На Android уже можно запускать настоящие компьютерные игры по нашей инструкции. Без стриминга, без подключения к ПК и без постоянного интернета. Приложение GameNative запускает игры из Steam, Epic Games Store и GOG прямо на смартфоне или планшете. Его создатель Уткарш Далал в интервью Android Authority рассказал, что за два года собирается превратить Android-устройство в полноценную замену портативным игровым ПК.

Что такое GameNative и как оно работает

GameNative — это бесплатное приложение с открытым исходным кодом, построенное на базе проекта Pluvia. Оно использует набор программных инструментов, чтобы запускать Windows-игры на Android без эмуляции в привычном смысле. В основе лежат три ключевых компонента:

Proton — слой совместимости от Valve, который позволяет запускать Windows-игры на Linux (а Android построен на ядре Linux).

— слой совместимости от Valve, который позволяет запускать Windows-игры на Linux (а Android построен на ядре Linux). FEX — транслятор инструкций, который преобразует x86-код (на нём работают все ПК-игры) в ARM-инструкции, понятные мобильным процессорам.

— транслятор инструкций, который преобразует x86-код (на нём работают все ПК-игры) в ARM-инструкции, понятные мобильным процессорам. Turnip-драйверы — открытые GPU-драйверы, созданные сообществом разработчиков для графических чипов Adreno в процессорах Snapdragon.

Всё это собрано в одном приложении: пользователю не нужно разбираться в каждом компоненте отдельно. Программа поддерживает магазины Steam, Epic Games Store и GOG, а также отдельные игровые файлы. Более подробно о настройке GameNative на Android можно узнать из отдельного материала.

Главная фишка приложения — функция known configs. Она автоматически подбирает оптимальные настройки для конкретной игры на конкретном устройстве. Данные собираются из добровольных отзывов пользователей и технических метрик: модель GPU, частота кадров, стабильность. Алгоритм учитывает свежесть отчётов, длину игровой сессии и оценки, чтобы рекомендовать конфигурацию, которая реально работает на вашем железе. По словам разработчика, именно эта функция, включённая по умолчанию в феврале 2025 года, больше всего повлияла на совместимость и популярность приложения.

Cyberpunk 2077 и Hitman на телефоне — что реально запустить

Разработчик GameNative подтверждает, что на устройствах с чипами Snapdragon 8 Elite и 8 Elite Gen 5 ему удалось запустить Hitman: World of Assassination и Cyberpunk 2077. Правда, Cyberpunk пока периодически зависает: драйверы для новых чипов ещё дорабатываются.

Если говорить честно, речь пока не идёт о стабильном запуске любых современных ААА-игр. Далал и сам признаёт, что по совместимости и производительности портативные ПК вроде Steam Deck пока впереди. Однако инди-игры и старые ААА-проекты уже вполне играбельны на Android через GameNative.

Ранние сборки Turnip-драйверов для чипов Snapdragon 8 Elite вышли в начале 2026 года, и разработчик называет первые результаты «отличными». Это важно, потому что без этих драйверов даже мощный процессор не мог раскрыть свой потенциал в таких приложениях.

Snapdragon 8 Elite для игр с ПК на Андроиде — стоит ли покупать

Далал осторожно рекомендует покупать смартфоны на Snapdragon 8 Elite, если запуск компьютерных игр — одна из приоритетных задач. Он предупреждает: драйверы быстро развиваются, но ещё не полностью готовы. Некоторые игры могут работать с проблемами прямо сейчас, но эти чипы — лучший выбор и по производительности, и с прицелом на будущее. Поэтому для ПК игр на Android можно смело покупать POCO F8 Pro на Snapdragon 8 Elite или OnePlus 15 на более современном Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Что касается других процессоров, ситуация сложнее. GameNative уже получил начальную поддержку Google Pixel 10 с GPU Imagination PowerVR — это стало возможно благодаря работе сообщества и разработчика pipetto-crypto. Телефоны Samsung на Exynos с GPU Xclipse тоже поддерживаются, хотя качество совместимости там пока ниже, и улучшения запланированы в дорожной карте проекта.

Далал отдельно отмечает, что в идеальном мире Google сделала бы свои GPU-драйверы открытыми — по аналогии с тем, как Turnip-драйверы работают для чипов Adreno от Qualcomm. Это позволило бы сообществу быстрее оптимизировать производительность на Pixel-устройствах.

GameNative против Steam Deck — сможет ли телефон заменить портативный ПК

Создатель GameNative открыто заявляет: его долгосрочная цель — сделать так, чтобы Android-устройство с GameNative полностью заменяло портативный ПК. Срок — два года. Амбиция серьёзная, и вот почему пока это скорее направление движения, чем свершившийся факт.

Портативные ПК вроде Steam Deck и ASUS ROG Ally работают на x86-процессорах. Все компьютерные игры изначально написаны под эту архитектуру, поэтому на таких устройствах они запускаются напрямую или через Proton без дополнительной трансляции. Android-устройства используют ARM-чипы, и каждая игра требует преобразования инструкций — это неизбежно снижает производительность и совместимость.

Далал указывает на Android-консоли вроде Odin 3 за $400 (примерно от 43 000 ₽ в России) как на пример того, каким может стать рынок через пару лет: мощные, дешёвые и портативные устройства. Интересный поворот: сама Valve невольно помогает Android-геймингу. Компания финансирует FEX, выпустила Proton 11 и нативный Steam-клиент для ARM-версии Linux. Всё это делается ради будущей VR-гарнитуры Steam Frame на чипе Snapdragon 8 Gen 3, но побочным эффектом становится улучшение совместимости для GameNative. Далал уже тестирует версию GameNative со встроенным ARM-клиентом Steam — если всё пойдёт по плану, интеграция появится в версии 1.0. Это откроет доступ к онлайн-игре и всем функциям Steam прямо из приложения.

Минусы приложения GameNative на Android

Несмотря на впечатляющий прогресс, у GameNative есть ощутимые ограничения, о которых стоит знать заранее:

Совместимость с играми неполная: не каждая игра из Steam запустится. Тяжёлые современные ААА-тайтлы могут не работать или работать нестабильно.

Turnip-драйверы для Snapdragon 8 Elite ещё дорабатываются. Cyberpunk 2077, например, периодически зависает.

На устройствах с GPU PowerVR (Pixel 10) и Xclipse (Samsung Exynos) поддержка находится на начальном этапе — ожидайте больше проблем, чем на Snapdragon.

Устройства на чипах MediaTek и старых Snapdragon могут не поддерживаться вовсе или работать значительно хуже.

При этом GameNative остаётся полностью бесплатным и с открытым кодом. Разработчик обещает, что в приложении не будет рекламы, платных функций и продажи данных. Монетизация строится на партнёрствах с игровыми магазинами (особенно для продвижения инди-игр) и переговорах с производителями устройств о более глубокой интеграции. Это выгодно отличает GameNative от конкурента GameHub, который критиковали за трекеры и большое количество разрешений.

Стоит ли пробовать GameNative вместо игрового ПК

GameNative — это не волшебная кнопка, превращающая смартфон в игровой ПК. Но это, пожалуй, самый удобный и честный способ играть в компьютерные игры на Андроиде бесплатно. Если у вас устройство на свежем Snapdragon, можно уже сейчас запускать инди-игры и часть старых ААА-проектов через Steam, Epic или GOG.

Для владельцев Pixel, Samsung на Exynos и устройств на других чипах пока лучше относиться к приложению как к эксперименту — поддержка развивается, но стабильность не гарантирована. А вот за дорожной картой проекта на GitHub стоит следить: темпы развития GameNative действительно впечатляют, и через год картина может быть совсем другой.