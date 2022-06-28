Новая бета-версия Android 13 показала, какой на этот раз будет пасхалка

Любая операционная система будет скучной, если разработчики не захотят немного по-хорошему подурачиться. Когда в ней появляется что-то вроде пасхалки, знакомой нам по Android, это становится событием, которое интересно всем. Но именно ежегодное появление пасхалок заставляет нас ждать их, а разработчиков — все серьезнее относиться к своему делу и придумывать что-то новое. В этом деле место «подурачиться» уже не остается и им приходится работать. Обычно игра или небольшое встроенное приложение появляется ближе к финальной версии. Так получилось и в этот раз. Теперь мы знаем, какая пасхалка будет в Android 13.

Новая бета-версия Android 13

Релизная версия Android 13, которая сначала будет доступна только на телефонах Google Pixel, все ближе. А это значит, что очередная бета-версия приносит нам не только дежурные обновления, но и новые функции, главной из которых и стала пасхалка.

Сейчас мы говорим об Android 13 beta 3.3. В этом году Google сильно полагается на Emoji. Сама пасхалка демонстрирует пользователям большое количество привычных нам Unicode-символов, расположенных по всему экрану.

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Как запустить пасхалку в Android 13

Новая версия Android 13 beta 3.3 доступна только пользователям смартфонов Google Pixel. Тем не менее, если у вас один из них, и вы устанавливаете себе бета-версии, вы сами можете проверить, как это работает. Просто перейдите в «Настройки»> «О телефоне», а затем несколько раз нажмите на номер версии Android, пока не увидите часы.

Как только вы увидите часы, переместите минутную и часовую стрелки на час дня. Как только вы это сделаете, вы увидите кучу пузырьков, которые соответствуют цветовой схеме ваших обоев. Коснитесь и удерживайте один из кружков и наблюдайте, как они превращаются в различные эмодзи.

Это означает, что мы получили больше, чем просто универсальное изображение. Каждый увидит что-то свое в зависимости от настроек своего телефона.

Хотя эта пасхалка очень забавная и не так проста в реализации, она кажется немного слабой по стандартам Google. Компания приучила нас к большему. По крайней мере пока кажется именно так. Дело в том, что это похоже на первичную часть встроенной игры или приложения. Обычно после того, как в первой части все будет сделано правильно, должна появиться вторая часть, но ее пока нет. Впрочем, рано говорить о том, что ее и не будет.

На какие телефоны уже можно установить Android 13. И нужно ли это

Какие пасхалки были в Android раньше

Например, в пасхалке Android 12 второй частью был симпатичный виджет, который позволял вам развлекаться, играясь с палитрой цветов. Возможно, мы увидим какое-то продолжение уже в следующем запуске бета-версии. Но есть и другой вариант — это может быть конец и больше нам ничего не покажут. Такой вариант довольно странный, но исключать его нельзя. Впрочем, пасхалки обычно появляются постепенно в бета-версиях, и, скорее всего, мы увидим еще что-нибудь в новых бетах. Чтобы не пропустить их выход и списки устройств, на которые их можно установить, подписывайтесь на наш новостной Telegram-канал.

Пасхалки существуют в Android уже очень давно. Более подробно с тем, какими они были, вы можете ознакомится в данном материале. Каждый раз они представляли из себя что-то интересное. Хотя надо признать, что не обходилось и без откровенных провалов, когда не было ничего интересного.

Чаще всего пасхалкой была небольшая игра. Она была незамысловатой, но иногда очень сильно затягивала. Были случаи, когда они повторяли или даже задавали тренды на игры для смартфонов, которые скачивались из магазинов приложений десятками миллионов раз. Во времена десертных названий Android они часто отражали суть названия, визуализируя его.

Примечательно, что пасхалка не является вещью, которую еще надо найти. А ведь в этом и есть ее смысл. Они всегда запускаются одним способом — многократными нажатиями на версию Android в настройках. Так пасхалки и превратились из чего-то спрятанного, интересного и необычного в данность. Но от этого они не стали менее интригующими.

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Новые функции Android 13 Beta 3.3