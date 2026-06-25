Многим хочется узнать, как их номер подписан в телефонах друзей и знакомых. На этом и построены приложения вроде GetContact. В частности, мы уже разбирали, как он работает. Но одно дело увидеть, как вас подписали, и совершенно другое — узнать, кто именно. Разберёмся, реально ли вообще это выяснить.

Что приложения вроде GetContact видят на самом деле

Сервисы-определители показывают не то, как именно один конкретный человек сохранил вас, а усреднённую картину по множеству телефонных книг. Впрочем даже это может быть очень полезно: настолько, что наш эксперт по Android Герман Вологжанин, отказавшийся от Гет Контакт, в конце концов снова вернулся к его использованию.

GetContact показывает теги — то есть варианты имён, под которыми ваш номер встречается в чужих контактах. Если вы где-то записаны как «Сантехник» или «Не брать трубку», это всплывёт именно как тег.

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Работает это за счёт огромной базы. Когда человек устанавливает такое приложение и даёт доступ к контактам, вся его телефонная книга уходит на серверы сервиса. Из миллионов таких книг и собирается картина, кто и как подписан. То есть вы видите не правду о себе, а то, что о вас успели записать другие пользователи этих же приложений.

Какие приложения показывают, как вас записали в контактах

Кроме самого известного GetContact, тем же занимаются несколько похожих сервисов. Каждый делает упор на свою функцию, но суть одна: определение номера и база чужих контактов.

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GetContact — показывает теги, под которыми записан номер, предупреждает о звонках мошенников и банковских ботов, умеет автоматически блокировать подозрительные номера.

— показывает теги, под которыми записан номер, предупреждает о звонках мошенников и банковских ботов, умеет автоматически блокировать подозрительные номера. Truecaller — один из самых популярных в мире определителей с базой на миллионы номеров. Показывает имя при входящем звонке и позволяет сразу заблокировать абонента. Большинство функций бесплатные, а запись разговоров идёт в платной версии.

— один из самых популярных в мире определителей с базой на миллионы номеров. Показывает имя при входящем звонке и позволяет сразу заблокировать абонента. Большинство функций бесплатные, а запись разговоров идёт в платной версии. CallApp — определяет звонящих, опираясь в том числе на данные из соцсетей, и делает упор на блокировку спама.

— определяет звонящих, опираясь в том числе на данные из соцсетей, и делает упор на блокировку спама. SyncME — кроме определения номера блокирует не только звонки, но и SMS, имеет чёрный список и поиск по номеру.

— кроме определения номера блокирует не только звонки, но и SMS, имеет чёрный список и поиск по номеру. Eyecon — не держит собственную базу, а подтягивает данные из соцсетей. Работает только при хорошем интернете, бесплатный, но с рекламой.

Важно понимать главное ограничение: ни одно из этих приложений не покажет конкретного человека, который сохранил вас под определённым именем. Они показывают только обезличенный набор подписей. Да и в России популярны скорее первые два сервиса, тогда как остальные ориентированы в основном на зарубежные рынки.

Откуда сервисы вроде GetContact знают, как вы записаны

Никакой магии тут нет. Источник данных — телефонные книги самих пользователей. Установив определитель, человек обычно соглашается передать сервису все свои контакты. Дальше эти данные складываются в общую базу и сопоставляются между собой.

Часть сервисов добавляет к этому информацию из открытых источников. Например, поисковики ежедневно обходят тысячи сайтов, и если ваш номер засветился на форуме или в объявлении, он может попасть в выдачу Google. Чтобы проверить это самостоятельно, можно вбить свой номер в поиск, причём в разных форматах записи — с +7, с 8 и без кода. Так же легко работают и мессенджеры: если добавить незнакомый номер в контакты, в WhatsApp или Viber часто видно имя и фото владельца.

Можно ли узнать точное имя по конкретному номеру телефона

Короткий ответ — да. Даже если в Гет Контакт используются клички, вы можете пробить номер самостоятельно. Сделать это можно разными способами, и обо всех из них мы рассказали в отдельной статье.

Один из самых популярных способов пробива — это банковские приложения. Если вбить номер телефона в разделе переводов по СБП, вы увидите, кому принадлежит тот или иной телефон. Да, банк отобразит только имя и первую букву фамилии, но иногда и этого оказывается более чем достаточно.

Как скрыть себя от GetContact и подобных сервисов

Полностью удалить себя из всех баз сложно, но снизить риск распространения данных реально. Логика простая: чем меньше связок между вашим номером, именем и фото в открытом доступе, тем труднее вас идентифицировать.

Не указывайте в мессенджерах и соцсетях настоящие имя, фамилию и реальное фото, либо ограничьте их видимость только для знакомых. В Telegram спрячьте номер, фото и имя от посторонних в настройках приватности. Не ставьте одинаковую фотографию на всех сайтах — по одинаковому снимку вас проще связать между площадками. Не показывайте дату рождения в Facebook: даже при скрытых данных платформа напомнит друзьям о вашем празднике. Не используйте в качестве кодового слова банка то, что легко найти в соцсетях, — кличку питомца, любимое блюдо и подобное. Для работы с банком или бизнесом заведите отдельную SIM-карту и не привязывайте её к разным платформам.

Отдельно стоит проверить настройки самого GetContact: если вы им пользовались и дали доступ к контактам, имеет смысл отозвать его и запросить удаление своих тегов через настройки приложения.

Кому важно знать, кто сохранил номер, а кому можно не заморачиваться

Определители номеров реально полезны в одном сценарии — защита от спама и мошенников. Когда звонит неизвестный номер, подпись «банковский бот» или «спам» помогает не тратить время и нервы. Это их главная практическая ценность.

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А вот ради любопытства «как меня записали друзья» ставить такое приложение смысла мало: вы отдадите всю свою телефонную книгу в чужую базу ради набора случайных тегов. Если приватность для вас важнее, разумнее не искать свои подписи, а наоборот — закрыть лишние данные о себе и спокойно пользоваться телефоном.