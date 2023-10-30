Крутые приложения с искусственным интеллектом для Android, которые творят настоящие чудеса

Android-смартфоны — яркое свидетельство того, что теперь во многих сценариях действительно вкалывают роботы, а не человек. Ведь при помощи приложений с искусственным интеллектом мы можем освободить руки, поручив выполнение поставленной задачи тому самому ИИ, потенциал которого скрывается в наших устройствах. Давайте посмотрим на несколько программ, позволяющих оценить работу нейросетей на Андроид в разных сценариях.

ChatGPT на Андроид

Пожалуй, главная нейросеть для Андроид — это ChatGPT. Совсем недавно для смартфонов был выпущен чат-бот, уже сейчас способный лишить многих людей профессии. Он может написать дипломную работу, моментально решить сложное уравнение или придумать рекламный слоган. Круто? Не то слово!

Скачать ChatGPT

Увы, ChatGPT в России недоступен. Но это ограничение можно обойти, воспользовавшись нашей инструкцией. Кроме того, есть пара отечественных аналогов ChatGPT, о которых мы недавно рассказывали:

Только учтите, что российские аналоги ChatGPT во многих аспектах уступают своему американскому конкуренту. Они используют старую базу данных, а также допускают фактические ошибки. Диплом с их помощью вряд ли напишешь, а вот рекламный слоган — пожалуйста.

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Нейросеть, которая рисует картинки по запросу

По популярности с ChatGPT может соперничать нейросеть Midjourney, рисующая картинки по запросу. К сожалению, она не представлена в виде отдельного приложения, но, как и в случае с чат-ботом от Open AI, у этого искусственного интеллекта есть аналоги. Например, Шедеврум от Яндекса.

Скачать Шедеврум

Вам достаточно написать, что вы хотите видеть от нейросети, как буквально за несколько секунд приложение с искусственным интеллектом нарисует картинку. Если вас не устроит итоговый результат, попробуйте нейросеть Кандинский, представленную в программе Салют от Сбера.

Посмотрите, на что еще способен искусственный интеллект в вашем смартфоне

Нейросеть, улучшающая качество фото

Приложения с нейросетями на Андроид не только освобождают руки пользователя, генерируя текст и рисуя картинки, но и помогают ему в решении задач узкого профиля. Допустим, на вашем телефоне хранится старый снимок, сделанный на 0,3-мегапиксельную камеру Siemens M65. В современных реалиях она выглядит просто отвратительно, однако нейросеть для улучшения качества фото способна исправить ситуацию.

Скачать Remini

Приложение Remini восстанавливает старые снимки, увеличивая их разрешение и делая фото более четкими. Также в программе есть дополнительные эффекты для украшения и без того хороших картинок. Если возможности Remini все равно кажутся вам сомнительными, попробуйте другие приложения, улучшающие качество фото.

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Как будет выглядеть ребенок по фото родителей

Переместимся в развлекательную плоскость и посмотрим на приложение, позволяющее определить, как будет выглядеть ребенок по фото родителей. Это программа BabyGenerator, доступная для скачивания в магазине Google Play. Принцип ее работы очень прост: загрузите фото будущих мамы и папы, после чего приложение покажет внешность ребенка.

Скачать BabyGenerator

У такой незамысловатой программы есть много аналогов, о которых мы рассказывали в рамках подборки приложений, показывающих, как будет выглядеть ребенок. Все они работают по схожему принципу и предлагают посмотреть на своих детей в разном возрасте от 7 до 18 лет.

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Приложение для проверки спелости арбуза

А вы умеете определять спелость арбуза? Нет, и поэтому вам постоянно достаются безвкусные ягоды? Тогда скачайте Watermelon Prober. Ведь это приложение, определяющее спелость арбуза по звуку.

Скачать Watermelon Prober

Первым делом вам понадобится выбрать размер ягоды, а затем — положить смартфон на корку арбуза и постучать по нему. Программа покажет, насколько спелый вам попался экземпляр, поставив оценку от 1 до 3, где 3 — наивысшее значение спелости.