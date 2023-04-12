Грядет большое обновление Ватсап для Андроид. Здесь все фишки, которые вы давно ждали

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Иван Герасимов

За последний год разработчики WhatsApp наконец-таки взялись за работу и семимильными шагами начали обновлять мессенджер в надежде догнать Telegram. Впереди очень много работы, но о свежем апдейте уже есть некоторая информация: согласно инсайдам, совсем скоро пользователи Android наконец получат мессенджер с актуальным дизайном, а еще в нем появится долгожданная фишка, которую очень давно ждали. Речь, конечно же, о том, чтобы пользоваться Ватсапом на двух телефонах. Эти две фишки должны появиться уже в следующем обновлении Ватсапа, поэтому держите руку на пульсе, а мы пока расскажем о нововведениях поподробнее.

Грядет большое обновление Ватсап для Андроид. Здесь все фишки, которые вы давно ждали. Рассказываем, что ждет в обновлении Ватсапа пользователей Андроид-смартфонов. Фото.

Рассказываем, что ждет в обновлении Ватсапа пользователей Андроид-смартфонов

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Как сделать Ватсап как на Айфоне

Те, кто никогда не пользовались Android-смартфоном, могут не подозревать о том, что WhatsApp для этой ОС выглядит несколько иначе. В приложении нет вкладок снизу как на Айфоне, а сам интерфейс будто бы не обновляли с 2015 года. Многих это не устраивает, так как WhatsApp на Андроид менее удобен, чем на iOS. В свежем апдейте эту проблему наконец исправят: пользователям будет немного проще переключаться между iOS и Android, а версии мессенджера на разных ОС наконец придут к единообразию.

Как сделать Ватсап как на Айфоне. Вот так будет выглядеть Ватсап на Андроиде после обновления. Фото.

Вот так будет выглядеть Ватсап на Андроиде после обновления

Внизу экрана появится панель навигации: в ней будут 4 вкладки с чатами, группами, статусом и вызовами. Но сильно радоваться сходству с iOS не стоит: дело в том, что вкладки в Ватсапе на Айфоне расположены в другом порядке, а всего их 5. Поменяют ли их в релизной версии мессенджера или оставят как есть — пока загадка. В любом случае, это самый крупный редизайн Ватсапа для Android за последние годы, а сам мессенджер наконец прислушался к отзывам пользователей — это редкость.

Однако сам факт интеграции нижней панели говорит о многом. Дело в том, что сейчас большинство приложений имеют этот элемент, начиная с маркетплейсов и заканчивая сервисами Google. Но в WhatsApp почему-то долго игнорировали его, причем только в приложении для Андроид. Новый дизайн Ватсапа упростит взаимодействие внутри приложения и позволит пользователям делать на несколько нажатий меньше, чем ранее.

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Как пользоваться Ватсапом на двух телефонах

На данный момент, пользоваться одним аккаунтом Ватсап на двух смартфонах нельзя, но есть возможность использовать в связке приложение на двух разных устройствах. Например, на телефоне и ноутбуке или планшете. Однако в последних бета-версиях была обнаружена новая функция, позволяющая войти со второго смартфона в основной аккаунт.

Как пользоваться Ватсапом на двух телефонах. Теперь один и тот же аккаунт WhatsApp будет работать сразу на двух смартфонах. Фото.

Теперь один и тот же аккаунт WhatsApp будет работать сразу на двух смартфонах

Для этого нужно выбрать пункт «Связать с существующим аккаунтом», а затем отсканировать появившийся QR-код на экране с основного смартфона. В принципе, все делается по тому же принципу, что и при входе в Ватсап на ноутбуке или планшете: вопрос лишь в том, почему у разработчиков перенос этой функции занял так много времени — в приложении на Windows эта возможность есть уже давно.

С другой стороны, уже приятно, что пользователям не придется каждый раз заново заходить в свой аккаунт Ватсап при использовании другого смартфона: соответственно, все чаты и данные будут синхронизированы прямо как в приложении на ПК. И самое главное, что пока использование Ватсапа на двух смартфонах доступно лишь на Android-устройствах в виде эксклюзива. Во всяком случае, информации о том, что на iPhone будет доступна эта функция, пока не было. Поэтому не факт, что уже со следующей версии можно будет перенести Ватсап с Айфона на Андроид и наоборот. О том, как этой функцией пользоваться сейчас, читайте в нашей статье.

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Что нового в Ватсап

В обновлении WhatsApp появятся и другие приятные фишки. В основном, они связаны с редактированием и добавлением контактов, а также управлением группами. Сообщается о том, что появится возможность добавить или изменить контакт без необходимости выходить из приложения на Андроид. Напомню, сейчас при нажатии на кнопку редактирования пользователей перекидывает в телефонную книгу.

Что нового в Ватсап. Переписка в группе Ватсапа удалится автоматически в новой версии мессенджера. Фото.

Переписка в группе Ватсапа удалится автоматически в новой версии мессенджера

Кроме того, появится функция очистки истории в группе. Можно будет установить таймер на один день, неделю или месяц. По истечении времени переписка в групповом чате удалится, что удобно, если он создавался лишь на время и содержит в себе много данных, которые занимают место на смартфоне.

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В любом случае, обновление WhatsApp для Android снова будет очень серьезным, что еще раз подчеркивает намерения разработчиков удержать пользователей. А вот о том, чем Ватсап безопаснее Телеграм, читайте в нашем специальном материале.

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