Каждый год флагманы Samsung обрастают новыми характеристиками, но далеко не всегда за красивыми цифрами стоит реальная разница для пользователя. Чего только стоят проблемы с экраном Galaxy S26 Ultra, которые признала сама Samsung. С Galaxy S27 Ultra ситуация может оказаться другой. Если свежие утечки не врут, несмотря на серьезные проблемы у Samsung, этот смартфон станет одним из первых на рынке с оперативной памятью нового поколения LPDDR6 и процессором Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro. Звучит как очередной маркетинговый рывок, но на деле за этими названиями скрываются вполне ощутимые изменения. Давайте разберёмся, чего стоит ждать на самом деле.

Что такое LPDDR6 и чем отличается от LPDDR5X

Сейчас практически все топовые Android-смартфоны используют оперативную память LPDDR5X. Она быстрая, энергоэффективная и вполне справляется с повседневными задачами. Мы уже рассказывали почему память так важна для смартфона. Но технологии не стоят на месте, и следующий стандарт LPDDR6 обещает заметный шаг вперёд.

Главное отличие нового типа памяти в увеличенной пропускной способности и изменённой архитектуре каналов. На практике это должно означать более плавную многозадачность на смартфоне, ускоренную загрузку тяжёлых приложений и лучшую работу с ресурсоёмкими сценариями. Речь идёт, например, о мобильных играх или задачах, связанных с нейросетями и ИИ на смартфоне. Плюс ко всему, LPDDR6 должна быть эффективнее по энергопотреблению, что в теории положительно скажется на автономности.

Какой Samsung купить в 2026 году и почему это не Galaxy S26.

Честно говоря, разницу между LPDDR5X и LPDDR6 в обычном сценарии использования вы вряд ли заметите на глаз. Листать ленту, переписываться в мессенджерах и смотреть видео будет примерно так же комфортно. Но вот в тяжёлых задачах, когда памяти нужно обрабатывать большие объёмы данных одновременно, выигрыш вполне может оказаться ощутимым. Особенно если учитывать, что локальные ИИ-функции становятся всё прожорливее с каждым обновлением.

Какой процессор будет в Galaxy S27 Ultra

По данным утечек, Samsung в очередной раз сделает ставку на Qualcomm. Процессор Galaxy S27 Ultra с высокой вероятностью окажется новым Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro. Qualcomm, по слухам, готовит сразу две версии чипа. Обычный Snapdragon 8 Elite Gen 6 получит графику Adreno 845 с 12 МБ графической памяти GMEM, а версия Pro будет оснащена улучшенным GPU Adreno 850 с 18 МБ GMEM. Обе версии построены на архитектуре CPU 2+3+3 и, судя по всему, будут производиться по 2-нанометровому техпроцессу TSMC.

Для обычного пользователя всё это означает довольно простую вещь. Производительность вырастет, а вот энергопотребление при этом может даже снизиться благодаря переходу на более тонкий техпроцесс. Два нанометра от TSMC — это серьёзная заявка, которая должна положительно сказаться и на нагреве, и на автономности. Хотя, конечно, финальные результаты мы увидим только после реальных тестов.

Что касается собственных чипов Samsung, то компания продолжает работу над Exynos 2700 и Exynos 2800. Однако, если верить ранним отчётам, в модели Ultra Qualcomm останется основным поставщиком процессоров, по крайней мере на большинстве рынков. Лично я считаю это скорее плюсом, потому что Snapdragon последних поколений стабильно показывал себя лучше Exynos и в производительности, и в энергоэффективности.

Если ищете что-то интересное на AliExpress, не проходите мимо Telegram-канала "Сундук Али-Бабы"!

Сколько будет стоить Samsung Galaxy S27 Ultra

А вот тут начинается менее приятная часть. Переход на новый тип памяти и более современный процессор почти всегда тянет за собой рост цены флагманского смартфона. И дело не только в самих комплектующих. Рынок памяти уже сейчас переживает не лучшие времена. Цены на DRAM и накопители растут, и эта тенденция вряд ли развернётся к моменту выхода Galaxy S27 Ultra.

Если вспомнить, Samsung Galaxy S25 Ultra и без того не был дешёвым устройством. Добавьте сюда LPDDR6, 2-нанометровый процессор и общий рост стоимости компонентов, и получится, что новое поколение вполне может оказаться ещё дороже. Не хочу нагнетать раньше времени, но морально к этому стоит подготовиться.

С другой стороны, Samsung обычно предлагает несколько конфигураций памяти, и базовая версия может остаться в относительно привычном ценовом диапазоне. Но топовые варианты, скорее всего, ощутимо прибавят в цене. Это общая тенденция для всех производителей, и Samsung тут не исключение.

Стоит ли ждать Samsung Galaxy S27 Ultra

Скажу честно, на бумаге всё выглядит очень достойно. Связка LPDDR6 и Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro может дать Galaxy S27 Ultra настоящее преимущество перед конкурентами, особенно в первые месяцы после запуска, пока другие производители не подтянутся к новому стандарту памяти.

Моя любимая функция Samsung Galaxy Watch за 5 лет. Вот для чего нужны эти часы.

Если вам важна максимальная производительность Android-смартфона, работа с нейросетями на устройстве и запас мощности на пару лет вперёд, S27 Ultra действительно может стать тем флагманом, который стоит подождать. Но если вы не нагружаете смартфон тяжёлыми задачами и вас вполне устраивает текущее поколение, то гнаться за новинкой ради одной только памяти LPDDR6, пожалуй, смысла нет.

До официального анонса ещё далеко, и многое может измениться. Но если утечки окажутся правдой, Samsung Galaxy S27 Ultra станет одним из первых смартфонов, которые по-настоящему шагнут в следующее поколение мобильного железа. Осталось только дождаться финальных характеристик и, что не менее важно, ценника.