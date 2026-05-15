Стандартное приложение Google Часы — неплохой инструмент с таймером, секундомером и мировыми часами, но как будильник оно подходит далеко не всем. Его слишком легко отключить в полусонном состоянии, а потом снова провалиться в сон. Мы уже рассказывали, почему не срабатывает будильник на телефоне, и в качестве одного из решений предложили просто установить альтернативное приложение. Но какое? Мы выбрали пять альтернативных будильников для Android, каждый из которых подходит под свой сценарий использования.

Chrono — будильник на утро в стиле Google

Chrono — приложение с открытым исходным кодом, которое выглядит почти как Google Часы благодаря поддержке Material Design от Google, но при этом умеет куда больше. Уже при первом запуске приложение Chrono предлагает несколько способов защиты от «засыпания» системой. Это важно, чтобы будильник гарантированно сработал на любом смартфоне, даже при агрессивном энергосбережении.

Скачать Chrono

Главная фишка приложения Chrono — раздел «Задачи». Прежде чем отключить будильник, нужно выполнить одно из четырёх заданий: решить математическую задачу, набрать показанный текст, повторить последовательность или пройти тест на память. Сложность настраивается, а задания можно комбинировать для особо крепкого сна. Из минусов — нет возможности отключить будильник на телефоне сканированием NFC-метки или QR-кода, что заставило бы встать с кровати. Но для базового «не дать выключить будильник одним тапом» Chrono отлично справляется. Приложение полностью бесплатно, доступно в F-Droid и на GitHub, работает на Android 5.0 и выше. Отличный вариант для тех, кто хочет простой, красивый будильник без рекламы и подписок, но с настоящей защитой от проспавших.

👉 Читай AndroidInsider.ru в MAX

Sleep as Android — умный будильник для телефона

Sleep as Android — это больше, чем будильник. Приложение отслеживает фазы сна, записывает храп и предлагает статистику качества сна с рейтингом, в том числе в сравнении с другими пользователями из вашей страны. Но будильник здесь тоже не для слабых.

Набор заданий будильника для пробуждения (в приложении они называются CAPTCHA) впечатляет: от математических уравнений до селфи-верификации, подсчёта овечек на экране, задания «Прогулка зомби» и даже смеха в камеру. Есть дополнение с ещё большим количеством заданий и функцией защиты от «читерства» — например, блокировка выключения телефона, пока задание не выполнено. Такие функции подкупают, и мы регулярно рассказываем о возможностях Android через канал AndroidInsider.ru в мессенджере MAX.

Скачать Sleep as Android

Отдельного внимания заслуживает функция «Умное пробуждение»: приложение будит не по точному времени, а в оптимальный момент в пределах 30-минутного окна вокруг заданного времени, когда фаза сна наиболее поверхностная. Похожий подход используют часы Fitbit и Wear OS-устройства. Минусы — громоздкий процесс начальной настройки, не самый удобный интерфейс и необходимость платить за полный доступ. Полная версия стоит в Google Play около $85, что составляет примерно от 10 000 ₽ в России. Есть и подписка — примерно от $5 в месяц.

👉 Залетай в чат AndroidInsider.ru в MAX

NFC Alarm Clock — простой будильник с NFC

Если предыдущие два приложения показались вам перегруженными, NFC Alarm Clock — их полная противоположность. Приложение лёгкое и сфокусировано на одном: будильник, который нельзя отключить, не встав с кровати. Главная идея — для отключения будильника нужно поднести телефон к NFC-метке. Такую метку можно прикрепить куда угодно: в ванной, на кофемашине, на рабочем столе. Это физически заставляет вас встать. Приложение позволяет заранее создать шаблон будильника по умолчанию с нужными настройками звука, вибрации и расписания.

Скачать NFC Alarm Clock

Дополнительных функций минимум — никаких трекеров сна, заданий или статистики. Но именно это и есть плюс для тех, кому нужен простой и надёжный будильник без лишнего. NFC Alarm Clock бесплатен и работает с открытым исходным кодом. Единственное ограничение — для работы нужен смартфон с NFC. Практически все современные Android-смартфоны среднего и верхнего ценового сегмента поддерживают эту технологию, но в бюджетных моделях NFC может отсутствовать.

🔥 Загляни в канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Alarmy — громкий будильник на Android

Приложение Alarmy позиционирует себя как «самый мощный будильник для тех, кто крепко спит», и в этом есть доля правды. Приложение предлагает самый широкий набор так называемых «миссий» — заданий, без выполнения которых будильник не отключить.

Среди заданий будильника — поиск бытовых предметов по дому с фотографированием, приседания, поиск цветных плиток, математические задачи и многое другое. Есть функция «Проверка пробуждения»: через некоторое время после будильника приходит уведомление, и если вы не подтвердите, что встали, будильник зазвонит снова. Из приятных деталей — можно выбрать классическую музыку в качестве мелодии, а во вкладке «Утро» есть прогноз погоды и мотивационные цитаты.

Скачать Alarmy

Минус — навязчивые предложения купить Pro-версию. Они появляются в момент, когда вы только проснулись и не вполне соображаете, что нажимаете. Некоторые пользователи жалуются, что случайно оформляли подписку в полусонном состоянии. Базовая версия бесплатна, Pro-подписка стоит около $5 в месяц (примерно от 600 ₽/мес в России) или около $60 в год. Alarmy хорошо подойдёт тем, кто перепробовал всё и ничего не помогает. Приседания с утра — это, конечно, издевательство, но после них вы точно не уснёте обратно.

⚡ Подписывайся на AndroidInsider в Telegram

Sun Alarm — лёгкий будильник для телефона

Приложение Sun Alarm стоит особняком от остальных будильников в этом списке. Здесь нет заданий, CAPTCHA и прочих способов растолкать крепко спящего. Вместо этого приложение предлагает поставить будильник на астрономические события: восход солнца, «золотой час», солнцестояние, лунные фазы.

Для рабочих будней это скорее не подходит, но для выходных — отличная штука. Особенно зимой, когда солнце встаёт поздно и хочется поймать утренний свет для прогулки или съёмки. Фотографы и путешественники оценят: не нужно вручную проверять время восхода и пересчитывать каждый день.

Скачать Sun Alarm

При создании будильника можно выбрать стандартный звук, конкретный музыкальный файл с телефона или голосовое озвучивание названия события. Sun Alarm не решает проблему проспавших, но закрывает другую задачу — помогает жить в ритме с естественным светом, не вспоминая каждый раз, во сколько сегодня рассвет.

Какой будильник скачать на Android

Выбор зависит от того, насколько сильно вы спите и что вам от будильника для телефона нужно:

Chrono — если хотите бесплатную, красивую и функциональную замену Google Часов без рекламы и подписок

Sleep as Android — если важен не только будильник, но и анализ качества сна, интеграция с умными часами и умное пробуждение по фазам

NFC Alarm Clock — если единственная гарантия проснуться для вас — встать с кровати и дойти до метки

Alarmy — если вы крепко спите и вам нужна максимальная «жёсткость» пробуждения, вплоть до приседаний

Sun Alarm — если нужен выходной будильник к восходу для прогулок или фотографии

Google Часы не стали хуже — они просто рассчитаны на людей, которым достаточно обычного звукового сигнала. Если вы не из таких, любое из пяти перечисленных приложений закроет конкретную потребность лучше, чем стандартный будильник.