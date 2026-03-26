Android обогнал iPhone по скорости браузера. Проверено тестами

Долгое время сравнение iOS и Android в части производительности браузера заканчивалось не в пользу последнего. Но в марте 2026 года Google официально объявила: флагманные смартфоны на Android теперь показывают лучшие результаты среди всех мобильных платформ в ключевых тестах веб-производительности. Если вы считали, что Apple лучше Android в плане скорости работы с вебом — пора пересмотреть эту точку зрения. Чем iPhone раньше был лучше Android, говорилось неоднократно, но теперь расклад меняется.

Как скорость браузера влияет на смартфон

Многие недооценивают этот момент, считая что браузер — это просто одно из приложений. На деле все иначе. Более 90% приложений на Android используют WebView — встроенный движок для отображения веб-контента. Это значит, что скорость веба напрямую определяет то, как быстро работает смартфон в самых разных сценариях:

новостные ленты и соцсети с веб-вставками;

онлайн-магазины и банковские приложения;

встроенные карты и сервисы доставки;

любые приложения с рекламой на основе WebView;

Именно поэтому Google взялась оптимизировать не только сам Chrome, но весь стек целиком: от железа и ядра операционной системы до политик планировщика процессора. Результат оказался впечатляющим — и теперь Android быстрее iOS в обоих ключевых бенчмарках веб-производительности.

Как измеряется скорость браузера на Android

Google использовала два инструмента оценки. Первый — Speedometer, отраслевой стандарт для измерения отзывчивости веб-приложений. Он симулирует реальные действия пользователя: добавление задач, работу с текстовыми редакторами, отрисовку графиков на базе популярных фреймворков — React, Angular, jQuery. Чем выше балл, тем плавнее ощущается сайт при нажатиях, прокрутке и вводе текста.

Второй инструмент — LoadLine, разработанный Google совместно с производителями чипов и смартфонов. Он измеряет скорость загрузки реальных сайтов: магазинов, поисковиков, новостных порталов. Результаты оказались убедительными: флагман на Android показывает результаты в LoadLine на 47% выше, чем конкуренты на других платформах. Это уже не лабораторная разница на графиках — она прямо коррелирует со скоростью загрузки страниц у реальных пользователей.

Насколько Android стал быстрее

Прирост производительности стал результатом совместной работы Google с производителями процессоров и смартфонов. Оптимизировалось все: поведение железа под нагрузкой, политики ядра ОС и движок браузера для Android. В итоге некоторые флагманы улучшили свои результаты в Speedometer и LoadLine на 20-60% по сравнению с предшественниками.

В реальных условиях это выражается в конкретных цифрах:

страницы стали загружаться на 4-6% быстрее;

задержка при взаимодействии с сайтами снизилась на 6-9%;

на планшетах и складных смартфонах эффект заметнее всего — именно там веб-сценарии используются интенсивнее;

Звучит как скромные цифры, но для ежедневного использования разница ощутима — особенно если вы много времени проводите в браузере или приложениях с веб-контентом.

Android против iPhone: что лучше

Скорость браузера — далеко не единственный критерий при выборе смартфона, но показательный. Долгое время считалось, что новый Android лучше iPhone только по соотношению цены и характеристик, а в плане производительности Apple всегда была впереди. Теперь ситуация изменилась как минимум в одном важном сегменте. Android уже обгоняет iPhone в защите от мошенников — и теперь к этому добавляется преимущество в скорости веба.

Выбор между Android или iOS по-прежнему остается вопросом личных предпочтений и экосистемы. Однако аргументов в пользу Android становится все больше, и скорость браузера — один из них. Если вас интересует развернутый взгляд на то, почему Android может быть лучшим выбором даже при наличии бюджета на iPhone — рекомендуем прочитать отдельный материал на эту тему.

Почему не каждый Android лучше iPhone

Важно понимать: речь идет о флагманных устройствах на Android, а не обо всем сегменте целиком. Телефоны Android лучше iPhone по результатам тестов именно в топовом сегменте — там, где производители вкладываются в оптимизацию железа и программного стека совместно с Google. Бюджетные и среднебюджетные модели под эту статистику не попадают.

Кроме того, стоит помнить, что скорость Android в браузере измерялась в Chrome 146 на актуальных флагманах. Если вы пользуетесь другим браузером или устройством двух-трехлетней давности — результаты будут иными. Тем не менее тренд очевиден: Google последовательно закрывает разрыв с Apple там, где раньше отставала, и в 2026 году впервые вышла вперед по одному из ключевых пользовательских сценариев.