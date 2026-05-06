Полгода назад я честно перешел с Айфона на Android — взял Nothing Phone 3a и оставил отзыв спустя полгода использования. Опыт интересный, но обратно на iPhone я всё-таки вернулся — и теперь смотрю на эту же историю с другой стороны. Переход с Android на iOS звучит как простой план: купил, включил, пользуешься. На деле это переезд в чужую экосистему — со своими правилами, привычками и потерями: от уведомлений до многозадачности. Собрал пять главных проблем при смене ОС. Пройдёмся по каждой — глазами человека, который посидел на обеих сторонах.

Перешёл с андроида на айфон. Что из этого получилось, и что не нравится. Фото.

Перешёл с андроида на айфон. Что из этого получилось, и что не нравится

Проблемы при переносе данных с Айфона на Андроид

У Apple для переезда есть отдельное приложение, хотя начиная с iOS 26.3 появился новый встроенный перенос данных на Андроид. По задумке функция должна избавить от лишней возни, но в реальности всё иначе. На больших объёмах оно регулярно зависает: индикатор замирает, и так можно простоять пару часов без какого-либо движения.

Перенос данных на Андроид с Айфона работает очень неудобно. Фото.

Перенос данных на Андроид с Айфона работает очень неудобно

С фотографиями, видео и контактами проблем обычно не возникает. А вот приложения с Android Move to iOS не тащит вообще — каждое нужно скачивать заново из App Store и логиниться руками. Если у вас на телефоне десяток банковских клиентов, которых в российском App Store в принципе не найти, готовьтесь к отдельному квесту.

Читайте также: Зачем вообще нужен iPhone 17 Pro Max, если есть эти 8 смартфонов на Android

Отдельная история — переписки. Чаты из iMessage на Android не переносятся вообще. WhatsApp формально миграцию с Android поддерживает, но работает это нестабильно и без гарантий. В итоге переезд ощущается как нудная рутина, а не «бесшовный переход» из рекламных слоганов.

Совет: если вы планируете переход, заранее убедитесь, что на iPhone достаточно свободной памяти. Зарядите оба устройства минимум до 50%, подключитесь к стабильному Wi-Fi и не пользуйтесь телефонами во время переноса. У меня сбои были несколько раз.

Как расшифровать кружок в MAX и перевести его в текст на Android — инструкция 2026 года

Недостатки уведомлений на iPhone после Android

Уведомления на iPhone — пожалуй, самое заметное разочарование для тех, кто пришёл с Android. На iPhone оповещения из одного приложения не всегда складываются в одну стопку, а сам центр уведомлений устроен заметно менее логично. Если столкнулись с этим и не понимаете, как настроить — пишите в наш чат в Telegram, подскажем рабочие способы.

Настройки уведомлений на Айфоне не такие гибкие, как на Андроиде. Фото.

Настройки уведомлений на Айфоне не такие гибкие, как на Андроиде

Главная боль — нет гибкой настройки уведомлений в iOS. На Android внутри приложения можно отрубить только определённые типы оповещений: заглушить, например, рекламные пуши от службы доставки, но оставить статусы заказа. Порой даже кажется, что их слишком много — не знаешь, какой выбирать, но это дело привычки. На iPhone выбор скудный: либо все уведомления от приложения включены, либо все выключены.

Кроме того, на iPhone бардак с уведомлениями. Одни поддерживают быстрые ответы прямо из шторки, другие заставляют открывать приложение. На Android, для сравнения, история уведомлений сохраняется — случайно смахнутое уведомление можно найти в журнале. На iPhone смахнул — потерял навсегда. Особенно важно, когда упал какой-нибудь промокод на скидку.

Просмотр удаленных уведомлений и еще 5 малоизвестных функций Android

Что удобнее — Айфон или Андроид

Google в своё время скопировал жесты навигации у iPhone, но в одном аспекте реализовал их лучше — жест «назад» на Android работает одинаково во всей системе и во всех приложениях. Свайп от края экрана всегда возвращает на шаг назад в навигации. Причем работает как с левого края, так и правого. К этому быстро привыкаешь.

Жест «Назад» в Андроиде срабатывает в любых приложениях. Фото.

Жест «Назад» в Андроиде срабатывает в любых приложениях

На iPhone единого правила нет. В одних приложениях нужно свайпать от левого края, в других — нажимать кнопку в верхнем левом углу экрана. Представьте, как тяжело в такие моменты, когда пользуешься iPhone с большим экраном. Это мелочь, которая раздражает каждый день! И таких моментов — уйма, управление системой — лишь верхушка айсберга. Кстати, подобные бытовые проблемы регулярно обсуждаем в чате читателей AndroidInsider.

Многозадачность на iPhone после Android

На Android-смартфонах давно можно запускать два приложения в режиме разделённого экрана или выводить одно из них в плавающее окно. Это удобно: можно смотреть видео и одновременно отвечать на сообщения или читать сайт, делая заметки. На Nothing Phone можно легко закинуть окошко за край экрана, получив плавающий пузырь. Удобно и не мешает.

Многозадачность на Айфоне сильно уступает Андроиду. Фото.

Многозадачность на Айфоне сильно уступает Андроиду

Многозадачности на Айфоне нет как таковой — одновременно работает только одно приложение. Если вы привыкли к многозадачности на Android, переход ощутимо собьёт рабочий ритм. Придётся постоянно переключаться между приложениями, что разрывает фокус и снижает продуктивность. Например, считать в калькуляторе, не видя нужных сумм на фотографии. Или переписываться в Телеграме и параллельно держать открытым MAX. Судя по всему, разделенный экран на Айфоне появится еще не скоро.

Аватарки в MAX на Android: как сделать свою, поставить фото на профиль или поменять

App Store на iPhone — недостатки

Apple строго контролирует, какие приложения попадают в App Store. Более того, там еще и нужно удержаться, иначе их удалят модераторы. С одной стороны, это обеспечивает более высокое качество софта. С другой — некоторых типов приложений на iPhone просто не существует: системных утилит, продвинутых инструментов и программ с глубоким доступом к железу (например, полноценная работа с NFC за пределами Apple Pay). В России это особенно актуально, ведь на Андроиде есть Mir Pay и другие аналоги от банков. А можно поставить РуСтор с официального сайта и забыть про Гугл Плей.

Google Play значительно богаче на софт, чем App Store. Фото.

Google Play значительно богаче на софт, чем App Store

На Android можно установить приложение из любого источника — скачать файл и поставить его в обход магазина. Даже, если оно недоступно в вашей стране. На iPhone такой возможности нет. Apple начала допускать сторонние магазины приложений в Евросоюзе, но процесс установки непростой и сопровождается собственными ограничениями. Для подавляющего большинства владельцев iPhone App Store остаётся единственным способом установки программ.

Плюсы и минусы перехода с Android на iPhone в 2026 году

Несмотря на все перечисленные неудобства, у iPhone есть сильные стороны, которые для многих перевешивают минусы. Главный аргумент — экосистема Apple.

При этом у Айфона есть ряд преимуществ. В первую очередь, по части долговечности и надежности. Фото.

При этом у Айфона есть ряд преимуществ. В первую очередь, по части долговечности и надежности

  • Передача файлов через AirDrop, общий буфер обмена между устройствами, стабильность системы и оптимизация приложений под конкретное железо — всё это работает слаженнее, чем на Android.
  • Обновления iOS выходят регулярно на все поддерживаемые устройства в день выхода — без ожидания, пока производитель или оператор «раскатает» апдейт. У Android-смартфонов теперь обещают семь лет обновлений безопасности, но разница в скорости доставки по-прежнему ощутима.
  • Долговечность iPhone и развитый рынок аксессуаров: от чехлов до зарядок с MagSafe — все это можно найти в канале «Сундук Али-Бабы» по адекватной цене.

ПОДПИШИСЬ НА НАШ КАНАЛ В MAX, ЧТОБЫ ЧИТАТЬ СВЕЖИЕ СТАТЬИ САМЫМ ПЕРВЫМ

Переход с Android на iPhone — это не обновление, а переезд в другую систему. Будет период привыкания: к другой логике уведомлений, к ограничениям многозадачности, к новым жестам навигации. Но если экосистема Apple закрывает ваши задачи — стабильность, безопасность, связка устройств, — неудобства переходного периода со временем перестанут раздражать. Главное — не ждать, что всё будет так же, как на Android. Не будет. Но и плохо не будет — просто по-другому.