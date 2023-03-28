Как удалить самое бесполезное приложение на Android, из-за которого подключаются платные услуги оператора

Как ни странно, даже на новом смартфоне по умолчанию установлено несколько десятков приложений. Это не только партнерские программы и бесполезные игры, но и софт, который в прямом смысле выкачивает из нас деньги. Причем он есть на каждом смартфоне с SIM-картой. То есть даже сейчас, читая этот текст, вы рискуете потерять деньги, к примеру, случайно оформив платную подписку оператора. Пора разобраться, почему так происходит и определить, какое приложение является главной причиной возникновения проблемы.

Что такое меню SIM-карты

Вставив симку в телефон, вы можете заметить на главном экране своего смартфона (а иногда в папке «Инструменты») меню СИМ-карты. Как правило, оно называется так же, как и ваш оператор сотовой связи, и может быть представлено в двух экземплярах по количеству установленных SIM.

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СИМ меню представляет из себя небольшое приложение, которое прекрасно работает без подключения к интернету. Через него можно подключить платные подписки оператора. Например, СМС-рассылку с анекдотами или гороскопами.

Вещь, откровенно говоря, бесполезная. А на билайне при нажатии на любой из пунктов меню на номер поступает СМС-сообщение, предлагающее подключить опцию при помощи личного кабинета. То есть через СИМ меню телефона сделать это нельзя.

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Казалось бы, пускай живет себе это приложение. Ну кому оно мешает? Однако именно эта программа становится главной причиной того, что у вас пропадают деньги с телефона. Как такое вообще возможно? Сейчас поймете.

Платные подписки операторов

Вы наверняка замечали на экране своего смартфона уведомления оператора, предлагающие подключить ту или иную опцию. Обычно они представлены в виде информационного сообщения, которое сопровождается кнопками «ОК» и «Отмена». Нажимая первую, вы подключаете платную услугу. А выбирая вариант «Отмена», отказываетесь от предложения. В любом случае совсем скоро оповещение снова появится на экране.

Причина появления рекламного сообщения оператора — меню SIM-карты. Это приложение отправляет вам навязчивые уведомления, из-за которых впоследствии с лицевого счета списываются деньги, а вам приходится довольствоваться анекдотами, гороскопами и прочей ерундой.

Как отключить уведомления от оператора

О том, как проверить платные услуги, мы рассказывали в отдельном материале. В рамках этого текста будем говорить только о способах избавления от рекламных уведомлений. И самый простой способ, позволяющий это сделать — отключить рекламный сервис. На билайне он называется Хамелеон, а на Tele2 — Теле-тема. Для его отключения нужно ввести USSD-команду через номеронабиратель и нажать кнопку вызова:

МегаФон — *808*0#;

МТС — *111*1212*2#;

билайн — *110*20#;

Tele2 — *152*0#.

Будучи абонентом билайна, я отключал Хамелеон, но предложения оформить подписку на совершенно ненужные сервисы все равно продолжали появляться на экране смартфона. Происходило это ровно до тех пор, пока я не узнал, что причина их возникновения — меню SIM-карты. Так давайте же узнаем, как можно ограничить его работу.

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Как отключить меню SIM-карты

Можно предположить, что проблема решается в два счета отключением уведомлений на Андроид. Однако в настройках СИМ меню эта возможность заблокирована. Поэтому встроенными средствами удается лишь принудительно закрыть приложение:

Откройте настройки смартфона. Перейдите в раздел «Приложения». Выберите «Меню SIM-карты». Нажмите кнопку «Отключить» или «Закрыть».

Все! Уведомления оператора приходить перестанут. Но ровно до тех пор, пока вы не перезапустите смартфон. Поэтому оптимальным способом решения проблемы является полное и безвозвратное удаление СИМ меню.

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Как удалить меню SIM-карты

Что будет, если удалить меню СИМ-карты? Ничего критичного. По понятным причинам вы потеряете к нему доступ, однако все услуги связи продолжат работать. Увы, стандартными средства избавиться от этого бесполезного приложения нельзя. Вам придется узнать, что такое ADB, и воспользоваться этой инструкцией:

Скачайте архив ADB на компьютер и распакуйте его содержимое в папку, которая отображается при запуске командной строки. На смартфоне включите отладку по USB, предварительно активировав меню для разработчиков. Подключите телефон к ПК через кабель USB. На компьютере запустите командную строку. Введите запрос «adb shell» и нажмите «Enter». Затем введите следующую команду:

pm uninstall -k --user 0 сom.android.stk Нажмите «Enter».

На нашем сайте есть более подробная инструкция, которая поможет удалить системное приложение на телефоне. Обращаю ваше внимание на то, что СИМ меню может иметь другое имя пакета (обычно используется «сom.android.stk»), поэтому рекомендую уточнить его название через приложение App Inspector. Также не исключено, что после переустановки SIM-карты меню появится вновь. Поэтому будьте готовы в случае чего повторить выполнение изложенных выше действий.