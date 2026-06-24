Номер телефона давно перестал быть просто способом позвонить. К нему привязаны мессенджеры, банковские приложения, соцсети и десятки сервисов, которые при регистрации требуют ваш номер. Когда вы меняете номер и не отвязываете его от аккаунтов, все эти привязки никуда не исчезают — они остаются на номере и достаются следующему владельцу. И тогда проблемы начинаются уже у него. Эта ситуация выглядит как редкий курьёз, но на практике с ней сталкивается множество людей, поэтому в MAX предусмотрена возможность привязать профиль к другому телефону. Разберём, как номер вообще попадает к новому хозяину, что он сможет с ним сделать и как защитить себя — независимо от того, вы продаёте старый номер или получаете чужой бывший.

Почему ваш старый номер передают другому человеку

Операторы не хранят отключённые номера вечно. Они могут только деньги без ограничений списывать. После того как абонент расторгает договор, номер какое-то время «отлёживается», а затем возвращается в общий пул и снова поступает в продажу. Новый покупатель получает номер, который уже был в употреблении — со всем багажом прошлого владельца.

Иногда это чревато определёнными неудобствами. Если номер использовался для регистрации в онлайн-сервисах, на него будут приходить сообщения от них, даже если новый обладатель никогда к ним не подключался.

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И вот ключевой момент: оператор тут практически бессилен. В МТС объясняют, что у компании просто нет технической возможности отвязать номер от соцсетей и сервисов — это может сделать только тот, кто эти аккаунты создавал. Если прежний владелец забыл отвязать номер, разбираться приходится новому покупателю через техподдержку каждого сервиса по отдельности.

Что сможет сделать человек, получивший ваш старый номер

Главная опасность передачи номера заключается не в спаме, а в том, что номер телефона часто работает как ключ восстановления доступа. Многие сервисы позволяют сбросить пароль или войти в аккаунт по коду из SMS. Если ваш старый номер достался постороннему, он теоретически может запросить вход в ваши аккаунты и получить код подтверждения на свой телефон.

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Под угрозой оказываются мессенджеры, соцсети, почта и в худшем случае — банковские приложения. Это не значит, что новый владелец обязательно злоумышленник: в большинстве случаев человек просто хочет пользоваться номером и сам страдает от чужого хвоста. Но риск реален, и именно поэтому отвязка номера — это в первую очередь забота о собственной безопасности, а не вежливость по отношению к следующему покупателю.

Кстати, тема подделки номеров — отдельная история. О том, как мошенники подделывают ваш номер телефона, мы рассказывали отдельно — это другой механизм, но он показывает, насколько номер стал чувствительной точкой.

Какие аккаунты привязаны к номеру и чем разные сервисы отличаются

Не все сервисы ведут себя одинаково при смене владельца номера. Где-то всё решается автоматически, а где-то придётся повозиться.

ВКонтакте решает проблему автоматически. Если номер уже привязан к другому аккаунту, при привязке к новому профилю он сам отвяжется от предыдущего. А если возникают сложности со входом, придётся напрямую объяснять ситуацию техподдержке.

решает проблему автоматически. Если номер уже привязан к другому аккаунту, при привязке к новому профилю он сам отвяжется от предыдущего. А если возникают сложности со входом, придётся напрямую объяснять ситуацию техподдержке. Telegram позволяет без проблем поменять номер телефона и даже оповестить пользователей из вашего списка контактов. Чаты при этом никуда не денутся, как и ваши переписки с вложениями.

позволяет без проблем поменять номер телефона и даже оповестить пользователей из вашего списка контактов. Чаты при этом никуда не денутся, как и ваши переписки с вложениями. В MAX ситуация обратная. Национальный мессенджер не позволяет менять номер телефона. Вы можете только удалить профиль, если телефон уже был зарегистрирован в сервисе, а потом создать новый на свое имя. Зато у нас есть топовый канал в МАКС, подписывайся.

ситуация обратная. Национальный мессенджер не позволяет менять номер телефона. Вы можете только удалить профиль, если телефон уже был зарегистрирован в сервисе, а потом создать новый на свое имя. Зато у нас есть топовый канал в МАКС, подписывайся. Банковские приложения хранят номер в своей базе. Изменить номер можно, но только если есть доступ к старому телефону.

Важная деталь по MAX: при удалении профиля все данные приложения на устройстве удаляются без возможности восстановления. В принципе это и правильно, учитывая, что аккаунт может принадлежать другому человеку. А вот еще одна мини-деталь: в МАКС заработал канал Сундук Али-Бабы, где выкладывают лучшие товары с АлиЭкспресс, ВБ, Озона и Я.Маркета. Подписывайся.

Как отвязать номер от сервисов перед сменой SIM-карты

Самый надёжный способ избежать всей этой истории — отвязать номер заранее, пока он ещё ваш и пока у вас есть доступ к коду подтверждения. После расторжения договора сделать это будет уже намного сложнее.

Составьте список сервисов, где использован ваш номер: мессенджеры, соцсети, банки, почта, маркетплейсы, госуслуги. В каждом приложении зайдите в настройки профиля или безопасности и замените старый номер на новый либо отвяжите его. Отдельно проверьте мессенджеры, привязанные жёстко к номеру — MAX, Viber, WhatsApp. В них смена номера делается прямо в настройках аккаунта. Проверьте банковские приложения и сервисы с двухфакторной защитой — там номер часто служит способом восстановления доступа. Только после этого расторгайте договор с оператором или выбрасывайте старую SIM-карту.

Если вам нужно передать кому-то контакт без лишних рисков, заодно посмотрите наш разбор о том, как отправить номер телефона другому человеку прямо с Android — это удобнее, чем диктовать цифры.

Что делать, если номер уже перешёл другому

Если вы оказались по другую сторону — купили номер с чужими привязками, — то готовьтесь действовать самостоятельно. Оператор тут не помощник: отвязать номер от сервисов он не может, и это придётся делать через техподдержку каждого сервиса.

Алгоритм простой, хотя и муторный. Сначала определите, к каким сервисам привязан номер — по входящим SMS и уведомлениям. Затем по каждому проблемному сервису обращайтесь в поддержку, объясняйте, что номер новый и не имеет отношения к старому аккаунту.