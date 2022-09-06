Хотите три года обновлений Android? Это может стать реальностью для всех

Сейчас многие смартфоны на Android имеют очень ограниченное время обновлений. Некоторые производители настолько на них экономят, что устройства вовсе не получают новые версии операционной системы. Но даже если они выходят, то 1-2 года таких обновлений — обычное дело. Редкие производители предлагают три года и больше, но ситуация скоро может измениться, и все телефоны будут получать минимум три года обновления операционной системы и пять лет обновлений безопасности. Вот только дело не в щедрости производителей или их стремлении соответствовать Samsung и Google, а в европейском законодательстве.

Как долго будет обновляться телефон

Законодатели ЕС предложили широкие требования к смартфонам, продаваемым в регионе. Регулирующие органы предложили производителям телефонов предоставлять обновления безопасности для своих устройств в течение минимум пяти лет и обновления ОС в течение минимум трех лет. Более того, указанные обновления безопасности и операционной системы должны быть доступны пользователям «не позднее, чем через два месяца после публичного выпуска». Сейчас время выпуска обновления в некоторых случаях достигает полугода и более.

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Какие телефоны обновляются дольше остальных

Если эти правила будут введены в действие, они могут коренным образом изменить то, как создатели смартфонов обеспечивают поддержку программного обеспечения своих устройств. Samsung и Google — единственные бренды, которые обещают пять лет обновлений безопасности для своих телефонов. Тем не менее, не все их устройства пользуются этими преимуществами. Samsung пошла еще дальше и собирается обновлять Android на некоторых средних и дорогих моделях в течение четырех лет. Пока это рекорд — остальные, включая Google, предлагают три года и меньше.

Подобное регулирование может вынудить компании выпускать более длительные обновления не только для своих флагманских телефонов, но и для менее премиальных бюджетных устройств, которые обычно не получают долгосрочных обязательств по обновлению от производителей.

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В проекте правил также указывается, что емкость батареи устройства «не должна ухудшаться после обновления операционной системы или обновления прошивки при измерении с использованием того же стандарта испытаний, который первоначально использовался для декларации соответствия». Они также заявляют: «В результате отказа от обновления не должно происходить никаких изменений производительности, за исключением стороннего прикладного программного обеспечения».

В другом месте проект правил предполагает, что для смартфонов и планшетов, продаваемых в Европе, должны быть доступны запасные части, включая аккумуляторы, дисплеи, камеры, порты для зарядки и многое другое в течение как минимум пяти лет.

В проекте отмечается, что «устройства часто преждевременно заменяются пользователями и по истечении срока их полезного использования, что приводит к пустой трате ресурсов». Согласно выводам Европейской комиссии, продление их срока службы с двух-трех до пяти лет было бы равносильно снятию с дорог миллионов автомобилей.

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Новые законы о гаджетах

В последнее время Европа лидирует в области регулирования смартфонов. Недавно в этом регионе был принят закон, требующий, чтобы к 2024 году все смартфоны имели зарядку USB-C. Последние предложенные правила носят еще более агрессивный характер и могут коренным образом изменить ландшафт телефонов Android, если они будут приняты.

Европейская комиссия в настоящее время собирает отзывы о проекте правил. Некоторые из предложений могут вступить в силу к концу года, а большинство из них будут приняты через 12 месяцев после их утверждения.

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Может показаться, что нам нет дела до регулирования рынка в Европе, но именно этот большой рынок может переломить ситуацию во всем мире. Маловероятно, что обновления будут готовится только для смартфонов на территории стран Евросоюза, а в соседних такие же модели не получат их. Самое сложное – это сделать обновление и оптимизировать его, а не распространить. Именно на этом и экономят производители. Если обновление будет существовать, то его получат во всем мире. Ситуация с запчастями не такая однозначная, поэтому тут нововведения могут быть не столь радикальными, но изменение ситуации с обновлениями станет вторым большим подарком для пользователей после перехода на USB Type-C. А вы что думаете? Поделитесь мыслями в нашем Telegram-чате?