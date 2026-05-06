Недавно Google выпустила четвертую бета-версию Android 17, и картина будущего обновления уже достаточно ясна. В новой версии есть как давно ожидаемые функции вроде отдельных переключателей Wi-Fi и мобильных данных, так и принципиально новые вещи: плавающие окна для любых приложений, ограниченный доступ к контактам и перенос задач между устройствами. Вот восемь нововведений Android 17, которые действительно стоит знать, ведь в скором времени апдейт получите и вы.

Встроенная блокировка приложений Android

Google наконец добавляет возможность блокировать отдельные приложения Android прямо средствами системы. Чтобы закрыть доступ к приложению, достаточно зажать его иконку на рабочем столе и выбрать пункт «App lock». Разблокировка — по PIN-коду, паттерну, паролю или биометрии (отпечаток пальца, распознавание лица).

Важный момент: у заблокированного приложения скрываются не только данные, но и уведомления, ярлыки и виджеты. При этом Google предупреждает, что некоторые функции на базе ИИ, например автоматизация экрана через Gemini, могут сохранять доступ к заблокированным приложениям в зависимости от выданных разрешений. Система уведомит, если другие приложения имеют доступ к заблокированному. Пользователям Samsung, OnePlus и других оболочек эта функция знакома давно. Но для владельцев смартфонов Pixel это долгожданное дополнение, ради которого больше не придётся ставить сторонние утилиты.

Плавающие окна приложений на телефоне

Раньше «пузыри» (bubbles) работали только для мессенджеров и диалогов. В обновлении Android 17 любое приложение можно свернуть в плавающий кружок поверх экрана. Пример из практики: смотрите обучающее видео на YouTube, а Google Keep с заметками висит в виде пузырька сбоку. Нажали — открылось маленькое окно поверх видео. Это удобнее, чем постоянно переключаться между приложениями или делить экран пополам.

Закрыть пузырь можно, просто перетащив его к нижнему краю экрана. Особенно полезной эта функция будет на устройствах с большим экраном — складных смартфонах и планшетах, где есть достаточно места для плавающего окна. Наглядно покажем, как работает новая функция, через канал AndroidInsider.ru в MAX.

Обновлённая запись экрана Android

Запись экрана в Android 17 получает переработанный интерфейс. Вместо всплывающего окна при нажатии на плитку записи в шторке появится компактная плавающая панель. В ней можно выбрать область записи, источник звука (динамик устройства, микрофон или оба сразу) и отображение нажатий на экран. О том, как включить запись экрана на Android, читайте отдельно.

Главное улучшение — после остановки записи сразу появляется экран предпросмотра, на котором можно воспроизвести, отредактировать, удалить или поделиться роликом. Больше не нужно лезть в галерею, чтобы найти только что записанное видео. Достойное обновление? Поделитесь впечатлениями через чат AndroidInsider.ru в мессенджере MAX.

Адаптация приложений Android для больших экранов

Эта функция Android 17 важна для владельцев планшетов и складных устройств. Google ужесточает требования к разработчикам: приложения больше не смогут принудительно работать только в портретной ориентации на устройствах с большим экраном (от 600dp — это как раз планшеты, складные телефоны в развёрнутом виде и подобные устройства).

Сейчас, если открыть на планшете приложение, жёстко заблокированное в портретном режиме, оно отображается узкой полоской по центру экрана с чёрными полосами по бокам. В Android 17 приложение будет адаптироваться и заполнять весь экран. Игры — исключение: на них ограничение не распространяется, чтобы не ломать геймплей. Google начала двигаться в этом направлении ещё с Android 16, но тогда разработчики могли отказаться от адаптации. В Android 17 это станет обязательным.

Как скрыть названия приложений на Android

Небольшая, но приятная настройка: в обновлении Android 17 Beta 3 появилась возможность убрать подписи под иконками приложений на рабочем столе. Это делает домашний экран визуально чище.

Чтобы скрыть названия приложений на Android, нужно зайти в раздел «Обои и стиль» (Wallpaper & style), затем «Рабочий экран» (Home screen), далее «Иконки» (Icons), открыть вкладку «Названия» (Names) и отключить переключатель «Показывать названия приложений». Подписи исчезнут только на рабочем столе — в списке всех приложений и внутри папок они останутся.

Новая панель управления Android 17

Одна из самых раздражающих особенностей Pixel-смартфонов наконец исправлена. Сейчас, чтобы включить или выключить Wi-Fi или мобильные данные, нужно открыть шторку, нажать на плитку «Интернет» и только потом переключить нужную опцию. Это лишний шаг, который уже больше четырёх лет вызывает недовольство пользователей.

В Android 17 можно будет добавить отдельные переключатели Wi-Fi и мобильных данных прямо в панель быстрых настроек. Владельцам Samsung, OnePlus и других оболочек это покажется странным — у них такое было всегда. Но для пользователей Pixel это реальное улучшение повседневного удобства, которое ждали со времен майских обновлений Android.

Ограниченный доступ к контактам для приложений на телефоне

Серьёзное улучшение приватности Android. Сейчас, если приложение запрашивает доступ к контактам и вы его разрешаете, оно получает доступ ко всем контактам на устройстве — без исключений. В Android 17 появляется системный интерфейс Contact Picker, через который можно выбрать конкретные контакты для передачи приложению. Остальные данные приложение не увидит.

Более того, доступ выдаётся временно, на одну сессию: после тайм-аута приложению придётся запросить разрешение повторно. Приложение также не сможет отслеживать изменения в переданных контактах. Для тех, кто устанавливает много приложений и не хочет отдавать им всю адресную книгу, это одно из самых важных нововведений Android 17.

Синхронизация между устройствами Android

Google разрабатывает функцию Task Continuity, которая позволит синхронизировать уведомления, передавать файлы и продолжать работу в приложениях на другом привязанном Android-устройстве. По сути, можно будет перенести текущее состояние приложения с одного устройства на другое — например, начать читать статью на телефоне и продолжить на планшете.

Технически это работает через новый Handoff API, который появился в Android 17 Beta 2. Он позволяет разработчикам указывать состояние приложения, которое можно возобновить на другом устройстве. Система покажет подсказку на панели задач целевого устройства, и одним нажатием можно продолжить работу. Пока неизвестно, войдёт ли эта функция в финальную версию — она находится на ранней стадии.

Какие функции Android 17 появятся в финальном релизе

Все перечисленные функции уже доступны в бета-версиях Android 17, но Google не гарантирует, что каждая из них войдёт в стабильный релиз. Судя по предыдущим выпускам, часть нововведений может быть отложена или переработана.

Стабильная версия Android 17 ожидается примерно в июне 2026 года. Протестировать бета-версию можно уже сейчас на совместимых смартфонах Pixel. Но для большинства пользователей разумнее дождаться финального релиза — бета-версии могут содержать ошибки и работать нестабильно. Из восьми функций наибольшую практическую ценность несут ограниченный доступ к контактам, раздельные переключатели Wi-Fi и мобильных данных, а также блокировка приложений. Именно они закрывают реальные повседневные потребности, а не просто добавляют «галочку» в список обновлений.