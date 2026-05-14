Мошенники изобретательны: уже зафиксированы случаи, когда они сами просят жертву установить MAX. Якобы для «безопасного общения» или «проверки данных». Именно поэтому звонок в MAX с незнакомого номера вызывает особую настороженность. Разбираю, что реально происходит, когда берешь трубку, и чем это может обернуться.

Кто может звонить в MAX с незнакомого номера

Начнем с того, кто вообще может оказаться на другом конце входящего звонка в MAX. Приложение не требует взаимного добавления в контакты для совершения звонка. Любой, кто знает ваш номер телефона, может позвонить вам в MAX без предупреждения.

Кто звонит в MAX с незнакомых номеров:

спамеры и рекламщики: автоматические обзвоны перебрались из обычной телефонии в мессенджеры;

мошенники: о них подробно в следующих разделах;

коллекторы: они активно используют все доступные каналы связи;

реальные люди, которые ошиблись номером;

те, кто нашел ваш номер в открытых источниках или утечках баз данных.

Важный нюанс: звонки через MAX стали привлекательным инструментом именно для мошенников потому что звонок через мессенджер сложнее отследить, чем обычный телефонный звонок, и он воспринимается как более «личный» контакт.

Что происходит при ответе на звонок в MAX

Когда вы отвечаете на звонок в чате MAX от незнакомца, собеседник получает доступ к:

вашему аватару и имени в профиле MAX: все, что вы публично указали;

статусу онлайн: он видит, что вы активны прямо сейчас;

голосу: и это важнее, чем кажется на первый взгляд.

Ваш номер телефона собеседник уже знает (иначе он бы не позвонил). Новое, что он получает при ответе — это ваш голос и подтверждение того, что номер активен и принадлежит живому человеку. Отдельная тема — Цифровой ID. Если вы его создали, то передали мессенджеру буквально все свои данные. Про то, что будет, если создать Цифровой ID в MAX, рассказывал отдельно.

Ответ на звонок не взламывает телефон, но но дает мошеннику ваш голос и подтверждение активности номера.

Есть и хорошая новость: сам по себе ответ на звонок не передает никаких технических данных устройства, не открывает доступ к файлам и не устанавливает ничего на телефон. Безопасность MAX в этом плане устроена нормально: уязвимость не техническая, а социальная.

Чем опасен звонок от мошенника в MAX

Мошенники в MAX используют звонки для нескольких схем, и все они построены не на технических уязвимостях, а на психологическом давлении:

Вишинг — голосовой фишинг. Звонящий представляется сотрудником банка, госоргана или службы безопасности. Создает ощущение срочности: «ваш счет заблокирован», «с вашей карты списывают деньги», «ваши данные скомпрометированы». Цель — выбить человека из равновесия и заставить действовать быстро, не думая.

Звонящий представляется сотрудником банка, госоргана или службы безопасности. Создает ощущение срочности: «ваш счет заблокирован», «с вашей карты списывают деньги», «ваши данные скомпрометированы». Цель — выбить человека из равновесия и заставить действовать быстро, не думая. Схема «родственник в беде». Звонящий утверждает, что ваш близкий попал в аварию или задержан полицией, и срочно нужны деньги. Развод в MAX по этой схеме особенно опасен потому, что голосовой звонок воспринимается как более достоверный, чем текстовое сообщение.

Звонящий утверждает, что ваш близкий попал в аварию или задержан полицией, и срочно нужны деньги. по этой схеме особенно опасен потому, что голосовой звонок воспринимается как более достоверный, чем текстовое сообщение. Запись голоса для дипфейков. Это новая и особенно тревожная схема. Скамеры в MAX могут звонить только для того, чтобы записать ваш голос (несколько секунд речи достаточно для создания голосового дипфейка). Потом этот голос используется, чтобы позвонить вашим родственникам.

Про то, как мошенники воруют квартиры через MAX, читайте в отдельном материале. Там разобрана одна из самых опасных схем с использованием мессенджера: через социальную инженерию и поддельные документы.

Правила предосторожности при любом звонке от незнакомца:

никогда не сообщайте коды из SMS: ни банковские, ни от Госуслуг, ни от самого MAX;

не называйте данные карты: номер, CVV, срок действия;

не подтверждайте личную информацию в ответ на вопросы звонящего: дату рождения, адрес, паспортные данные;

не устанавливайте приложения по просьбе звонящего, даже если он представляется сотрудником банка или службы поддержки MAX;

при малейших сомнениях кладите трубку и перезванивайте по официальному номеру организации самостоятельно.

Что будет, если ответить на звонок в MAX

Если вы ответили на входящий звонок в MAX от незнакомого номера, технически ничего автоматически плохого не произошло. Телефон не взломан, данные не украдены, вирус не установлен.

Что реально происходит при ответе:

собеседник видит ваш профиль и слышит ваш голос;

он получает подтверждение, что номер активен и вы на нём отвечаете;

если вы что-то сказали, ваш голос записан на его устройстве;

дальнейшее зависит только от того, что произойдет в разговоре.

Реальная опасность возникает не в момент ответа, а в ходе разговора, если вы начнете сообщать информацию, выполнять просьбы звонящего или поддаваться давлению. Поэтому правило простое: ответить можно, но при малейшем подозрении — сразу кладите трубку. Продолжать разговор с подозрительным незнакомцем нет никакой необходимости.

О правильной настройке мессенджера MAX, включая параметры приватности и видимости профиля, читайте отдельно. Там можно настроить, какие данные видны незнакомцам до того, как вы ответите на звонок.

Как защититься от нежелательных звонков в MAX

Защита от мошенников в MAX начинается с правильных настроек приватности. Есть несколько действий, которые нужно выполнить в первую очередь.

Ограничить, кто может звонить:

Откройте MAX и перейдите в «Профиль». Зайдите в «Настройки — Конфиденциальность». Найдите пункт «Кто может мне звонить». Выберите «Только контакты» — тогда незнакомцы не смогут позвонить вам вообще.

Заблокировать конкретный номер:

Откройте чат или историю звонков с нежелательным номером. Нажмите на имя или номер вверху экрана. Выберите «Заблокировать». Подтвердите блокировку (после этого этот номер не сможет ни звонить, ни писать вам).

Пожаловаться на спам или мошенника:

В том же меню профиля нежелательного контакта выберите «Пожаловаться». Укажите причину (спам, мошенничество, оскорбления). Отправьте жалобу: модерация MAX рассматривает обращения и блокирует нарушителей.

Защита MAX на уровне настроек дает хороший базовый уровень безопасности (особенно режим «Только контакты» для звонков). Про остальные инструменты безопасности читайте в материале 5 функций защиты в MAX, где разобраны способы, о которых большинство пользователей даже не знает.