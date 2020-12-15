Huawei выпустила бету Harmony OS для смартфонов раньше времени. Что о ней говорят тестеры

Несмотря на то что Huawei представила Harmony OS около полутора лет назад, с тех пор не только не появилось ни одного смартфона, который бы работал на новой платформе, но даже её саму не видел никто, кроме Huawei. Однако этой осенью компания объявила, что запустит бета-тестирование Harmony OS для смартфонов 16 декабря, планируя привлечь к тестированию широкую аудиторию пользователей фирменных смартфонов бренда. Правда, почему-то китайцы решили не дожидаться 16-го числа, а выпустили бету 14-го.

Huawei выпустит смартфоны на Harmony OS, только если попросят пользователи

О том, что тестовая версия Harmony OS 2.0 для смартфонов уже стала доступна, сообщили участники программы бета-тестирования. Несмотря на то что на первом этапе испытания платформы всё-таки будут проходить в закрытом режиме, кое-кто уже получил возможность установить новую операционку. Они-то и рассказали о ней то, что до настоящего момента было неизвестно.

Что нужно знать о Harmony OS

Для тех, кому лень читать всё, приведу основные аспекты, о которых нужно знать, тезисно:

Harmony OS – это европейское название платформы, в Китае она будет называться Hongmeng;

Harmony OS 2.0 даже в бете работает быстрее и плавнее Android;

Harmony OS 2.0 поддерживает все приложения для Android;

Бета Harmony OS 2.0 для смартфонов внешне исполнена точно как EMUI 11;

Harmony OS 2.0 могут скачать владельцы только Huawei P40 и Mate 30;

Harmony OS 2.0 начнёт распространяться среди существующих Android-смартфонов только к концу следующего года;

Первым смартфоном на Harmony OS 2.0 будет новый Huawei P50.

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Приведённые выше тезисы – это не официальная позиция Huawei и не выдержки из пресс-релиза, опубликованного компанией. Более того, никакого пресс-релиза ещё не было, потому что распространение Harmony OS пока происходит очень выборочно и медленно среди разработчиков из Китая, которые, однако, решили поделиться всем, что уже выяснили, со всеми нами.

Отзывы пользователей о Harmony OS

Честно говоря, смартфон с Hongmeng – это почти то же самое, что смартфон с EMUI 11, по крайней мере внешне. Однако различия начинаешь ощущать во время использования. Замена ядра сделала операционную систему супер-плавной. Она так же позволяет запускать и те приложения, которые были изначально разработаны для Android, и те, что разрабатывались сразу для Hongmeng. Это даёт ощущение использование смартфона с двумя операционками сразу. Но, думаю, что оформление тестовой версии ОС будет отличаться от коммерческой, — написал разработчик.

Готовы ли читатели AndroidInsider.ru пересесть на Harmony OS с Android

Несмотря на то что разработчик не раскрыл каких-то шокирующих подробностей, в его словах довольно много ценной информации. Например, плавность работы операционной системы. Известно, что в основе Harmony OS лежит собственное ядро Huawei, способное подстраивать платформу под разные устройства в зависимости от аппаратного оснащения, однако рассчитывать на заметный прирост в быстродействии пользователи явно не смели. Всё-таки и Android сегодня работает очень даже неплохо. Но тот факт, что Harmony OS находится на ранней стадии тестирования и уже работает плавно, заставляет поразиться.

Приложения для Harmony OS

Второе, на чём мне бы хотелось заострить внимание, — это поддержка Android-приложений. Конечно, с самого начала сообщалось, что Harmony OS позволит запускать софт, изначально разработанный для ОС от Google. Но тогда планировалось, что для этого разработчикам придётся прогнать приложения через специальный компилятор, который поначалу работал из рук вон плохо. Видимо, китайцы либо решили вопрос с работой компилятора, либо сделали так, что менять программный код приложения для работы на Harmony OS стало ненужно.

Ну, и третий аспект, который удивил и одновременно порадовал меня, — это оформление Harmony OS. Разработчик предположил, что к моменту релиза Huawei сделает интерфейс своей платформы другим, непохожим на EMUI 11. А мне кажется, что компания продолжит развивать Harmony OS в том же направлении, что и собственную оболочку. На это есть как минимум две причины. Во-первых, знакомое оформление не отпугнёт пользователей. Во-вторых, у дизайнеров Huawei есть необходимые наработки и идеи по развитию оболочки на несколько лет вперёд, и было бы глупо от них отказываться.

Какие смартфоны Huawei получат Harmony OS. Полный список

Конечно, пока рано делать какие-то выводы о судьбе Harmony OS и о её развитии в будущем. Скажу лишь то, что у Huawei осталось очень мало времени, чтобы вывести свою платформу в люди. По-хорошему это нужно сделать ближе к лету, чтобы к зиме успеть распространить её среди большинства совместимых устройств. Ведь пользователи смартфонов Huawei не получили Android 11, надеясь на обновление до Harmony OS. Но если год они смогут потерпеть, то больше — вряд ли. Сужу по себе.