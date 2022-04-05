Общаться в WhatsApp можно будет не добавляя номер в контакты

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Артем Сутягин 0

Пользуетесь WhatsApp? Если да, то согласитесь, что при всей его простоте, доступности и распространенности, у него есть несколько существенных минусов. Я сейчас говорю даже не об отсутствии нормальной возможности одновременно работать на нескольких устройствах, которая тестируется уже несколько месяцев, а о другой важной проблеме. Вспомните, как вам давали чей-то номер телефона и вы хотели ему написать, но не могли этого сделать, пока не вносили номер в свою телефонную книгу. Только после этого можно было создать с ним чат. Это очень неудобно и однозначно надо что-то с этим делать. И вот, судя по всему, сделали.

WhatsApp очень старается стать лучше и это у него даже более-менее получается.

Минусы WhatsApp

WhatsApp — любимое приложение для общения множества людей по всему миру, предоставляющее множество функций наряду со стандартными текстовыми чатами. Но именно описанный недостаток мешает, если можно так сказать, легкому старту в общении. Слишком уж много процедур надо пройти, чтобы начать переписку. Особенно остро вопрос встает, когда надо написать буквально 1-2 сообщения, а после этого телефонная книга годами хранит никому не нужные номера телефонов, которые только отвлекают, когда надо найти что-то нужное.

Мнение: почему я считаю, что Telegram лучше WhatsApp.

Новая функция WhatsApp

К счастью, известный источник свежих функций WhatsApp — WABetaInfo — сообщил, что ситуация может измениться. Чтобы прийти к такому выводу, он внимательно изучил версию 2.22.8.11 бета-приложения для Android и обнаружил, что компания работает над своего рода решением данной проблемы. В частности, нажатие на несохраненный номер телефона в пузыре чата теперь открывает меню в приложении, которое позволяет вам начать диалог с человеком, даже если его нет в вашем списке контактов.

Меню в приложении также позволяет вам звонить на новый для вас номер без необходимости его сохранения в контактах. А как дополнение, если номер вам все же нужен, его можно будет сохранить в телефонную книгу смартфона.

Если такое появится для всех — будет удобно.

Кому доступно обновление WhatsApp

 Пока функция не доступна для всех, но является частью бета-версии, которой пользуются многие разработчики и некоторые обычные пользователи. Они подтверждают, что видели такое решение внутри приложения, и оно действительно работает. Но пока рано говорить о том, что скоро функция появится для всех. Впрочем, если функция тестируется, не стоит сомневаться, что она появится в рамках обычной версии для всех пользователей.

Когда это станет реальностью для любого пользователя, то окажет большое влияние на мессенджер и сделает его более удобным. Например, наверняка вы не раз видели в магазине или на АЗС объявление, что ”если перед вами больше XX человек” — пишите в WhatsApp на такой-то номер телефона. Сомнительно ради одного сообщения добавлять его в контакты.

Чем заменить WhatsApp, если его заблокируют в России.

Можно ли писать и звонить по WhatsApp на любой номер

С другой стороны, пока нет информации о том, что можно будет писать или звонить через WhatsApp на любой номер. Пока мы видим только подтверждение того, что его можно взять из переписки, а нажатие на него откроет новое меню. Но будем надеяться, что функция прорабатывается более детально, и мы сможем звонить и писать на любые новые номера.

В любом случае, это серьезное изменение по сравнению с тем, что мы имеем сейчас. В текущей версии приложения нажатие на несохраненный номер в ветке чата открывает штатное для телефона приложение-звонилку.

Эти два приложения еще покажут нам, что такое конкуренция.

WhatsApp в последнее время показывает, что мессенджер готов к переменам. Он постоянно вводит новые функции, но еще больше их тестирует. В отличие от Telegram, многие функции слишком долго находятся на стадии тестирования.

Мнение: почему я считаю, что Telegram лучше WhatsApp.

К функциям, которые мы ждем, но которые пока так и не стали реальностью, можно отнести возможность использования на нескольких устройствах и полноценную поддержку клиентов для планшета и компьютера. Это очень удобно, когда вы можете начать общение на телефоне, продолжить на планшете, а закончить на компьютере или на другом смартфоне. И для этого не нужно переносить сессию, как это происходит сейчас.

Посмотрим, что из этого получится, но трестируемая сейчас функция кажется очень интересной и полезной. Хорошо бы, чтобы она быстрее появилась на наших смартфонах.

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