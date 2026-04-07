Каждый год флагманы Samsung обрастают новыми характеристиками, но далеко не всегда за красивыми цифрами стоит реальная разница для пользователя. Чего только стоят проблемы с экраном Galaxy S26 Ultra, которые признала сама Samsung. С Galaxy S27 Ultra ситуация может оказаться другой. Если свежие утечки не врут, несмотря на серьезные проблемы у Samsung, этот смартфон станет одним из первых на рынке с оперативной памятью нового поколения LPDDR6 и процессором Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro. Звучит как очередной маркетинговый рывок, но на деле за этими названиями скрываются вполне ощутимые изменения. Давайте разберёмся, чего стоит ждать на самом деле.

Samsung Galaxy S27 Ultra может первым получить память LPDDR6

Что такое LPDDR6 и чем отличается от LPDDR5X

Сейчас практически все топовые Android-смартфоны используют оперативную память LPDDR5X. Она быстрая, энергоэффективная и вполне справляется с повседневными задачами. Мы уже рассказывали почему память так важна для смартфона. Но технологии не стоят на месте, и следующий стандарт LPDDR6 обещает заметный шаг вперёд.

Главное отличие нового типа памяти в увеличенной пропускной способности и изменённой архитектуре каналов. На практике это должно означать более плавную многозадачность на смартфоне, ускоренную загрузку тяжёлых приложений и лучшую работу с ресурсоёмкими сценариями. Речь идёт, например, о мобильных играх или задачах, связанных с нейросетями и ИИ на смартфоне. Плюс ко всему, LPDDR6 должна быть эффективнее по энергопотреблению, что в теории положительно скажется на автономности.

Какой Samsung купить в 2026 году и почему это не Galaxy S26.

Честно говоря, разницу между LPDDR5X и LPDDR6 в обычном сценарии использования вы вряд ли заметите на глаз. Листать ленту, переписываться в мессенджерах и смотреть видео будет примерно так же комфортно. Но вот в тяжёлых задачах, когда памяти нужно обрабатывать большие объёмы данных одновременно, выигрыш вполне может оказаться ощутимым. Особенно если учитывать, что локальные ИИ-функции становятся всё прожорливее с каждым обновлением.

Какой процессор будет в Galaxy S27 Ultra

По данным утечек, Samsung в очередной раз сделает ставку на Qualcomm. Процессор Galaxy S27 Ultra с высокой вероятностью окажется новым Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro. Qualcomm, по слухам, готовит сразу две версии чипа. Обычный Snapdragon 8 Elite Gen 6 получит графику Adreno 845 с 12 МБ графической памяти GMEM, а версия Pro будет оснащена улучшенным GPU Adreno 850 с 18 МБ GMEM. Обе версии построены на архитектуре CPU 2+3+3 и, судя по всему, будут производиться по 2-нанометровому техпроцессу TSMC.

Samsung получит несколько вариантов процессора.

Для обычного пользователя всё это означает довольно простую вещь. Производительность вырастет, а вот энергопотребление при этом может даже снизиться благодаря переходу на более тонкий техпроцесс. Два нанометра от TSMC — это серьёзная заявка, которая должна положительно сказаться и на нагреве, и на автономности. Хотя, конечно, финальные результаты мы увидим только после реальных тестов.

Что касается собственных чипов Samsung, то компания продолжает работу над Exynos 2700 и Exynos 2800. Однако, если верить ранним отчётам, в модели Ultra Qualcomm останется основным поставщиком процессоров, по крайней мере на большинстве рынков. Лично я считаю это скорее плюсом, потому что Snapdragon последних поколений стабильно показывал себя лучше Exynos и в производительности, и в энергоэффективности.

Сколько будет стоить Samsung Galaxy S27 Ultra

А вот тут начинается менее приятная часть. Переход на новый тип памяти и более современный процессор почти всегда тянет за собой рост цены флагманского смартфона. И дело не только в самих комплектующих. Рынок памяти уже сейчас переживает не лучшие времена. Цены на DRAM и накопители растут, и эта тенденция вряд ли развернётся к моменту выхода Galaxy S27 Ultra.

Если вспомнить, Samsung Galaxy S25 Ultra и без того не был дешёвым устройством. Добавьте сюда LPDDR6, 2-нанометровый процессор и общий рост стоимости компонентов, и получится, что новое поколение вполне может оказаться ещё дороже. Не хочу нагнетать раньше времени, но морально к этому стоит подготовиться.

Пока непонятно будет ли новый смартфон отличаться от старого внешне.

С другой стороны, Samsung обычно предлагает несколько конфигураций памяти, и базовая версия может остаться в относительно привычном ценовом диапазоне. Но топовые варианты, скорее всего, ощутимо прибавят в цене. Это общая тенденция для всех производителей, и Samsung тут не исключение.

Стоит ли ждать Samsung Galaxy S27 Ultra

Скажу честно, на бумаге всё выглядит очень достойно. Связка LPDDR6 и Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro может дать Galaxy S27 Ultra настоящее преимущество перед конкурентами, особенно в первые месяцы после запуска, пока другие производители не подтянутся к новому стандарту памяти.

Моя любимая функция Samsung Galaxy Watch за 5 лет. Вот для чего нужны эти часы.

Если вам важна максимальная производительность Android-смартфона, работа с нейросетями на устройстве и запас мощности на пару лет вперёд, S27 Ultra действительно может стать тем флагманом, который стоит подождать. Но если вы не нагружаете смартфон тяжёлыми задачами и вас вполне устраивает текущее поколение, то гнаться за новинкой ради одной только памяти LPDDR6, пожалуй, смысла нет.

До официального анонса ещё далеко, и многое может измениться. Но если утечки окажутся правдой, Samsung Galaxy S27 Ultra станет одним из первых смартфонов, которые по-настоящему шагнут в следующее поколение мобильного железа. Осталось только дождаться финальных характеристик и, что не менее важно, ценника.