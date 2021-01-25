Какую функцию iPhone хотят скопировать в Google для Android 12

Несмотря на концептуальные различия, с точки зрения доступных возможностей iOS и Android практически одинаковы. По крайней мере, так принято считать, хотя на самом деле Android как стоковая платформа функционально довольно бедна. Ведь развивают её и снабжают нововведениями сторонние производители, которые выпускают на её основе собственные прошивки, тогда как сама Google практически не занимается созданием новых функций. Впрочем, иногда ей всё-таки приходится это сделать, и тогда она просто копирует идеи у Apple. Ну, по крайней мере, время от времени.

Google упростит переход между смартфонами в Android 12

Google намерена добавить в Android 12 поддержку функции Back Tap, которая позволяет управлять смартфоном постукиваниями по задней крышке. Впервые эта функция появилась в iOS 14, став доступной владельцам разных поколений iPhone, совместимых с обновлением. Сначала все думали, что Apple изначально заложила в конструкцию фирменных аппаратов специализированный датчик, а потом просто его активировала. Но, как выяснилось позднее, всё было несколько иначе.

Как настроить двойное касание к крышке на Android

Оказывается, за распознавание постукиваний по задней крышке отвечают акселерометр и гироскоп. То есть те компоненты, которыми действительно оснащаются абсолютно все современные смартфоны. Звучит круто, но ведь обновление до Android 12, очевидно, светит довольно ограниченному спектру устройств. Поэтому большинству пользователей явно не стоит рассчитывать на появление функции распознавания постукиваний в их смартфонах, если только её нет по умолчанию в прошивке их аппаратов. К счастью, это неправда.

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Разработчики из команды XDA изучили особенности работы функции распознавания постукиваний по задней крышке смартфона и воплотили её в отдельном приложении, доступном каждому.

Перейдите по этой ссылке и скачайте приложение Tap, Tap;

Запустите Tap, Tap и откройте ему доступ к Универсальнчм возможностям;

Откройте вкладку Double Tap Actions и привяжите к этому жесту выполнение любой команды;

Выйдите из приложения и дважды стукните по крышке для активации команды.

На самом деле на Tap, Tap можно назначить довольно широкий спектр функций, но, на мой взгляд, лучше всего для него подходят какие-то быстрые действия вроде создания скриншотов, запуска камеры или активации голосового ассистента. При желании можно настроить выполнение нескольких действий в зависимости от количества постукиваний, поскольку в интерфейсе приложения доступна настройках не только двух, но и трёх постукиваний. Благодаря этому спектр быстрых действий расширяется.

Как сделать быстрый скриншот на Android

Учитывайте, что, поскольку все смартфоны оснащаются акселерометрами разной степени чувствительности, от вас может потребоваться стукнуть по крышке довольно сильно, чтобы команда сработала. Нет, как правило, для этого не нужно поворачивать аппарат спинкой к себе и долбить по ней со всей силы – хватает и тапов указательным пальцем, — но в некоторых случаях приходится отказаться от чехла, чтобы добиться максимальной точности считывания команд. С другой стороны, для кого-то это, наоборот, будет плюсом и защитой от случайных срабатываний.

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К слову о случайных срабатываниях. Мой личный опыт использования Tap, Tap показывает, что это довольно редкое явление. Смартфон в принципе очень чётко распознаёт, когда по нему стучат именно с целью активировать быструю команду. Видимо, поэтому разработчики реализовали именно двойное или тройное постукивание, а не одиночное, чтобы смартфон не принял какие-то бытовые действия за призыв к действию. Впрочем, нужно учитывать, что смартфон я ношу только в кармане, а вот в сумке, возможно, случайные срабатывания исключить не удастся.