптопов несколько уступает эппловским, это всё ещё очень достойное оснащение. В базе ноутбук комплектуется 6-ядерным чипсетом Ryzen 5 5600H, а в топе это будет уже 8-ядерный Ryzen 7 5800H.

Безусловно, аппаратное оснащение имеет большое значение, но не в последнюю очередь Mi Notebook 14 Pro будут покупать из-за внешнего сходства с MacBook Pro. При идентичной диагонали дисплея ноутбуки обоих производителей выглядят довольно похоже. Если смотреть на них сверху или в открытом состоянии, отличить почти невозможно. А вот в закрытом — особенно с боков — кое-какая разница есть.

Xiaomi, как всегда, решила сделать лучше, и сделала ставку на дизайн старых MacBook Pro, сохранив рубленые грани по краям вместо того, чтобы закруглять их. Это позволило сохранить тонкий корпус. Другое дело, что для нормальных разъёмов места не хватило. Поэтому ни слота для SDXC-карт, ни HDMI тут нет. Да и заряжается Mi Notebook Pro от обычного Type-C, а не магнитного коннектора как у Apple.

Что лучше — Xiaomi RedmiBook 14 или MacBook Pro?

По характеристикам всё более или менее стандартно, есть и примечательные моменты:

Процессор — Ryzen 5 5600H или Ryzen 7 5800H

Дисплей — 14 дюймов, разрешение 2К, 120 Гц

Память — 16/512 ГБ

Аккумулятор — 56 Вт*ч, быстрая зарядка

Безопасность — сканер отпечатков пальцев

Как видите, и в базе, и в топе ноутбук имеет 16 ГБ оперативки и 512 ГБ встроенной памяти, отличаясь только процессором. Не фонтан, конечно, тем более для профессионального решения. Но зато и цена тут соответствующая — всего 830 долларов за младшую версию и 910 за старшую. Это почти в два раза меньше, чем просит Apple.

Круто, что за эти деньги Xiaomi предложила не только сносное железо, но и отличный дисплей. Это не miniLED, как у MacBook Pro 2021, а обычная LCD-матрица, но зато с поддержкой режима 120 Гц. Он тут не адаптивный, а постоянный, так что по времени автономной работы явно будут наблюдаться просадки. Но поскольку это устройство для работы, очевидно, что большую часть времени оно будет подключено к сети электропитания.

Зато Mi Notebook Pro поддерживает быструю зарядку. Она тут реально быстрая. Батарейка лэптопа ёмкостью 56 Вт*ч при помощи блока питания на 100 Вт заряжается всего за 37 минут до 50%. Это хороший показатель для ноутбука и такой ёмкости аккумулятора. Время зарядки до 100% будет ощутимо больше, но главное, что на это будет уходить не 2-3 часа, как раньше, а час с небольшим.

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Стоит ли покупать Mi Notebook Pro? Ну, это вопрос спорный. Если рассматривать его в разрезе конкурента MacBook Pro 2021, то, пожалуй, нет. Ведь в продаже есть прошлогодний MBP с M1. Несмотря на то что даже в базе он будет немного дороже, покупая его, вы гарантированно получите лэптоп, который прослужит вам не один год и будет получать самые актуальные функции обновлений Apple.

Другое дело, если вы просто ищете хороший ноутбук на Windows от известного производителя и по адекватной цене, который имел бы привлекательную внешность, желательно схожую с MacBook Pro. В этом случае брать стоит. Лучше, чем Mi Notebook Pro при тех же характеристиках и цене сегодня вы скорее всего не найдёте ничего. По крайней мере на Windows. Правда, никто не знает, по какой цене лэптоп доберётся до России.

Не любить Android — нормально. Это неидеальная платформа, однако поклонников у неё намного больше, чем у iPhone, невзирая на магию бренда Apple. Дело тут вовсе не в более доступных расценках на смартфоны с этой ОС, хотя и они имеют большое значение, а в открытости самой операционки. Google просто устанавливает меньше ограничений, чем Apple для своей iOS, а люди ценят, когда их не сковывают по рукам и ногам, позволяя им самим решать, откуда скачивать софт и как видоизменять интерфейс своих устройств. Но вместо того, чтобы просто признать право пользователей Android на свободу, в Купертино решили поглумиться над этим.

По словам Тима Кука, генерального директора Apple, все ограничения iOS установлены ради блага самих пользователей. В частности, запрет на загрузку приложений из-за пределов App Store. Кук уверен, что по степени полезности это правило примерно равняется необходимости пристёгиваться при езде в автомобиле. Но на самом деле в Купертино просто наживаются на комиссии, лишая пользователей и разработчиков альтернатив.

Разрешение на загрузку приложений из-за пределов App Store по степени абсурдности примерно равняется отказу от подушек и ремней безопасности в автомобиле. Вы не встретите сегодня авто без этих механизмов. Любой производитель понимает, что это слишком рискованно. Это же правило должно действовать и в отношении смартфонов, — заявил Кук.

В принципе, звучит логично. В конце концов, проверенный и гарантированно безопасный софт — это хорошо и удобно. Но ведь это слабо соотносится с реальной свободой выбора. Потому что у пользователей Android есть право — выбрать загрузку софта на стороне либо пользоваться строго Google Play или другим авторизованным магазином приложений. Однако Кук не упоминает об этом, явно подменяя понятия.

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У вас есть выбор. Хотите скачивать софт на стороне — купите смартфон на Android. Право выбирать — фундаментально, и вы можете воспользоваться им, когда входите в магазин электроники. Не поддерживаете загрузку ПО из App Store? Окей, выбирайте Android-смартфон, я серьёзно, — подчеркнул Кук.

Достаточно даже беглого прочтения комментариев Кука, чтобы понять, что он пытается выдавать одно за другое. Его позиция заключается в том, что пользователи Android якобы априори обречены, потому что не имеют другой альтернативы, кроме шлакового софта. Но это не так. Android — это не про загрузку взломанных версий приложений в виде APK-файлов. Android — это про свободу выбора.

Используя Android, вы можете по своему усмотрению выбирать, скачивать ли софт из Google Play, Amazon Appstore, AppGallery, Galaxy Store или любого другого магазина приложений, коих насчитываются десятки и десятки. В этих магазинах софт проверяется, контролируется и подчищается, если что-то происходит не так.

Тим Кук говорит неискренне, когда предлагает пользователям, которых не устраивают правила Apple, перейти с iPhone на Android. Он до ужаса этого боится. Поэтому подаёт это не как избавление, а как грубейшую ошибку, которую только можно допустить. Дескать, идите, раз вы такие дураки. Вспомните, как вам в детстве говорили — делай что хочешь. А ведь после этого не хотелось делать вообще ничего.

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Кук пользуется этим детским приёмом, надеясь, что это всех убедит. Возможно, кому-то позиция генерального директора Apple и вправду будет близка. Но, если ему приходится на публику говорить такие вещи, очевидно, что тех, кто с ним согласен, становится всё меньше и меньше. Люди хотят получить ответ на вопрос, почему одним — пользователям Android — что-то можно, а им этого нельзя.

У Кука нет ответа. Поэтому он начинает апеллировать к безопасности как последнему оплоту власти Apple. А, меж тем, история показывает, что это вечная тема, которой прикрываются авторитарные правители, пытаясь отбирать у людей их права под предлогом заботы о них самих. Первое время это, скорее всего, и правда будет работать. Но спать бесконечно люди не смогут, и тогда правда вылезет на поверхность.