Крутые приложения с искусственным интеллектом для Android, которые творят настоящие чудеса

  2. Темы
  3. Обзоры приложений
Герман Вологжанин

Android-смартфоны — яркое свидетельство того, что теперь во многих сценариях действительно вкалывают роботы, а не человек. Ведь при помощи приложений с искусственным интеллектом мы можем освободить руки, поручив выполнение поставленной задачи тому самому ИИ, потенциал которого скрывается в наших устройствах. Давайте посмотрим на несколько программ, позволяющих оценить работу нейросетей на Андроид в разных сценариях.

Крутые приложения с искусственным интеллектом для Android, которые творят настоящие чудеса. Искусственный интеллект правда творит чудеса. Фото.

Искусственный интеллект правда творит чудеса

ChatGPT на Андроид

Пожалуй, главная нейросеть для Андроид — это ChatGPT. Совсем недавно для смартфонов был выпущен чат-бот, уже сейчас способный лишить многих людей профессии. Он может написать дипломную работу, моментально решить сложное уравнение или придумать рекламный слоган. Круто? Не то слово!

ChatGPT на Андроид. ChatGPT работает на русском языке, но недоступен в России. Фото.

ChatGPT работает на русском языке, но недоступен в России

Скачать ChatGPT

Увы, ChatGPT в России недоступен. Но это ограничение можно обойти, воспользовавшись нашей инструкцией. Кроме того, есть пара отечественных аналогов ChatGPT, о которых мы недавно рассказывали:

Только учтите, что российские аналоги ChatGPT во многих аспектах уступают своему американскому конкуренту. Они используют старую базу данных, а также допускают фактические ошибки. Диплом с их помощью вряд ли напишешь, а вот рекламный слоган — пожалуйста.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Дзене, чтобы получать новости из мира Андроид первым

Нейросеть, которая рисует картинки по запросу

По популярности с ChatGPT может соперничать нейросеть Midjourney, рисующая картинки по запросу. К сожалению, она не представлена в виде отдельного приложения, но, как и в случае с чат-ботом от Open AI, у этого искусственного интеллекта есть аналоги. Например, Шедеврум от Яндекса.

Нейросеть, которая рисует картинки по запросу. Зачастую Шедеврум рисует картинки не хуже Midjourney. Фото.

Зачастую Шедеврум рисует картинки не хуже Midjourney

Скачать Шедеврум

Вам достаточно написать, что вы хотите видеть от нейросети, как буквально за несколько секунд приложение с искусственным интеллектом нарисует картинку. Если вас не устроит итоговый результат, попробуйте нейросеть Кандинский, представленную в программе Салют от Сбера.

Посмотрите, на что еще способен искусственный интеллект в вашем смартфоне

Нейросеть, улучшающая качество фото

Приложения с нейросетями на Андроид не только освобождают руки пользователя, генерируя текст и рисуя картинки, но и помогают ему в решении задач узкого профиля. Допустим, на вашем телефоне хранится старый снимок, сделанный на 0,3-мегапиксельную камеру Siemens M65. В современных реалиях она выглядит просто отвратительно, однако нейросеть для улучшения качества фото способна исправить ситуацию.

Нейросеть, улучшающая качество фото. Освежите старые фотографии при помощи этого приложения. Фото.

Освежите старые фотографии при помощи этого приложения

Скачать Remini

Приложение Remini восстанавливает старые снимки, увеличивая их разрешение и делая фото более четкими. Также в программе есть дополнительные эффекты для украшения и без того хороших картинок. Если возможности Remini все равно кажутся вам сомнительными, попробуйте другие приложения, улучшающие качество фото.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Как будет выглядеть ребенок по фото родителей

Переместимся в развлекательную плоскость и посмотрим на приложение, позволяющее определить, как будет выглядеть ребенок по фото родителей. Это программа BabyGenerator, доступная для скачивания в магазине Google Play. Принцип ее работы очень прост: загрузите фото будущих мамы и папы, после чего приложение покажет внешность ребенка.

Как будет выглядеть ребенок по фото родителей. Приложение анализирует внешность родителей и генерирует фото ребенка. Фото.

Приложение анализирует внешность родителей и генерирует фото ребенка

Скачать BabyGenerator

У такой незамысловатой программы есть много аналогов, о которых мы рассказывали в рамках подборки приложений, показывающих, как будет выглядеть ребенок. Все они работают по схожему принципу и предлагают посмотреть на своих детей в разном возрасте от 7 до 18 лет.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Приложение для проверки спелости арбуза

А вы умеете определять спелость арбуза? Нет, и поэтому вам постоянно достаются безвкусные ягоды? Тогда скачайте Watermelon Prober. Ведь это приложение, определяющее спелость арбуза по звуку.

Приложение для проверки спелости арбуза. Теперь вы будете покупать только спелые арбузы. Фото.

Теперь вы будете покупать только спелые арбузы

Скачать Watermelon Prober

Первым делом вам понадобится выбрать размер ягоды, а затем — положить смартфон на корку арбуза и постучать по нему. Программа покажет, насколько спелый вам попался экземпляр, поставив оценку от 1 до 3, где 3 — наивысшее значение спелости.

Теги
Лонгриды для вас
Как сделать запись экрана на Android. Все способы и полезные настройки

Функция записи экрана на телефоне и любом другом устройстве играет важную роль. Она позволяет зафиксировать видеозвонок, вырезать фрагмент из ролика или, например, подготовить инструкцию. Конечно же, этими сценариями дело не ограничивается, и каждый сам в праве определить, зачем ему нужна подобная функция. Наша задача — рассказать, как сделать запись экрана на Андроиде, чтобы вы в любой момент могли осуществить задуманное.

Читать далее
Как сделать вспышку при звонке на Android

Чтобы не пропустить важный звонок, мы прибегаем к самым разным ухищрениям. Кто-то ставит громкий рингтон, а кто-то дополнительно включает вибрацию. К сожалению, в шумном месте этого бывает недостаточно. Но существует функция, позволяющая не только услышать, но и увидеть входящие. Это вспышка на звонок, которая доступна каждому владельцу Android-смартфона. Как ее включить и можно ли настроить работу функции для других уведомлений.

Читать далее
Топовые телеграм-каналы, без которых я не могу представить свой день

Ни для кого не секрет, что Telegram — это не просто мессенджер, а огромная медиаплатформа. Поэтому я, запуская приложение Павла Дурова, большую часть времени провожу не в личных чатах, а в интересных телеграм-каналах, где можно получить много интересной информации. Новости Android и Apple, приколы из интернета, обзоры уникальных мест для путешествий — вот лишь малая часть того, чем стоит разбавить свою ленту.

Читать далее