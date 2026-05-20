После выпуска на прошлой неделе операционной системы Android 17 Google анонсировала одно из крупнейших обновлений поиска за последние годы. На конференции I/O 2026 компания показала переработанный AI Mode в Search с новой языковой моделью, ИИ-агентами, интерактивными элементами и даже мини-приложениями прямо в поисковой выдаче. Вот восемь ключевых изменений и что они значат для тех, кто пользуется Google каждый день.

Новая нейросеть в поиске Google

Google подтвердила, что Gemini 3.5 Flash теперь работает по умолчанию в AI Mode по всему миру. По словам компании, модель обеспечивает более быстрые ответы и лучше справляется со сложными запросами. Она станет отличным дополнением базовой нейросети Gemini, работающей на Android в виде отдельного приложения.

Для пользователя это означает, что ИИ-ответы в поиске должны появляться заметно быстрее, а их качество — вырасти, особенно при многоступенчатых вопросах, которые так любят задавать участники чата AndroidInsider.ru в мессенджере MAX.

Новая поисковая строка Google

Привычная строка поиска Google получила новый дизайн, заточенный под работу с ИИ. Теперь в неё можно вводить длинные и естественные запросы, а также прикреплять изображения, файлы, видео и даже открытые вкладки Chrome в качестве контекста. Это меняет сам подход к поиску: вместо коротких ключевых слов можно описать ситуацию целиком, а Google разберётся сам.

Для тех, кто привык формулировать запросы вроде «купить кроссовки чёрные 42 размер», разница может быть неочевидна. Но если вам нужно найти что-то сложное (например, сравнить несколько вариантов или задать вопрос с контекстом из фото), новая строка поиска значительно упрощает задачу.

ИИ-агенты в поиске Google

Google добавляет в поиск информационных ИИ-агентов. Они умеют непрерывно мониторить интернет по вашему запросу и сообщать об изменениях. Примеры сценариев: отслеживание новых объявлений об аренде квартир, появление товаров в продаже, финансовые обновления и спортивные результаты.

По сути, это замена ручного мониторинга: вместо того чтобы каждый день проверять один и тот же запрос, можно поручить это агенту. Пока неясно, как именно будут приходить уведомления и насколько гибко можно настраивать фильтры, но сама идея автоматического слежения за темой через поиск Google выглядит полезной для тех, кто часто ищет одно и то же.

Бронирование и подбор услуг прямо в поиске Google

Google расширяет возможности бронирования через поиск. Теперь можно задать очень конкретные требования к мероприятию или услуге, а система сама соберёт информацию о доступности и ценах от разных поставщиков. Это может пригодиться при планировании поездок, выборе ресторанов или бронировании активностей.

Более того, в некоторых категориях (салоны красоты, ремонт, уход за питомцами) Google сможет связаться с бизнесом от вашего имени. Правда, на старте эта функция будет доступна только в США. Когда и появится ли она в России, пока неизвестно.

Интерактивные ответы поиска Google

Поиск учится генерировать интерактивный контент прямо в выдаче. В зависимости от вопроса Google сможет создавать таблицы, графики, визуализации и даже симуляции в реальном времени. Вместо того чтобы читать длинный текстовый ответ, вы получите наглядную картину.

Если вы когда-нибудь искали сравнение тарифов, характеристик или статистику и мучились с разрозненными данными на разных сайтах, генеративный интерфейс поиска Google призван решить именно эту проблему. Насколько хорошо это будет работать на практике, покажет время.

Мини-приложения на базе ИИ в поиске Google

Одна из самых необычных функций: Google Search сможет генерировать персональные дашборды и трекеры для повторяющихся задач. Примеры: планирование тренировок, организация переезда или подготовка мероприятия. По сути, поисковик превращается в персонального ассистента с собственным мини-приложением под вашу задачу.

Но есть важное ограничение: мини-приложения сначала появятся только для подписчиков Google AI Pro и Ultra в США. Для остальных пользователей эта функция пока недоступна, а сроки расширения на другие регионы не называются.

Как изменится поиск Google в 2026 году

Все перечисленные нововведения пока работают в AI Mode — отдельном режиме поиска. Стандартная выдача с привычными ссылками на сайты никуда не делась. Однако направление очевидно: с ИИ-ответами, агентами и интерактивными элементами пользователи будут всё реже переходить на сторонние сайты и всё чаще получать ответ прямо в Google.

Для обычного пользователя это удобно. Для сайтов, блогов и интернет-магазинов — тревожный сигнал: если Google отвечает за них, трафика будет меньше. Напоминает 5 вещей, которые я хотел бы не знать об индустрии — чем удобнее технологии, тем больше скрытых последствий.

Когда обновление AI Search от Google доберётся до России

Большая часть анонсов привязана к AI Mode, который уже работает глобально. Но ключевые функции вроде бронирования, связи с бизнесами и мини-приложений на старте доступны только в США и только подписчикам платных тарифов Google AI. Когда они доберутся до российских пользователей — открытый вопрос.

Что доступно уже сейчас, так это Gemini 3.5 Flash в AI Mode и обновлённая поисковая строка. Если вы ещё не пробовали AI Mode в Google Search, сейчас хороший момент: модель стала быстрее, а ввод запросов — гибче. Остальные функции пока можно воспринимать как направление, в котором Google ведёт свой поиск, а не как то, чем можно воспользоваться прямо сегодня.