Google раскрыла подробности о системе слежения за больными коронавирусом для Android

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Иван Кузнецов 0

На прошлой неделе стало известно, что Apple и Google планируют запустить универсальную систему трекинга больных коронавирусом по протоколу Bluetooth. Совместная разработка двух компаний должна была запуститься в середине мая и объединить iOS и Android. На тот момент это была чуть ли не вся информация, которую Apple и Google предпочли предать огласке. Скорее всего, они и сами-то не знали до конца, как что будет работать. Но, тем не менее, буквально несколько часов назад стало известно, что, во-первых, компании решили перенести запуск системы на более ранний срок, а, во-вторых, внесли в неё ряд существенных изменений.

Apple и Google решили совместно следить за больными COVID-19

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Если вы не понимаете, о чём идёт речь, вот вам объяснение в двух словах. iOS и Android получат обновление с новой функцией, которая будет отслеживать контакты всех людей друг с другом посредством сигнала Bluetooth Low Energy. Все факты встреч будут сохраняться в памяти смартфонов. Поэтому, если кто-то из тех, с кем вы встречались, сообщит в специальное приложение о том, что у него обнаружен COVID-19, вы получите оповещение с рекомендацией сдать анализы. Правда, пока не известно, кто именно будет выпускать приложения, куда можно сообщить о своём диагнозе.

Как работает система слежения за больными COVID-19

Ваш смартфон будет следить за всеми вашими встречами, чтобы в случае чего оповестить вас о необходимости сдать анализ на коронавирус

  • Apple и Google прислушались к мнению пользователей и властей и изменили название с «системы слежения» на «уведомление о контакте». Новое название, по словам представителей компаний, более точно описывает предназначение нововведения и не вводит пользователей в заблуждение относительно целей его использования.
  • Метаданные Bluetooth, которыми будут обмениваться устройства пользователей, будут тщательно зашифрованы, чтобы никто посторонний не смог получить доступ к информации о фактах встреч пользователей, месте, в котором они встречались, и времени.
  • Для шифрования будет использоваться протокол AES, а не HMAC, как планировалось первоначально. Это более производительный стандарт, который сделает обработку данных более быстрой.
  • Ключи для слежения будут случайным образом генерироваться на самих устройствах, а не получаться из единого центра управления, как планировалось сделать раньше.
  • Минимальное время для того, чтобы контакт с заражённым COVID-19 был засчитан, будет равно 5 минутам против 10 планировавшихся ранее. При этом продолжительность встречи будет отсчитываться не более 30 минут. После этого счётчик остановится.
  • Трекинговая система будет учитывать информацию о мощности сигнала Bluetooth и его направлении. Это позволит более эффективно распознавать контакты, посредством которых могла произойти передача вируса и исключить ложные срабатывания.
  • Устройства будут считать общее количество встреч и дней, прошедших между ними, чтобы иметь возможность учесть все контакты в случае заражения кого-то, с кем контактировал пользователь.

Когда Android будет следить за больными коронавирусом

Обновление с системой трекинга выйдет уже в следующий вторник

Обновление, которое сделает систему трекинга доступной на устройствах пользователей, выйдет 28 апреля. Несмотря на то что Apple и Google изначально ориентировались на середину мая, очевидно, что постоянный рост количества заболевших людей заставил компании изменить свои планы. Другое дело, что ранний запуск системы повышает вероятность того, что к моменту релиза она будет ещё не до конца готова. А поскольку система будет напрямую работать с конфиденциальной информацией пользователей, повышается риск того, что что-то пойдёт не так.

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Но если в случае с пользователями Apple система будет распространяться в составе одного из обновлений iOS, то Google придумала выпустить его в рамках апдейта сервисов Google Play. Это позволит расширить аудиторию пользователей, чьи устройства получат поддержку системы отслеживания. Планируется, что это будут все версии Android, начиная с Android 6.0 Marshmallow, тогда как Apple выпустит апдейт только для iOS 12 и iOS 13. В Купертино сочли, что низкая фрагментация мобильной ОС делает необязательным распространение нововведения на более ранние сборки. При этом те, кто не захочет, чтобы его отслеживали, сможет просто отключить эту систему.

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