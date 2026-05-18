Сегодня в России вышел vivo X300 Ultra, и на его фоне история с Xiaomi 17 Ultra выглядит особенно неловко. Пока один производитель выпускает лучший камерофон года, другой умудряется сломать камеру в своем флагмане обновлением прошивки. Причем не в каком-то второстепенном модуле, а в перископном телевике, ради которого люди и покупают смартфон Xiaomi 17 Ultra за 80+ тысяч рублей. Разбираю, что произошло и что теперь делать.

Проблемы обновления HyperOS

В середине апреля Xiaomi выпустила обновление HyperOS 3.0.301 для Xiaomi 17 Ultra и его Leica-версий. Обновление прошло на смартфоны и принесло с собой то, чего никто не ожидал: перископный телевик перестал нормально фокусироваться. Точнее: он работает только на кратности 3.7x. Все остальное (любые другие значения зума) отказывает фокусироваться и выдает размытую картинку.

Подробности о том, что полезного появилось в обновлении HyperOS, можете узнать отдельно. Но в данном случае одна сломанная функция перечеркивает любые плюсы апдейта. Купить флагманский камерофон за огромные деньги и получить смартфон без рабочего телевика — это не то, на что рассчитывают покупатели.

Сбой обновления Xiaomi такого масштаба — это не единичная жалоба. На форумах техподдержки Xiaomi и Reddit появились десятки, потом сотни сообщений с одной и той же проблемой. Пользователи из разных стран, с разными прошивками, с разными настройками, и у всех одинаковый результат после установки HyperOS 3.0.301.

Какие Xiaomi сломались после обновления

Проблемы с обновлением Xiaomi затронули сразу три модели причем в обоих регионах:

Это важный момент: проблема не в конкретной партии или регионе. Она системная и затрагивает всех, кто установил злополучное обновление. И здесь начинается самое неприятное: последующие апдейты 3.0.302 и 3.0.306 проблему не исправили. То есть Xiaomi продолжала выпускать обновления, но ни одно из них не вернуло работоспособность телевика.

Камера Xiaomi 17 Ultra — главная причина, по которой покупают этот смартфон. Перископный телевик с 5-кратным оптическим зумом и оптикой Leica — именно он отличает Ultra от обычного Xiaomi 17. После обновления этого отличия фактически не осталось. Телефон Xiaomi 17 Ultra за 80 000 рублей превратился по возможностям камеры в обычный смартфон среднего класса.

Что делать, если не работает камера на Xiaomi

Сразу главное: сброс до заводских настроек не помогает. Это уже проверено многочисленными пострадавшими пользователями: после сброса камера Xiaomi с телевиком ведет себя точно так же. Но кое-что все-таки может помочь.

Если обновление еще не установлено:

Зайдите в «Настройки — Обновление системы». Если видите доступное обновление HyperOS, не устанавливайте до выхода официального исправления от Xiaomi. Отложить установку можно, нажав «Напомнить позже» или просто закрыв уведомление.

Если обновление уже установлено:

Обратитесь в авторизованный сервисный центр Xiaomi: есть задокументированный случай, когда пострадавшему пользователю выдали новый экземпляр смартфона. Попробуйте откатиться на предыдущую версию HyperOS: это технически возможно через fastboot, но требует разблокировки загрузчика и несет риски потери данных. Следите за официальными каналами Xiaomi: как только выйдет исправление, оно должно появиться в разделе «Обновление системы».

Стоит ли обновлять Xiaomi прямо сейчас? Однозначно нет. Дождитесь официального сообщения от компании о выходе исправления.

Когда исправят проблему с камерой на Xiaomi

Xiaomi официально признала существование проблемы. Это произошло примерно десять дней назад в ветке на Reddit. Компания подтвердила, что знает о баге и работает над исправлением. Но конкретных сроков не назвала. Исправление Xiaomi должно прийти в виде очередного обновления HyperOS. Когда именно, неизвестно. При этом три предыдущих обновления после появления бага проблему не устранили. Это само по себе тревожный сигнал: либо исправление технически сложное, либо Xiaomi не уделяет этому приоритетного внимания.

Xiaomi признала проблему, но прошел месяц, а исправления все нет.

Месяц без рабочего телевика на флагманском камерофоне — это не мелкий баг интерфейса. Это поломка главной функции устройства. Именно такие истории в свое время заставили меня пересмотреть отношение к Xiaomi и купить vivo X300. Фейлы с обновлениями были одной из причин.

Стоит ли покупать Xiaomi 17 Ultra в 2026 году

Вопрос вполне закономерный, учитывая проблему, с которой столкнулись пользователи. Попробую взглянуть на него честно, чтобы вы решили для себя: стоит ли покупать Xiaomi 17 Ultra.

Аргументы против покупки прямо сейчас:

активная программная проблема с перископом: покупая смартфон сегодня, вы рискуете получить устройство с нерабочим телевиком;

Xiaomi не назвала сроки исправления: неизвестно, когда это будет решено;

альтернативы сильны: vivo X300 Ultra на AliExpress за 79 694 рублей предлагает более мощную камерную систему без активных критических багов.

Аргументы за:

когда исправление выйдет, это по-прежнему один из лучших камерофонов на рынке;

оптика Leica, 5x перископ и качество снимков при нормальной работе прошивки остаются на высшем уровне;

цена на AliExpress около 77 000-80 000 рублей делает его конкурентоспособным.

Обновление HyperOS в данном случае стало неприятным напоминанием о том, что даже дорогой смартфон может превратиться в проблему одним апдейтом. Стоит ли обновлять Xiaomi до выхода официального исправления? Нет. Стоит ли покупать Xiaomi 17 Ultra прямо сейчас? Подождите, пока Xiaomi не закроет этот баг. Месяц ожидания уже прошел, исправление должно появиться в ближайшее время.