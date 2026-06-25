Google объявила о крупных изменениях в работе Play Store по всему миру. Комиссии станут ниже, а разработчики смогут предлагать пользователям не только встроенную систему оплаты Google, но и свои варианты. Всё это стало следствием проигранного компанией суда против Epic Games, и для обычного пользователя за сухими цифрами скрывается вполне понятный смысл: цены на подписки и покупки внутри приложений могут измениться. А россияне, которые уже 4 года лишены возможности платить в Play Market, наконец её снова обретут. То есть конфликтов из-за RuStore должно стать меньше.

Какие правила Play Store меняет Google: комиссии и способы оплаты

Главных изменений два, и оба касаются денег. Google разрешает альтернативные способы оплаты и одновременно снижает комиссию для разработчиков. Впрочем, нашему эксперту по Android Герману Вологжанину и раньше ничто не мешало платить в Гугл Плей из России.

По сути, теперь магазин приложений перестаёт быть единственным каналом для оплаты подписок и покупок внутри приложений, в том числе и на телевизорах, на которые многие стали устанавливать RuStore. Разработчики смогут предлагать собственную систему оплаты и уводить пользователей на свои сайты для покупок. Это та же логика, за которую годами боролись крупные сервисы вроде Spotify и Netflix.

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Важно понимать причину. Изменения стали результатом иска Epic Games против Google. По итогам разбирательства суд признал, что у компании сложилась монополия в магазине приложений, и это приводило к завышенным комиссиям для разработчиков. После этого Google и Epic Games заключили мировое соглашение, по которому компания согласилась снизить комиссии, поддержать сторонние магазины приложений и разрешить альтернативные способы оплаты в Плей Маркете.

Размер комиссии с разработчиков в Play Store

Прежняя система с фиксированными высокими процентами уходит в прошлое. Теперь комиссия составляет от 10% до 25% и зависит от годового заработка приложения. Это без учёта отдельной платы за саму обработку платежа. Но даже если в России заблокируют Гугл Плей у нас есть вариант, откуда скачивать приложения на Android.

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На первый миллион долларов годового дохода действует базовая ставка 10%

При доходе свыше миллиона долларов комиссия 20% для новых установок и 25% для приложений, установленных до новых правил

Для приложений, которые уводят оплату на сторонний сайт и зарабатывают более миллиона в год, ставка 20%

Дополнительные 5% берутся за транзакции через платёжную систему самого Google Play, поверх базовой комиссии

Есть и более выгодные условия для некоторых разработчиков. Программы Games Level Up и Apps Experience дают комиссию от 10% до 20%, а доступными для разработчиков они станут с сентября.

Для пользователя смысл простой: чем меньше магазин забирает у разработчика, тем больше у того пространства, чтобы не повышать цены или даже сделать оплату на своём сайте дешевле, чем через Play Store.

В каких странах изменения Play Store заработают и когда

Новые правила вводятся не везде сразу, а по графику. С 30 июня они начинают действовать в Великобритании, США и странах Европейской экономической зоны — туда же входит и большая часть Евросоюза.

Дальше охват будет расширяться постепенно. Австралия, Япония и Южная Корея получат обновлённую систему комиссий до конца 2026 года, а весь остальной мир, включая Россию, — к сентябрю 2027 года.

То есть для России изменения по всемирной политике Google наступят позже, чем для Европы и США. При этом стоит помнить, что у нас уже была отдельная история: ранее Google подчинилась ФАС и разрешила сторонние системы оплаты в Play Store по требованию российского регулятора.

Оплата в Google Play в России в 2026 году

Сразу стоит снизить ожидания: напрямую цены в приложениях это не снижает. Google уменьшает свою долю, но решение о том, делиться экономией с пользователем или нет, остаётся за самими разработчиками. Но для нас с вами это и не важно. Для нас гораздо ценнее тот факт, что теперь в приложениях будут появляться инструменты оплаты, не связанные с Google. А значит, мы с вами сможем оплачивать подписки и софт картами МИР и по СБП.

Да, Netflix, Spotify и другие зарубежные стриминги, которые добровольно покинули российский рынок, такую возможность, конечно, не введут. Однако желающих получить деньги от пользователей из России явно будет немало.

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Свои нюансы с оплатой за пределами Плей Маркета, вероятно, тоже будут. Ведь когда деньги идут в обход Google, возврат средств и спорные ситуации придётся решать уже не через централизованный механизм, а напрямую с продавцом. Это потребует чуть больше внимания при оплате на сторонних сайтах.

Если вы и так привыкли искать приложения за пределами официального магазина, эта новость лишь подтверждает общий тренд. На эту тему у нас есть отдельный разбор про лучшие альтернативы Google Play для смартфона.