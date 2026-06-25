Почти каждый снимок с телефона хранит куда больше информации, чем кажется на первый взгляд: дату, время, модель устройства и нередко точные координаты места съёмки. Эти данные можно прочитать прямо со смартфона — и точно так же их может увидеть кто-то посторонний, если вы отправите фото без обработки. Разбираемся, как узнать, где и когда был сделан снимок, и как не выдать собственный адрес. А, если у вас слишком много фотографий, вы легко можете освободить до 15 ГБ пространства, как это сделал я.

Хотите узнать, где сделано фото? Чаще всего это реально. Фото.

Хотите узнать, где сделано фото? Чаще всего это реально

Что такое геометка и какие данные хранит фотография

Когда вы фотографируете, телефон или камера записывает в файл служебную информацию. Этот набор данных называется EXIF — по сути, технический паспорт снимка. Внутри обычно лежат дата и время съёмки, настройки камеры, модель устройства и, если включена геолокация, координаты места. Доходит до того, что при помощи фотографии можно даже разблокировать чужие смартфоны.

Геометка — это и есть те самые координаты, широта и долгота, иногда даже высота над уровнем моря. Если на смартфоне разрешён доступ к местоположению для камеры, каждое фото фактически помечается точкой на карте. Звучит безобидно, пока речь о путешествии, но снимок, сделанный дома, по сути содержит ваш адрес.

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Важно понимать: геоданные есть не всегда. Камеру можно настроить так, чтобы координаты не записывались, а многие сервисы и соцсети автоматически вырезают метаданные при загрузке, чтобы защитить приватность пользователей. Так что наличие геометки — не гарантия, а скорее частый случай.

Как посмотреть, когда было сделано фото

Самый простой сценарий — узнать дату и время съёмки. Это особенно актуально, когда фото прислали в мессенджере и хочется понять, свежий это кадр или старый. Здесь есть нюанс: если изображение пришло в Телеграме или Ватсапе как обычное фото со сжатием, метаданные чаще всего уже удалены. А вот если файл отправили документом, без сжатия, шанс прочитать EXIF гораздо выше.

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Посмотреть дату съёмки можно несколькими способами:

Проверил EXIF на своей фотке, и нашел там геометку. Фото.

Проверил EXIF на своей фотке, и нашел там геометку

  • через свойства файла на компьютере — правый клик по снимку и вкладка с подробной информацией;
  • через бесплатные онлайн-сервисы вроде Metadata2Go или GPS Photo — загружаете снимок и получаете отчёт;
  • через мобильное приложение для просмотра EXIF на Android.

Учтите практичный момент: дата в EXIF — это настройки устройства в момент съёмки. Если на камере был сбит календарь, метка тоже будет неверной. А ещё некоторые онлайн-сервисы сохраняют загруженные изображения у себя на серверах, поэтому конфиденциальные снимки лучше через них не прогонять.

Как узнать, где было сделано фото

Если в снимке сохранились координаты, задача решается за пару минут: открываете EXIF любым из сервисов выше, копируете широту и долготу и вставляете их в Google Maps или Яндекс.Карты. Карта покажет конкретную точку, иногда с точностью до подъезда.

Сложнее, когда метаданные стёрты. Тогда в ход идут визуальные подсказки — и здесь начинается то, что в интернете называют народным расследованием. Помогают такие детали:

  • узнаваемая архитектура, памятники и характерные здания;
  • надписи на вывесках, язык, названия улиц и магазинов;
  • природный ландшафт — горы, реки, растительность;
  • тени и положение солнца, по которым можно прикинуть время и сторону света.

Дальше снимок сопоставляют с панорамами улиц в Google Maps и Яндекс.Картах либо ищут похожие кадры через обратный поиск по изображению — Google Картинки, Яндекс.Картинки или TinEye. Иногда исходник находится на другом сайте, где место подписано прямым текстом. Кстати, по тому же принципу нейросетевого распознавания работают и многие приложения, которые что-то определяют по фото — точность сильно зависит от качества снимка и базы, с которой идёт сравнение.

Видят ли другие геолокацию на ваших фотографиях

Это главный практический вопрос. Если вы отправляете оригинал снимка — например, файлом без сжатия или через облако, — то получатель может прочитать координаты ровно теми же способами, что описаны выше. Особенно неприятно, когда речь о фото, сделанном дома или у работы.

Хорошая новость в том, что популярные мессенджеры и соцсети при обычной отправке фото со сжатием чаще всего метаданные удаляют. Плохая — полагаться на это вслепую не стоит: правила платформ отличаются, а отправка файла «как документ» сохраняет EXIF целиком. Простое правило: если снимок чувствительный, считайте, что геометка в нём есть, пока не убедились в обратном.

Как удалить геометку с фото перед отправкой

Удалили EXIF — и качайте фото назад. Фото.

Удалили EXIF — и качайте фото назад

Убрать координаты из готового снимка несложно. На Android это делается прямо в галерее или через отдельное приложение:

  1. Откройте сайт EXIF Remover.
  2. Залейте свою фотографию на сайт.
  3. Нажмите кнопку удаления EXIF-данных.
  4. Скачайте фотографию назад на устройство.

На компьютере с той же задачей справляются бесплатные программы вроде ExifTool или экспорт из фоторедактора с отключённой записью метаданных. Перед публикацией стоит проверить не только координаты, но и то, что видно на заднем плане: вывески, номера машин, узнаваемые здания. Они выдают место не хуже точных координат.

Как отключить геометки в камере Android

Удалять координаты из каждого кадра вручную — утомительно. Проще отключить запись геолокации в самой камере, и тогда новые снимки вообще не будут содержать координат. В большинстве телефонов на Android это делается так:

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Отключите геолокацию для Камеры, и она не будет собирать геометки. Фото.

Отключите геолокацию для Камеры, и она не будет собирать геометки

  1. Откройте приложение «Камера».
  2. Зайдите в настройки камеры — обычно это иконка шестерёнки.
  3. Найдите пункт с геоданными — он может называться «Геотеги», «Сохранять местоположение» или «GPS-метки».
  4. Отключите его.

Дополнительно можно запретить камере доступ к местоположению в настройках приложений и разрешений — это надёжный способ перекрыть запись координат на системном уровне. Названия пунктов отличаются в зависимости от производителя и оболочки, но логика везде одна.

И последнее, про закон. Сам факт определения места по фотографии нарушением не является, но распространение чужих персональных данных — координат, адресов, автомобильных номеров — без согласия человека уже регулируется законом о персональных данных и может обернуться последствиями. Так что узнавать, где и когда снят кадр, полезно в первую очередь для проверки собственных фото и защиты своей приватности, а не для слежки за другими.