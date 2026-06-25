Почти каждый снимок с телефона хранит куда больше информации, чем кажется на первый взгляд: дату, время, модель устройства и нередко точные координаты места съёмки. Эти данные можно прочитать прямо со смартфона — и точно так же их может увидеть кто-то посторонний, если вы отправите фото без обработки. Разбираемся, как узнать, где и когда был сделан снимок, и как не выдать собственный адрес. А, если у вас слишком много фотографий, вы легко можете освободить до 15 ГБ пространства, как это сделал я.

Что такое геометка и какие данные хранит фотография

Когда вы фотографируете, телефон или камера записывает в файл служебную информацию. Этот набор данных называется EXIF — по сути, технический паспорт снимка. Внутри обычно лежат дата и время съёмки, настройки камеры, модель устройства и, если включена геолокация, координаты места. Доходит до того, что при помощи фотографии можно даже разблокировать чужие смартфоны.

Геометка — это и есть те самые координаты, широта и долгота, иногда даже высота над уровнем моря. Если на смартфоне разрешён доступ к местоположению для камеры, каждое фото фактически помечается точкой на карте. Звучит безобидно, пока речь о путешествии, но снимок, сделанный дома, по сути содержит ваш адрес.

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Важно понимать: геоданные есть не всегда. Камеру можно настроить так, чтобы координаты не записывались, а многие сервисы и соцсети автоматически вырезают метаданные при загрузке, чтобы защитить приватность пользователей. Так что наличие геометки — не гарантия, а скорее частый случай.

Как посмотреть, когда было сделано фото

Самый простой сценарий — узнать дату и время съёмки. Это особенно актуально, когда фото прислали в мессенджере и хочется понять, свежий это кадр или старый. Здесь есть нюанс: если изображение пришло в Телеграме или Ватсапе как обычное фото со сжатием, метаданные чаще всего уже удалены. А вот если файл отправили документом, без сжатия, шанс прочитать EXIF гораздо выше.

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Посмотреть дату съёмки можно несколькими способами:

через свойства файла на компьютере — правый клик по снимку и вкладка с подробной информацией;

через бесплатные онлайн-сервисы вроде Metadata2Go или GPS Photo — загружаете снимок и получаете отчёт;

через мобильное приложение для просмотра EXIF на Android.

Учтите практичный момент: дата в EXIF — это настройки устройства в момент съёмки. Если на камере был сбит календарь, метка тоже будет неверной. А ещё некоторые онлайн-сервисы сохраняют загруженные изображения у себя на серверах, поэтому конфиденциальные снимки лучше через них не прогонять.

Как узнать, где было сделано фото

Если в снимке сохранились координаты, задача решается за пару минут: открываете EXIF любым из сервисов выше, копируете широту и долготу и вставляете их в Google Maps или Яндекс.Карты. Карта покажет конкретную точку, иногда с точностью до подъезда.

Сложнее, когда метаданные стёрты. Тогда в ход идут визуальные подсказки — и здесь начинается то, что в интернете называют народным расследованием. Помогают такие детали:

узнаваемая архитектура, памятники и характерные здания;

надписи на вывесках, язык, названия улиц и магазинов;

природный ландшафт — горы, реки, растительность;

тени и положение солнца, по которым можно прикинуть время и сторону света.

Дальше снимок сопоставляют с панорамами улиц в Google Maps и Яндекс.Картах либо ищут похожие кадры через обратный поиск по изображению — Google Картинки, Яндекс.Картинки или TinEye. Иногда исходник находится на другом сайте, где место подписано прямым текстом. Кстати, по тому же принципу нейросетевого распознавания работают и многие приложения, которые что-то определяют по фото — точность сильно зависит от качества снимка и базы, с которой идёт сравнение.

Видят ли другие геолокацию на ваших фотографиях

Это главный практический вопрос. Если вы отправляете оригинал снимка — например, файлом без сжатия или через облако, — то получатель может прочитать координаты ровно теми же способами, что описаны выше. Особенно неприятно, когда речь о фото, сделанном дома или у работы.

Хорошая новость в том, что популярные мессенджеры и соцсети при обычной отправке фото со сжатием чаще всего метаданные удаляют. Плохая — полагаться на это вслепую не стоит: правила платформ отличаются, а отправка файла «как документ» сохраняет EXIF целиком. Простое правило: если снимок чувствительный, считайте, что геометка в нём есть, пока не убедились в обратном.

Как удалить геометку с фото перед отправкой

Убрать координаты из готового снимка несложно. На Android это делается прямо в галерее или через отдельное приложение:

Откройте сайт EXIF Remover. Залейте свою фотографию на сайт. Нажмите кнопку удаления EXIF-данных. Скачайте фотографию назад на устройство.

На компьютере с той же задачей справляются бесплатные программы вроде ExifTool или экспорт из фоторедактора с отключённой записью метаданных. Перед публикацией стоит проверить не только координаты, но и то, что видно на заднем плане: вывески, номера машин, узнаваемые здания. Они выдают место не хуже точных координат.

Как отключить геометки в камере Android

Удалять координаты из каждого кадра вручную — утомительно. Проще отключить запись геолокации в самой камере, и тогда новые снимки вообще не будут содержать координат. В большинстве телефонов на Android это делается так:

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Откройте приложение «Камера». Зайдите в настройки камеры — обычно это иконка шестерёнки. Найдите пункт с геоданными — он может называться «Геотеги», «Сохранять местоположение» или «GPS-метки». Отключите его.

Дополнительно можно запретить камере доступ к местоположению в настройках приложений и разрешений — это надёжный способ перекрыть запись координат на системном уровне. Названия пунктов отличаются в зависимости от производителя и оболочки, но логика везде одна.

И последнее, про закон. Сам факт определения места по фотографии нарушением не является, но распространение чужих персональных данных — координат, адресов, автомобильных номеров — без согласия человека уже регулируется законом о персональных данных и может обернуться последствиями. Так что узнавать, где и когда снят кадр, полезно в первую очередь для проверки собственных фото и защиты своей приватности, а не для слежки за другими.