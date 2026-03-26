Android обогнал iPhone по скорости браузера. Проверено тестами

Долгое время сравнение iOS и Android в части производительности браузера заканчивалось не в пользу последнего. Но в марте 2026 года Google официально объявила: флагманные смартфоны на Android теперь показывают лучшие результаты среди всех мобильных платформ в ключевых тестах веб-производительности. Если вы считали, что Apple лучше Android в плане скорости работы с вебом — пора пересмотреть эту точку зрения. Чем iPhone раньше был лучше Android, говорилось неоднократно, но теперь расклад меняется.
Содержание
Как скорость браузера влияет на смартфон
Многие недооценивают этот момент, считая что браузер — это просто одно из приложений. На деле все иначе. Более 90% приложений на Android используют WebView — встроенный движок для отображения веб-контента. Это значит, что скорость веба напрямую определяет то, как быстро работает смартфон в самых разных сценариях:
- новостные ленты и соцсети с веб-вставками;
- онлайн-магазины и банковские приложения;
- встроенные карты и сервисы доставки;
- любые приложения с рекламой на основе WebView;
Именно поэтому Google взялась оптимизировать не только сам Chrome, но весь стек целиком: от железа и ядра операционной системы до политик планировщика процессора. Результат оказался впечатляющим — и теперь Android быстрее iOS в обоих ключевых бенчмарках веб-производительности.
Как измеряется скорость браузера на Android
Google использовала два инструмента оценки. Первый — Speedometer, отраслевой стандарт для измерения отзывчивости веб-приложений. Он симулирует реальные действия пользователя: добавление задач, работу с текстовыми редакторами, отрисовку графиков на базе популярных фреймворков — React, Angular, jQuery. Чем выше балл, тем плавнее ощущается сайт при нажатиях, прокрутке и вводе текста.
👉 Читай AndroidInsider.ru в MAX
Второй инструмент — LoadLine, разработанный Google совместно с производителями чипов и смартфонов. Он измеряет скорость загрузки реальных сайтов: магазинов, поисковиков, новостных порталов. Результаты оказались убедительными: флагман на Android показывает результаты в LoadLine на 47% выше, чем конкуренты на других платформах. Это уже не лабораторная разница на графиках — она прямо коррелирует со скоростью загрузки страниц у реальных пользователей.
Насколько Android стал быстрее
Прирост производительности стал результатом совместной работы Google с производителями процессоров и смартфонов. Оптимизировалось все: поведение железа под нагрузкой, политики ядра ОС и движок браузера для Android. В итоге некоторые флагманы улучшили свои результаты в Speedometer и LoadLine на 20-60% по сравнению с предшественниками.
В реальных условиях это выражается в конкретных цифрах:
- страницы стали загружаться на 4-6% быстрее;
- задержка при взаимодействии с сайтами снизилась на 6-9%;
- на планшетах и складных смартфонах эффект заметнее всего — именно там веб-сценарии используются интенсивнее;
Звучит как скромные цифры, но для ежедневного использования разница ощутима — особенно если вы много времени проводите в браузере или приложениях с веб-контентом.
Android против iPhone: что лучше
Скорость браузера — далеко не единственный критерий при выборе смартфона, но показательный. Долгое время считалось, что новый Android лучше iPhone только по соотношению цены и характеристик, а в плане производительности Apple всегда была впереди. Теперь ситуация изменилась как минимум в одном важном сегменте. Android уже обгоняет iPhone в защите от мошенников — и теперь к этому добавляется преимущество в скорости веба.
⚡ Подписывайся на AndroidInsider в Telegram
Выбор между Android или iOS по-прежнему остается вопросом личных предпочтений и экосистемы. Однако аргументов в пользу Android становится все больше, и скорость браузера — один из них. Если вас интересует развернутый взгляд на то, почему Android может быть лучшим выбором даже при наличии бюджета на iPhone — рекомендуем прочитать отдельный материал на эту тему.
Почему не каждый Android лучше iPhone
Важно понимать: речь идет о флагманных устройствах на Android, а не обо всем сегменте целиком. Телефоны Android лучше iPhone по результатам тестов именно в топовом сегменте — там, где производители вкладываются в оптимизацию железа и программного стека совместно с Google. Бюджетные и среднебюджетные модели под эту статистику не попадают.
📢 Читай наши лучшие материалы в Дзене
Кроме того, стоит помнить, что скорость Android в браузере измерялась в Chrome 146 на актуальных флагманах. Если вы пользуетесь другим браузером или устройством двух-трехлетней давности — результаты будут иными. Тем не менее тренд очевиден: Google последовательно закрывает разрыв с Apple там, где раньше отставала, и в 2026 году впервые вышла вперед по одному из ключевых пользовательских сценариев.