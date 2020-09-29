Скоро в Google Chrome для Android может появиться несколько крутых функций

Новые функции Google Chrome всегда вызывают интерес и несут в себе немало практической пользы. Это самый популярный браузер и важные обновления в нем просто не могут проходить незамеченными. Так было, есть и будет. Именно поэтому появление новых функций сейчас вызывает большой интерес. Тем более, что новых функций ожидается сразу несколько. Они не просто сделают самый популярный в мире браузер более функциональным, но и помогут ему стать более удобным. Это в свою очередь приведет к дальнейшему росту его популярности. Google получит больше денег от рекламы, а простые пользователи — отличный инструмент для использования Интернета.

Google Chrome для iPhone

Согласно недавнему сообщению в блоге Google, в будущем в Chrome Android действительно появятся некоторые важные новые функции. При этом интересно, что данный пост призван подчеркнуть, что Chrome — лучший браузер для iOS. Кроме того, что он просто очень хорош, приводится так же подробная инструкция, которая дает понимание того, как установить его в качестве браузера по умолчанию в iOS 14. Напомню, что в этой версии операционной системы теперь можно делать то, что уже давно можно было делать в Android — выбирать дефолтный браузер. Теперь пользователи iPhone и iPad настройках своего устройства в разделе ”Chrome” могут установить его в качестве браузера по умолчанию.

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Новые функции Google Chrome

Компания выделяет несколько хорошо известных недавних обновлений Chrome, которые также доступны для Android. Например, объединение функции хранения паролей и проверки безопасности Chrome. Также выделяются функции персонализации и поиска, такие, как сегмент ”Статьи для вас” в пользовательском интерфейсе новой вкладки и встроенный переводчик Google.

Также обсуждаются недавно добавленные функции, такие, как возможность отправлять страницу из Chrome на любое другое устройство, на котором выполнен вход, и синхронизация устройств. Но самым большим открытием могут стать функции, которые Google рекламирует специально для iOS.

Конечно, простая организация вкладок и страниц — одна из самых заметных функций Google Chrome на Android. Или на любой другой ОС. Но, как отмечается в сообщении Google, Chrome для iOS почему-то действительно станет куда более функциональной версией приложения, чем для Android. С какими договоренностями или тайным умыслом компании это связано, сказать сложно. Но iOS действительно становится более продвинутым инструментом для работы с Google Chrome, чем Android.

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Как создать QR-код с адресом сайта

Для начала Google указывает, что добавляет возможность создавать QR-код для страниц. Этим можно поделиться с друзьями, поскольку Chrome уже может отправлять страницы между устройствами в одной учетной записи. С помощью этого QR-кода пользователи могут отправлять сайты кому угодно. Сканирование этого кода отправит получателя на нужную страницу.

И, наоборот, Google также использует функцию, которая позволяет пользователям перетаскивать ссылки из Chrome. В частности, чтобы перетащить их в другое открытое приложение, пока эти приложения открыты в режиме разделенного экрана. Кроме того, поисковый гигант заявляет, что это может включать совместное использование перетаскиванием между двумя вкладками. В настоящее время он работает над функцией открытия двух вкладок Chrome в режиме разделения.

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Наконец, Google заявляет, что добавляет одну из наиболее востребованных на сегодняшний день функций — менеджер загрузок. Это будет папка для хранения загруженных файлов, сохраненных через Chrome. Многие скажут, что в этом нет ничего нового, но Google дает понять, что именно это нужно всем без исключения пользователям.

На данный момент Google не указала, когда новые функции появятся (и появятся ли вообще) в Chrome для Android. Но по крайней мере некоторые из них уже были обнаружены в репозитории кода Chromium Gerrit. Так что это должно быть вопросом времени. Особенно теперь, когда они доступны для реального использования на устройствах Apple.

Почему Goolge Chrome для iOS лучше, чем для Android

Обвинить Google в том, что она намеренно принижает значимость своего браузера для Android, нельзя. Компания старается делать его как можно более функциональным, но при этом активно работает над пополнением базы ”клиентов”. Apple сама сделала Google большой подарок, выпустив обновление iOS с возможность выбирать базовый браузер. Google просто не могла этим не воспользоваться.

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Сказать, что есть какие-то существенные трудности в появлении новых функций для Android, тоже нельзя. Зато можно сказать, что так компания просто привлекает новых пользователей, как бы показывая им, что и к iOS у нее отличное отношение. Вот даже эксклюзивные функции завезли.

Не стоит забывать о том, что пусть iOS и стоит только на примерно пятой части смартфонов в мире, но речь все равно идет о сотнях миллионов пользователей. Упускать такой кусок пирога нельзя.