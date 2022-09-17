Вышло обновление Телеграм: вход через Google, новые реакции и многое другое

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Иван Герасимов 0

Обновление Телеграм традиционно выходит раз в месяц: разработчики мессенджера постоянно придумывают что-то новое и улучшают старые функции. Казалось бы, ну куда еще лучше? Однако с момента выхода платной подписки Телеграм Премиум об обычных пользователях будто бы позабыли, особенно, в предыдущей версии, вышедшей ровно месяц назад. В свежем апдейте разработчики исправились: добавили десятки новых реакций, новый способ авторизации в приложении, улучшили менеджер загрузок и сделали клиент для Android еще привлекательнее. Конечно же, добавили эксклюзивные фишки для Премиум-подписчиков. Рассказываем, что нового в Телеграм и стоит ли обновляться.

Телеграм получил серьезное обновление. Что нового?

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Реакции в Телеграм

Месяц назад разработчики Телеграм представили открытую платформу, с помощью которой любой пользователь мог создавать собственные анимированные наборы. Оказалось, это придумано не просто так: в свежем апдейте Телеграм эмодзи можно использовать в качестве реакций, которых теперь десятки — попробуйте выбрать свою. Теперь доступны даже те, что раньше были только в платной версии! Чтобы просмотреть все, нужно развернуть всплывающее меню. Те, которыми пользуетесь чаще всего, будут находиться в начале списка.

Традиционно в Телеграме проработали эмоджи и сделали их полезнее

Подписчикам Телеграм Премиум повезло чуть больше: они могут пользоваться не только стандартными эмодзи, но и любыми из тысяч пользовательских. Так как выбрать один вариант из предложенных крайне сложно, Premium-пользователи смогут поставить три реакции на сообщение или пост в канале. Исключение — когда администраторы групп выбирают, доступны ли пользовательские реакции в канале. Странновато, но пусть будет — наверное, так решили разработчики Telegram.

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Что нового в Телеграм

Премиум-пользователи теперь могут установить эмоджи-статус

Разработчики мессенджера решили оригинальным способом обозначить обладателей платной подписки: теперь пользователи Телеграм Премиум могут установить эмодзи-статус рядом со своим именем. Чем-то напоминает ICQ, но в мессенджере нашей молодости статус устанавливался, после чего про него успешно забывали. В Telegram Premium же можно установить эмодзи-статус на определенное время: нужно всего лишь удерживать его, после чего раскроется меню с настройками.

Как зайти в Телеграм через почту

Раньше для входа в мессенджер нужен был номер телефона — да, это безопасно, но иногда довольно проблематично, особенно, если смартфона нет под рукой или он разрядился. Разработчики сделали проще — добавили возможность получения кодов на электронную почту вместо СМС, а также внедрили функцию «Войти с помощью Google» и с помощью Apple ID.

Ссылка на профиль Телеграм

Ссылки на профили стали чуть удобнее. Если непривычно, просто пользуйтесь старыми!

Все мы привыкли к тому, что для любого публичного адреса действует ссылка по типу t.me/username. Вроде привычно, а набирать иногда не так просто — приходится искать слэш, который находится на другой раскладке клавиатуры. Теперь адрес сделали еще проще и красивее: можно поделиться еще и ссылкой по типу username.t.me. Новый формат явно понравится блогерам и публичным людям, которые часто делятся ссылкой на свой профиль или канал.

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Загрузка файлов в Телеграм

Теперь загрузкам можно назначать приоритет — так файлы скачиваются быстрее

Полгода назад в Телеграме появился менеджер загрузок — раздел, в котором отображаются все загруженные файлы за последнее время. Про него не забыли и добавили удобную фичу — настройку очередности загрузок.

Функция подойдет тем, кто скачивает одновременно несколько крупных файлов. Теперь вы можете поменять их приоритет, удерживая загрузку и перемещая ее вверх списка — так файл загрузится быстрее остальных. Особенно актуально, когда скорость интернета оставляет желать лучшего.

Обновление Телеграм для Андроид

Возможно, многие не знают, но Телеграм для iOS и Android сильно отличаются в плане интерфейса. Так вышло, что когда Telegram только появился, Android-смартфоны не обладали высокой производительностью, а сама ОС не поддерживала многих элементов: например, эффектов прозрачности.

Иконка Телеграма автоматически подстраивается под нужную цветовую схему смартфона

К счастью, сейчас iOS и Android практически ничем не отличаются, поэтому разработчики постепенно подгоняют клиент для Android к версии для iOS: в свежем апдейте анимация открытия, закрытия и изменения файлов на Android-смартфонах имеет плавную анимацию — получилось даже красивее, чем на iOS. Кроме того, на смартфонах с Android 13 теперь появилась возможность выбрать тематическую иконку приложения Телеграм — она автоматически подстроится под интерфейс на смартфоне или ночную тему.

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