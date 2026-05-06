Полгода назад я честно перешел с Айфона на Android — взял Nothing Phone 3a и оставил отзыв спустя полгода использования. Опыт интересный, но обратно на iPhone я всё-таки вернулся — и теперь смотрю на эту же историю с другой стороны. Переход с Android на iOS звучит как простой план: купил, включил, пользуешься. На деле это переезд в чужую экосистему — со своими правилами, привычками и потерями: от уведомлений до многозадачности. Собрал пять главных проблем при смене ОС. Пройдёмся по каждой — глазами человека, который посидел на обеих сторонах.

Проблемы при переносе данных с Айфона на Андроид

У Apple для переезда есть отдельное приложение, хотя начиная с iOS 26.3 появился новый встроенный перенос данных на Андроид. По задумке функция должна избавить от лишней возни, но в реальности всё иначе. На больших объёмах оно регулярно зависает: индикатор замирает, и так можно простоять пару часов без какого-либо движения.

С фотографиями, видео и контактами проблем обычно не возникает. А вот приложения с Android Move to iOS не тащит вообще — каждое нужно скачивать заново из App Store и логиниться руками. Если у вас на телефоне десяток банковских клиентов, которых в российском App Store в принципе не найти, готовьтесь к отдельному квесту.

Отдельная история — переписки. Чаты из iMessage на Android не переносятся вообще. WhatsApp формально миграцию с Android поддерживает, но работает это нестабильно и без гарантий. В итоге переезд ощущается как нудная рутина, а не «бесшовный переход» из рекламных слоганов.

Совет: если вы планируете переход, заранее убедитесь, что на iPhone достаточно свободной памяти. Зарядите оба устройства минимум до 50%, подключитесь к стабильному Wi-Fi и не пользуйтесь телефонами во время переноса. У меня сбои были несколько раз.

Недостатки уведомлений на iPhone после Android

Уведомления на iPhone — пожалуй, самое заметное разочарование для тех, кто пришёл с Android. На iPhone оповещения из одного приложения не всегда складываются в одну стопку, а сам центр уведомлений устроен заметно менее логично. Если столкнулись с этим и не понимаете, как настроить — пишите в наш чат в Telegram, подскажем рабочие способы.

Главная боль — нет гибкой настройки уведомлений в iOS. На Android внутри приложения можно отрубить только определённые типы оповещений: заглушить, например, рекламные пуши от службы доставки, но оставить статусы заказа. Порой даже кажется, что их слишком много — не знаешь, какой выбирать, но это дело привычки. На iPhone выбор скудный: либо все уведомления от приложения включены, либо все выключены.

Кроме того, на iPhone бардак с уведомлениями. Одни поддерживают быстрые ответы прямо из шторки, другие заставляют открывать приложение. На Android, для сравнения, история уведомлений сохраняется — случайно смахнутое уведомление можно найти в журнале. На iPhone смахнул — потерял навсегда. Особенно важно, когда упал какой-нибудь промокод на скидку.

Что удобнее — Айфон или Андроид

Google в своё время скопировал жесты навигации у iPhone, но в одном аспекте реализовал их лучше — жест «назад» на Android работает одинаково во всей системе и во всех приложениях. Свайп от края экрана всегда возвращает на шаг назад в навигации. Причем работает как с левого края, так и правого. К этому быстро привыкаешь.

На iPhone единого правила нет. В одних приложениях нужно свайпать от левого края, в других — нажимать кнопку в верхнем левом углу экрана. Представьте, как тяжело в такие моменты, когда пользуешься iPhone с большим экраном. Это мелочь, которая раздражает каждый день! И таких моментов — уйма, управление системой — лишь верхушка айсберга. Кстати, подобные бытовые проблемы регулярно обсуждаем в чате читателей AndroidInsider.

Многозадачность на iPhone после Android

На Android-смартфонах давно можно запускать два приложения в режиме разделённого экрана или выводить одно из них в плавающее окно. Это удобно: можно смотреть видео и одновременно отвечать на сообщения или читать сайт, делая заметки. На Nothing Phone можно легко закинуть окошко за край экрана, получив плавающий пузырь. Удобно и не мешает.

Многозадачности на Айфоне нет как таковой — одновременно работает только одно приложение. Если вы привыкли к многозадачности на Android, переход ощутимо собьёт рабочий ритм. Придётся постоянно переключаться между приложениями, что разрывает фокус и снижает продуктивность. Например, считать в калькуляторе, не видя нужных сумм на фотографии. Или переписываться в Телеграме и параллельно держать открытым MAX. Судя по всему, разделенный экран на Айфоне появится еще не скоро.

App Store на iPhone — недостатки

Apple строго контролирует, какие приложения попадают в App Store. Более того, там еще и нужно удержаться, иначе их удалят модераторы. С одной стороны, это обеспечивает более высокое качество софта. С другой — некоторых типов приложений на iPhone просто не существует: системных утилит, продвинутых инструментов и программ с глубоким доступом к железу (например, полноценная работа с NFC за пределами Apple Pay). В России это особенно актуально, ведь на Андроиде есть Mir Pay и другие аналоги от банков. А можно поставить РуСтор с официального сайта и забыть про Гугл Плей.

На Android можно установить приложение из любого источника — скачать файл и поставить его в обход магазина. Даже, если оно недоступно в вашей стране. На iPhone такой возможности нет. Apple начала допускать сторонние магазины приложений в Евросоюзе, но процесс установки непростой и сопровождается собственными ограничениями. Для подавляющего большинства владельцев iPhone App Store остаётся единственным способом установки программ.

Несмотря на все перечисленные неудобства, у iPhone есть сильные стороны, которые для многих перевешивают минусы. Главный аргумент — экосистема Apple.

, общий буфер обмена между устройствами, стабильность системы и оптимизация приложений под конкретное железо — всё это работает слаженнее, чем на Android. Обновления iOS выходят регулярно на все поддерживаемые устройства в день выхода — без ожидания, пока производитель или оператор «раскатает» апдейт. У Android-смартфонов теперь обещают семь лет обновлений безопасности, но разница в скорости доставки по-прежнему ощутима.

Долговечность iPhone и развитый рынок аксессуаров: от чехлов до зарядок с MagSafe.

Переход с Android на iPhone — это не обновление, а переезд в другую систему. Будет период привыкания: к другой логике уведомлений, к ограничениям многозадачности, к новым жестам навигации. Но если экосистема Apple закрывает ваши задачи — стабильность, безопасность, связка устройств, — неудобства переходного периода со временем перестанут раздражать. Главное — не ждать, что всё будет так же, как на Android. Не будет. Но и плохо не будет — просто по-другому.