Xiaomi выпустила обновление с исправлением ошибок HyperOS 3, затронувший сразу десять моделей смартфонов и планшетов. Пока апдейты доступны только на китайских прошивках, но глобальные пользователи, как правило, получают те же исправления в течение нескольких недель. Разбираемся, что изменилось в прошивке для Xiaomi и кому стоит ждать обновления. Ранее компания уже обещала исправить 12 распространённых ошибок HyperOS — свежий отчёт показывает, что работа над стабильностью системы продолжается.

Исправление ошибок HyperOS 3 — список совместимых смартфонов

Отчёт, опубликованный 8 мая 2026 года через Xiaomi Community в Китае, охватывает флагманские устройства на HyperOS 3. Обновление HyperOS 3 получили следующие устройства.

Xiaomi 17 Ultra

Xiaomi 17 Pro Max

Xiaomi 17 Pro

Xiaomi 17

Xiaomi 15 Pro

Xiaomi 14

REDMI K90 Max

REDMI K Pad 2

Как видите, исправление ошибок получили только флагманы Xiaomi, на которых проводилась проверка. Если аналогичные баги встречаются на других смартфонах бренда, включая REDMI или POCO, исправления будут адаптированы и для них в будущих обновлениях. Свежие новости и инструкции по Android оперативно публикуем в нашем Telegram-канале.

Какие ошибки исправили в HyperOS 3

Большая часть багов касалась работы галереи на Xiaomi — приложения, которым пользуются буквально каждый день. На Xiaomi 17 Ultra устранены сильные подтормаживания при просмотре фотографий. На Xiaomi 17 Pro исправлена проблема с размытыми превью изображений. А на Xiaomi 14 починили потерю штрихов при рисовании и редактировании фото в галерее.

Помимо галереи, исправлены и другие заметные баги в прошивке HyperOS 3:

Xiaomi 17 Pro Max — Коды подтверждения из уведомлений не скрывались на умном экране блокировки, как было задумано.

— Коды подтверждения из уведомлений не скрывались на умном экране блокировки, как было задумано. Xiaomi 17 Pro — Не удавалось записать команду для голосового помощника Xiao AI.

— Не удавалось записать команду для голосового помощника Xiao AI. Xiaomi 17 — При переустановке приложений, защищённых паролем, появлялась ошибка «Приложение не найдено в магазине».

— При переустановке приложений, защищённых паролем, появлялась ошибка «Приложение не найдено в магазине». Xiaomi 17 — Информация об операторе отображалась со сбитой вёрсткой.

— Информация об операторе отображалась со сбитой вёрсткой. Xiaomi 15 Pro — Некорректно работал безопасный доступ к фотографиям.

— Некорректно работал безопасный доступ к фотографиям. REDMI K90 Max — Тормозило открытие плавающих окон из боковой панели.

— Тормозило открытие плавающих окон из боковой панели. REDMI K Pad 2 — Не включался режим высокой частоты кадров в лобби игры Arena Breakout.

Если вы ждете обновление для Xiaomi и столкнулись с непредвиденной ошибкой, заходите в наш чат в Telegram — обсудим и поделимся обходными путями.

Когда выйдет обновление HyperOS для всех

Все перечисленные исправления пока подтверждены только для китайской версии HyperOS 3. Однако Xiaomi традиционно использует прошивки для Поднебесной как своего рода тестовый полигон: после проверки стабильности исправления постепенно переносятся в ОС для других регионов. При этом обновление не дошло до лучших моделей POCO.

Сроки выхода обновления HyperOS 3 для всех неизвестны, но по сложившейся практике это занимает от нескольких дней до нескольких недель. Так что владельцам Xiaomi 14, Xiaomi 15 и других затронутых моделей на глобальных прошивках стоит следить за обновлениями в настройках. Как узнать версию ОС на своем телефоне — читайте в нашем материале.

HyperOS 3 — стоит ли качать на телефон

Для обычного пользователя отчет об ошибках от Xiaomi полезен по двум причинам. Во-первых, можно убедиться, что ваша проблема уже известна разработчикам. Во-вторых, не нужно гадать, стоит ли сбрасывать устройство или ждать патча — если баг в списке, значит, исправление придёт с обновлением. Если не уверены, что делать со своим багом, спросите в нашем чате в МАКСе — подскажем.

Если вы пользуетесь одним из перечисленных устройств на китайской прошивке и сталкивались с описанными багами, вам стоит срочно обновить ОС на смартфоне Xiaomi. Проблемы с галереей, многозадачностью и уведомлениями на экране блокировки влияют на повседневное использование, и их устранение действительно заметно.

Глобальным пользователям спешить некуда — обновление до вас просто ещё не дошло. Но знать о нём полезно: например, рекомендуем прочесть, почему новая HyperOS делает экран темнее.