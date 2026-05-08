В базе данных GSMA IMEI обнаружены записи о трёх новых смартфонах vivo: X500, X500 Pro и X500e. Это первое подтверждение существования линейки, причём vivo, судя по всему, полностью пропускает номер X400. Пока всё основано на утечках и слухах, но появление в базе IMEI обычно означает, что устройства находятся на поздних стадиях разработки. Так что прячет смартфон vivo X500?

Что известно о vivo X500 и X500 Pro

По слухам, базовый телефон vivo X500 получит дисплей диагональю 6,37 дюйма, а X500 Pro — 6,83-дюймовую OLED-панель с разрешением 2K и технологией LTPO, которая позволяет гибко менять частоту обновления экрана для экономии заряда. Оба варианта чуть крупнее предшественников из серии X300 (6,31 и 6,78 дюйма соответственно). Ожидается, что в обоих смартфонах сохранится ультразвуковой сканер отпечатков пальцев под экраном.

vivo, похоже, снова делает ставку на чипы MediaTek. Утечки указывают на использование семейства Dimensity 9600, которое, как ожидается, будет производиться по 2-нм техпроцессу TSMC. Если это подтвердится, новые процессоры MediaTek могут заметно выиграть в энергоэффективности и стабильной производительности по сравнению с нынешним поколением. Впрочем, реальные бенчмарки пока показывают лишь умеренный прирост, так что ждать революции не стоит.

Для пользователей это в первую очередь может означать более длительное время работы от батареи и меньший нагрев при длительных нагрузках — играх, записи видео, навигации.

Камеры vivo X500 Pro: LOFIC-сенсоры и 200-мегапиксельный перископ

Камеры vivo традиционно остаются главным козырем в старшей линейке. По слухам, Pro-модели получат сенсоры с технологией LOFIC — она предназначена для улучшения работы с яркими участками кадра и расширения динамического диапазона в сложных условиях освещения. Проще говоря, фотографии с контрастным светом (например, закат за силуэтом или яркое окно в тёмной комнате) должны выглядеть более естественно.

Также упоминается 200-мегапиксельная перископная камера — телеобъектив, который позволяет делать качественные снимки с большим приближением без физического увеличения корпуса. Vivo движется в этом направлении уже несколько поколений, и X500 Pro может стать следующим шагом.

Дата презентации и выхода vivo X500

Официальных дат пока нет. Источники указывают, что анонс серии vivo X500 может состояться в Китае примерно в сентябре-октябре 2026 года, а выход на международные рынки — позже. О третьей модели, X500e, пока известно только название — никаких характеристик в утечках не фигурирует. Вероятно, это будет упрощённая версия, но это лишь предположение.

Серия Vivo X500 пока существует исключительно в виде утечек и записей в базе IMEI. Ничего из перечисленного не подтверждено официально. Тем не менее для тех, кто присматривается к Android-флагманам с сильной камерой, линейка выглядит интересно — vivo стабильно показывает хорошие результаты в мобильной фотографии, а переход на 2-нм чип может добавить преимущество в автономности.

Если вы не планируете покупать смартфон до осени, имеет смысл держать серию X500 в поле зрения. Но делать какие-либо выводы до официального анонса и независимых тестов было бы преждевременно — пока это только слухи, и итоговые характеристики могут измениться.