Android 17: все новые функции, которые уже известны

Несмотря на то, что уже сейчас известна примерная дата выхода обновления, разработчики Android 17 не торопятся раскрывать детали. При этом в тестовых сборках энтузиасты уже нашли множество изменений. Новая версия системы постепенно появляется в ранних прошивках, поэтому можно заранее понять, какие функции появятся в Android 17. Судя по найденным нововведениям, апдейт будет сосредоточен на безопасности, удобстве и улучшении работы системы, а не на радикальном изменении интерфейса.

Смотрим на все нововведения Android 17. Изображение: gizmochina.com

Новый режим защиты Android 17

В апдейте появится расширенный режим безопасности Android 17, который должен защитить пользователя от вредоносных приложений и подозрительных действий. В тестовых сборках нашли функцию, которая ограничивает установку программ из неизвестных источников и блокирует потенциально опасные разрешения.

Также система сможет автоматически отключать доступ к данным, если приложение ведет себя подозрительно. Это особенно важно для банковских приложений и мессенджеров, где хранится личная информация. Кроме того, разработчики добавляют дополнительные уведомления, чтобы пользователь всегда видел, какие программы получают доступ к камере, микрофону и файлам.

Управление уведомлениями в Android

Еще одно заметное изменение Android 17 касается уведомлений. В свежей операционке появятся новые настройки, позволяющие гибко управлять тем, какие сообщения показываются на экране и когда.

Пользователь сможет задавать правила для отдельных приложений, чтобы они не отвлекали в определенное время. Например, можно будет отключить уведомления ночью или во время работы, но оставить важные оповещения. Также тестируется новый способ группировки уведомлений, который делает панель более аккуратной и понятной.

Новые возможности для многозадачности Android

В новой версии Android разработчики улучшают работу с несколькими приложениями одновременно. В тестовых сборках нашли изменения в режиме разделенного экрана и всплывающих окон.

Так будут выглядеть новые всплывающие окна Android 17

Планируется, что переключение между программами станет быстрее, а сами окна можно будет удобнее перемещать. Это особенно полезно на больших смартфонах и планшетах. Кроме того, система лучше запоминает, какие приложения были открыты вместе, и может автоматически восстанавливать их при следующем запуске.

Новый интерфейс и настройки Android 17

Android 17 не получит полностью новый дизайн, но некоторые элементы интерфейса изменятся. В настройках появятся дополнительные разделы, а часть пунктов будет переработана для удобства.

Так выглядят новые индикаторы в шторке Android 17

Разработчики также тестируют обновленные переключатели, новые анимации и более плавную работу системы. Основная цель — сделать интерфейс быстрее и понятнее, особенно на устройствах с большим экраном. Кроме того, в системе появятся новые параметры конфиденциальности, которые позволяют точнее контролировать доступ приложений к данным.

Улучшения для разработчиков и приложений

Как и в каждой новой версии Android, большое внимание уделяется разработчикам. В Android 17 появятся новые инструменты, которые помогут создавать более безопасные и стабильные приложения. Планируется улучшить работу фоновых процессов, чтобы программы меньше расходовали заряд батареи. Также обновляются правила установки APK-файлов, что должно снизить риск установки вредоносного ПО.

А еще система получит дополнительные ограничения для приложений, которые пытаются работать в обход стандартных механизмов безопасности.

Когда выйдет Android 17

Пока Android 17 находится на ранней стадии тестирования, поэтому точная дата выхода не объявлена. Обычно первые бета-версии появляются весной, а стабильный релиз выходит ближе к осени вместе с новыми смартфонами Google Pixel.

Как уже сейчас поставить бета-версию Android 17

Сначала обновление получат устройства Google, а затем другие производители начнут выпускать свои прошивки на базе новой версии системы. В зависимости от бренда сроки могут сильно отличаться. Судя по найденным функциям, Android 17 не станет революционным обновлением, но принесет много небольших улучшений, которые сделают систему безопаснее, быстрее и удобнее в повседневном использовании.

Вышла оболочка OriginOS 6 для смартфонов iQOO и vivo. Обзор новых функций и полный список устройств

Некоторое время назад было официально объявлено, что смартфоны iQOO и vivo, доступные в России, больше не будут использовать оболочку Funtouch OS. Все совместимые глобалки получат прошивку OriginOS, на которой уже давно работают китайские версии устройств обоих брендов. Сегодня же состоялась презентация OriginOS 6 — новой версии оболочки, ожидающей большинство владельцев iQOO и vivo, в том числе пользователей из России. Что появилось в прошивке — рассказываем далее.

Операционная система Android настолько многогранна, а рынок устройств на ее базе настолько разнообразен, что уследить за всем происходящим в индустрии становится практически невозможно. Выход новых устройств, появление инновационных приложений — все это зачастую остается вне поля зрения миллионов русскоязычных пользователей Android. Но AndroidInsider.ru уже более 10 лет старается донести до своих читателей все самое важное, что происходит со смартфонами, и как они меняются под влиянием технологического прогресса.

В мае этого года я совершил камбэк и вернулся на iPhone. 4 года смартфоны на ОС Google служили мне верой и правдой, но претензий к моему последнему POCO F5 Pro накопилась уйма, и я решил, что больше эксперименты на себе ставить не хочу и вернусь туда, где всё по-прежнему стабильно и понятно — на iPhone. Собственно, это я и проделал. С того момента уже прошло полгода, и теперь я готов поделиться с вами впечатлениями, чего же мне не хватает на iOS, что было на Андроиде.

