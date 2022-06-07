Новые подробности о Телеграм Премиум: что дает подписка и сколько будет стоить

В начале мая, пока многие из нас ели шашлыки и наслаждались выходными, в Сеть начали поступать инсайды, раскрывающие подробности о платной подписке в Телеграм: поначалу казалось, что это фикция и очередной слух, но через пару дней стало известно, что платная версия Телеграм существует. Выяснилось, что пользователь получит отличительный знак в виде звезды, свидетельствующий о том, что он пользуется дополнительной опцией, а одной из фишек станут анимированные стикеры, которых нет у обычных пользователей. Согласитесь, как-то слишком бедно? Поэтому ловите новую порцию подробностей о Телеграме с платными функциями — кажется, там действительно есть, за что платить.

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Телеграм Премиум — что это

Телеграм Премиум нужен для того, чтобы компания могла спокойно существовать и монетизировать свои доходы. Опять же, для расходов на оборудование и сервера и на зарплату разработчикам, у которых с каждым днем дел только прибавляется. Платная подписка на Телеграм не сделает жизнь простых пользователей хуже, как и подписка в любом другом приложении, зато даст возможность компании немного заработать, чтобы и дальше предоставлять пользователям неограниченный сервис.

По слухам, подписка в Телеграм позволит увеличить некоторые лимиты внутри приложения. Например, количество чатов в одной папке, самих папок, сделать больше закрепленных диалогов вверху страницы, увеличить избранные стикеры с нынешних 5 штук до 10 и даже количество сохраненных GIF-анимаций — с 200 до 400. Судя по всему, Телеграм предоставит пользователям в подписке те мелочи, на которые мы редко обращаем внимание, но они есть — компания же не исправляет их намеренно, чтобы потом внедрить в платный пакет.

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Что входит в Телеграм Премиум

Если говорить по существу, то помимо удвоенных лимитов источник сообщает и о других полезных нововведениях. Присмотритесь: возможно, вам они пригодятся и вы решите оплатить Телеграм Премиум в будущем.

Высокая скорость загрузки файлов.

Конвертация голосовых сообщений в текст.

Отсутствие рекламы в каналах.

Расширенное управление чатам.

Уникальные реакции на сообщения.

Эксклюзивные стикеры с полноэкранным эффектом.

Анимированные аватары для профиля пользователя.

Дополнительные значки приложения Телеграм.

Вам не кажется, что таким образом Телеграм все больше напоминает Android, если бы он был платным? По сути, у каждого пользователя и так есть уйма настроек и параметров, но разработчики предложат дополнительные опции, с помощью которых можно будет не только персонализировать приложение, но и сделать его удобнее. Та же конвертация голосовых сообщений в текст — крайне удобная вещь, которая давно есть во ВКонтакте: работает не так точно, но в большинстве случаев достаточно быстро, что позволяет прочесть 10-секундное голосовое или аудио на несколько минут, если нет возможности его послушать.

Отдельно стоит обратить внимание на дополнительное управление диалогами в Телеге: этот инструмент позволит установить любую вкладку в качестве папки по умолчанию вместо «Все чаты» или архивировать диалоги автоматически — это говорит о том, что Телеграм станет еще удобнее и будет лучше справляться с поступающими данными. А сортировать их станет чуточку проще, не так ли?

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Стоимость Телеграм Премиум

Цена на платный Телеграм долгое время была в тайне, но Телеграм-канал Beta Info недавно рассекретил ее: по мнению авторов, Телеграм Премиум будет стоить 4.99 доллара в месяц. Эту же стоимость видно на опубликованных снимках. Вполне вероятно, что речь идет о стоимости для США, поэтому в России она будет несколько ниже. Например, в пределах между подпиской Apple Music и видеосервисом — в районе от 169 до 200 рублей. Это лишь мое предположение, но согласитесь, цена вполне справедливая за перечисленные выше функции.

Напомним, в предыдущие годы владелец Telegram Павел Дуров утверждал, что приложение никогда не станет платным, но из-за резкого роста популярности мессенджера многократно увеличилось количество пользователей. К слову среди них оказалось много тех, кому нужны дополнительные инструменты для взаимодействия: это и групповые видеозвонки во время пандемии коронавируса, и расширенные облачные хранилища во время ухода компаний из России во время санкций.

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Так что, есть вероятность, что до анонса Telegram Premium компания дополнит платный пакет дополнительным функциями вроде более удобного облачного хранилища для файлов с безлимитным объёмом или инструментами одновременного редактирования документов, что позволит адаптировать Telegram для работы, а не только для просмотра новостей и видосиков.

А какие функции хотели бы видеть вы в платной подписке мессенджера? Пишите свои варианты в наш Телеграм-чат.