Вокруг национального мессенджера ходит столько страшилок, что многие боятся ставить его рядом с привычным Telegram. Мол, одно приложение тут же начнёт следить за другим, телефон поедет, а переписка утечёт куда не надо. Давайте без паники разберёмся, что на самом деле будет, если держать MAX и Telegram на одном телефоне, и где здесь правда, а где обычный вброс. Кстати, чтобы лучше понимать сам мессенджер, загляните в наш разбор, можно ли восстановить удалённое сообщение в MAX.

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Можно ли установить MAX и Telegram на один телефон

Сразу главное: да, можно. Установить MAX и Telegram вместе на Android никто не мешает, это два обычных приложения, и в системе они спокойно уживаются. Android держит программы в изолированных песочницах, поэтому один мессенджер не лезет в чужие чаты напрямую.

На практике соседство двух приложений бьёт разве что по свободному месту и немного по батарее, ведь оба висят в фоне и шлют свои уведомления. Никакого системного конфликта, из-за которого смартфон встанет колом, здесь нет. Парочка нюансов: переслать медиа из Телеграм в МАКС можно, а вот наоборот — нет. В остальном картина примерно та же, что и в случае RuStore с Google Play.

Видит ли MAX установленный Telegram на Android

А вот тут начинается единственное, что имеет под собой основу. При разборе кода энтузиасты выяснили, что MAX отправлял запросы к Telegram и WhatsApp, то есть проверял, установлены ли они на устройстве. После огласки в обновлении версии 26.7.1 эту отправку запросов отключили. В целом, страшного ничего нет: почитайте наш разбор.

Так что вопрос, видит ли MAX установленные приложения, сейчас открытый, но прямого доступа к вашим перепискам в Telegram у него в любом случае нет. Если хотите перестраховаться, держите мессенджер обновлённым до свежей версии. Опасен ли мессенджер — рассказали в нашей статье.

Разрешения MAX и Telegram: кто запрашивает больше

Любимый аргумент паникёров звучит так: MAX просит подозрительно много прав. На деле цифры говорят обратное. WhatsApp запрашивает около 85 разрешений, Telegram примерно 71, а разрешения MAX на Android по количеству скромнее. При этом установку приложений мимо Google Play, то самое пугающее право REQUEST_INSTALL_PACKAGES, просят все три мессенджера, а не один MAX.

Подробно каждый доступ мы расписывали в материале о том, какие разрешения требует MAX и стоит ли их давать. По доступам наш герой на фоне конкурентов не выделяется.

Безопасность и шифрование MAX и Telegram

Реальные различия прячутся не в слежке, а в устройстве сервисов. В MAX нет сквозного шифрования, которое есть в WhatsApp и в секретных чатах Telegram. Плюс в пользовательском соглашении MAX прямо допускается передача данных третьим лицам и по запросу государственных органов. Это не догадки, а пункты из официальных документов.

Поэтому особо чувствительные разговоры логичнее вести там, где работает end-to-end. Если же выбираете между сервисами в принципе, у нас есть отдельный разбор, стоит ли переходить с Telegram на MAX.

Как ограничить доступы MAX и Telegram на Android

Хорошая новость: вы сами решаете, что приложению можно, а что нет. Любые доступы отзываются не внутри мессенджера, а в настройках смартфона. Чтобы ограничить доступы приложений на Android, сделайте так:

Откройте настройки телефона и зайдите в раздел «Приложения».

Выберите MAX или Telegram из списка установленных.

Откройте пункт «Разрешения».

Отключите то, что мессенджеру не нужно: геолокацию, микрофон, камеру.

Так можно оставить только переписку и обрубить всё лишнее сразу у обоих мессенджеров. Но лучше не зацикливаться на MAX и Telegram на телефоне, а проверить запросы у разных приложений. Там бывает и похуже!

Итог простой: MAX и Telegram на одном телефоне прекрасно сосуществуют, никакого апокалипсиса не случится. Следите за обновлениями, отзывайте лишние доступы и не храните секреты там, где нет шифрования. А чем именно пользоваться каждый день, решать только вам. Наверное, единственный недостаток связан с тем, что Telegram без VPN в России не работает, поэтому при переходе в MAX его приходится отключать. Рассказали, закончится ли это в ближайшее время?