Пару дней назад мессенджер Telega закрылся, и об этом трубили все СМИ. Сторонним клиентом Telegram пользовались миллионы россиян, но теперь важно разобраться, что делать дальше. Люди остались без привычного приложения и ищут замену. Спойлер: ситуация неутешительная, но не безнадежная. Разбираю честно.

Почему не работает Telega на Android

Мессенджер Telega прекратил работу с 1 июля 2026 года. Это не технический сбой и не временные проблемы — приложение закрывается окончательно. Администрация проекта объявила об этом заранее, сославшись на невозможность работать в текущих условиях: удаление из App Store, санкционные ограничения, проблемы с инфраструктурой.

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Приложение Telega на уже установленных устройствах могло работать еще какое-то время по инерции — серверы какое-то время поддерживались. Но обновления прекратились, а без работающих серверов Telega на Android превращается в нефункционирующую иконку на рабочем столе. Удалить или оставить — выбор каждого, но смысла в этом приложении больше нет.

Можно ли заменить Телегу другим приложением

Здесь важно понимать, что именно давала Telega. По сути это был сторонний клиент Telegram — приложение, которое подключалось к серверам Telegram, но через собственную инфраструктуру. Именно это позволяло мессенджеру работать с российских IP без VPN.

Сторонних клиентов Telegram существует много: Nicegram, Unigram, Graph Messenger и десятки других. Но ни один из них не решает главную проблему: Telegram заблокирован в России на уровне IP-адресов. Замена мессенджера Telega в виде другого клиента даст тот же результат — приложение установится, но к серверам Telegram не подключится, если вы в России.

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Плюс к этому сами клоны Telegram зачастую опаснее мессенджера MAX, и история с Telega это наглядно показала. Любой сторонний клиент, обещающий доступ из России, имеет собственную инфраструктуру между вами и Telegram. Что происходит с вашими данными в этой инфраструктуре — никто не знает.

Можно ли пользоваться Telegram в России

Прямой ответ: с российского IP Telegram не работает. Аналоги приложения Telega эту проблему не решают — они все используют те же заблокированные серверы Telegram.

Мессенджеры в России в 2026 году — это история про то, как инфраструктура сужается быстрее, чем появляются рабочие решения. Заменить Telega на что-то, что работает так же (то есть с российского IP без компромиссов) прямо сейчас нечем. Это была уникальная возможность, которая стоила пользователям утечки их переписки.

Мессенджер MAX — единственная замена Телеги

Ну что ж. Добро пожаловать в прекрасный новый мир, где альтернативы мессенджера Telega в России сводятся к одному варианту — государственному мессенджеру MAX. Его не заблокируют по определению: сложно заблокировать то, что создано при непосредственном участии государства.

Что вы получаете взамен Telega:

работает с российского IP без VPN;

переписки из Telegram сюда не переехали, то есть начинаете с чистого листа;

уведомления от Госуслуг и банков приходят именно сюда;

данные пользователей могут передаваться третьим лицам, что прямо написано в политике конфиденциальности.

Про то, чем опасен мессенджер MAX в части конфиденциальности, можете прочитать отдельно. Если коротко: MAX честнее Telega ровно в одном — он открыто говорит о передаче данных, а не делает это тайно. Замена Telega — MAX. Не идеальная, но рабочая. Принять это или нет — ваш выбор. А обсудить ситуацию с мессенджерами в России можно в телеграм-канале AndroidInsider.ru.