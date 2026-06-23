Вокруг национального мессенджера ходит столько страшилок, что многие боятся ставить его рядом с привычным Telegram. Мол, одно приложение тут же начнёт следить за другим, телефон поедет, а переписка утечёт куда не надо. Давайте без паники разберёмся, что на самом деле будет, если держать MAX и Telegram на одном телефоне, и где здесь правда, а где обычный вброс. Кстати, чтобы лучше понимать сам мессенджер, загляните в наш разбор, можно ли восстановить удалённое сообщение в MAX.

Разбираемся, что будет, если пользоваться на одном телефоне МАКС и Телеграм. Фото.

Разбираемся, что будет, если пользоваться на одном телефоне МАКС и Телеграм

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Можно ли установить MAX и Telegram на один телефон

Сразу главное: да, можно. Установить MAX и Telegram вместе на Android никто не мешает, это два обычных приложения, и в системе они спокойно уживаются. Android держит программы в изолированных песочницах, поэтому один мессенджер не лезет в чужие чаты напрямую.

Два мессенджера можно установить на телефон и ничего не случится. Фото.

Два мессенджера можно установить на телефон и ничего не случится

На практике соседство двух приложений бьёт разве что по свободному месту и немного по батарее, ведь оба висят в фоне и шлют свои уведомления. Никакого системного конфликта, из-за которого смартфон встанет колом, здесь нет. Парочка нюансов: переслать медиа из Телеграм в МАКС можно, а вот наоборот — нет. В остальном картина примерно та же, что и в случае RuStore с Google Play.

Видит ли MAX установленный Telegram на Android

А вот тут начинается единственное, что имеет под собой основу. При разборе кода энтузиасты выяснили, что MAX отправлял запросы к Telegram и WhatsApp, то есть проверял, установлены ли они на устройстве. После огласки в обновлении версии 26.7.1 эту отправку запросов отключили. В целом, страшного ничего нет: почитайте наш разбор.

MAX следит за активностью Телеграм, но переписки не читает. Фото.

MAX следит за активностью Телеграм, но переписки не читает

Так что вопрос, видит ли MAX установленные приложения, сейчас открытый, но прямого доступа к вашим перепискам в Telegram у него в любом случае нет. Если хотите перестраховаться, держите мессенджер обновлённым до свежей версии. Опасен ли мессенджер — рассказали в нашей статье.

Разрешения MAX и Telegram: кто запрашивает больше

Любимый аргумент паникёров звучит так: MAX просит подозрительно много прав. На деле цифры говорят обратное. WhatsApp запрашивает около 85 разрешений, Telegram примерно 71, а разрешения MAX на Android по количеству скромнее. При этом установку приложений мимо Google Play, то самое пугающее право REQUEST_INSTALL_PACKAGES, просят все три мессенджера, а не один MAX.

Оба мессенджера просят схожий доступ. Доказательств, что тот или иной следят за пользователями, нет. Фото.

Оба мессенджера просят схожий доступ. Доказательств, что тот или иной следят за пользователями, нет

Подробно каждый доступ мы расписывали в материале о том, какие разрешения требует MAX и стоит ли их давать. По доступам наш герой на фоне конкурентов не выделяется.

Безопасность и шифрование MAX и Telegram

Реальные различия прячутся не в слежке, а в устройстве сервисов. В MAX нет сквозного шифрования, которое есть в WhatsApp и в секретных чатах Telegram. Плюс в пользовательском соглашении MAX прямо допускается передача данных третьим лицам и по запросу государственных органов. Это не догадки, а пункты из официальных документов.

МАКС может передавать данные пользователей, но только при наличии на то оснований. Фото.

МАКС может передавать данные пользователей, но только при наличии на то оснований

Поэтому особо чувствительные разговоры логичнее вести там, где работает end-to-end. Если же выбираете между сервисами в принципе, у нас есть отдельный разбор, стоит ли переходить с Telegram на MAX.

Как ограничить доступы MAX и Telegram на Android

Хорошая новость: вы сами решаете, что приложению можно, а что нет. Любые доступы отзываются не внутри мессенджера, а в настройках смартфона. Чтобы ограничить доступы приложений на Android, сделайте так:

А вообще — разрешения стоит проверить у всех приложений на телефоне. Фото.

А вообще — разрешения стоит проверить у всех приложений на телефоне

  • Откройте настройки телефона и зайдите в раздел «Приложения».
  • Выберите MAX или Telegram из списка установленных.
  • Откройте пункт «Разрешения».
  • Отключите то, что мессенджеру не нужно: геолокацию, микрофон, камеру.

Так можно оставить только переписку и обрубить всё лишнее сразу у обоих мессенджеров. Но лучше не зацикливаться на MAX и Telegram на телефоне, а проверить запросы у разных приложений. Там бывает и похуже!

Итог простой: MAX и Telegram на одном телефоне прекрасно сосуществуют, никакого апокалипсиса не случится. Следите за обновлениями, отзывайте лишние доступы и не храните секреты там, где нет шифрования. А чем именно пользоваться каждый день, решать только вам. Наверное, единственный недостаток связан с тем, что Telegram без VPN в России не работает, поэтому при переходе в MAX его приходится отключать. Рассказали, закончится ли это в ближайшее время?