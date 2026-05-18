В список лучших камерофонов 2026 года теперь можно смело добавлять новый пункт — и, пожалуй, ставить его на первое место. vivo X300 Ultra — это смартфон с лучшим ультрашириком на рынке, продвинутым перископным телевиком, четырьмя объективами Zeiss и главным сенсором Sony LYTIA 901 на 200 МП. Плюс Snapdragon 8 Elite Gen 5, батарея 6600 мАч и зарядка 100 Вт. Топ-флагман без оговорок. Но главная новость дня — не характеристики, а цена.

vivo X300 Ultra появился в России и уже продается с 50-процентной скидкой. Изображение: GSMArena Official

Официальная цена vivo X300 Ultra в России

vivo X300 Ultra в России появился в официальной рознице. В крупных сетях электроники уже можно найти смартфон на полках. Цена vivo X300 Ultra в России выглядит так:

  • версия 16/512 ГБ: 159 999 рублей;
  • версия 16/1024 ГБ: 179 999 рублей.

Официальная гарантия, русский язык, полная поддержка российских частот и сервисов — все на месте. Но 160 000 рублей за смартфон — это серьезная сумма, и я считаю ее оверпрайсом даже для устройства такого уровня. Для понимания контекста: прямой конкурент Xiaomi 17 Ultra на том же рынке стоит сопоставимо, да и OPPO Find X9 Ultra находится в том же диапазоне. При такой цене купить vivo X300 Ultra в официальном магазине захочет не каждый, особенно если есть альтернатива.

Цена в DNS и других российских магазинах кусается

Если 160 тысяч кажется слишком много — посмотрите недорогие камерофоны 2026 года: там есть модели за 25-50 тысяч рублей с очень приличными камерами. Но если хотите лучшее — читайте дальше.

Где купить vivo X300 Ultra вдвое дешевле

Параллельно со стартом официальных продаж глобальная версия vivo X300 Ultra появилась на AliExpress и стоит там от 80 814 рублей за конфигурацию 16/512 ГБ. Это та же версия смартфона для российского рынка: глобальная прошивка, поддержка Google-сервисов, совместимость с российскими операторами и официальной гарантией.

На AliExpress смартфон намного дешевле

Разница с официальной ценой — ровно 80 000 рублей. В два раза. За один и тот же смартфон.

vivo X300 Ultra на AliExpress

Откуда разница? Дело в том, что официальная розница закладывает в цену логистику, налоги, маркетинг и маржу. AliExpress выполняет прямую поставку без этих надбавок. Риски при покупке через AliExpress минимальны, если выбирать проверенных продавцов с высоким рейтингом.

Один нюанс об особенностях РСТ-версии: на смартфоне предустановлен мессенджер MAX как обязательное приложение для российского рынка. Если он вам не нужен — читайте инструкцию о том, как удалить MAX с телефона.

Почему vivo X300 Ultra — лучший камерофон 2026 года

Камера vivo X300 Ultra — это не просто набор мегапикселей в рекламных материалах. Это четыре модуля с оптикой Zeiss и принципиально разными возможностями.

Так снимает основная камера vivo X300 Ultra. Изображение: gsmarena.com

Основная камера: 200 МП, Sony LYTIA 901, 1/1.12″, f/1.85. Крупнейший сенсор в классе с гигантским количеством деталей в кадре. Стабилизация 1.5° уровня gimbal прямо в основном модуле.

Это фото на ультраширик, который здесь лучший во всей мобильной индустрии. Изображение: gsmarena.com

Ультраширик: 50 МП, Sony LYT-818, f/2.0. Угол 123 градуса, автофокус, макросъемка от 1.5 см. Это лучший ультраширик среди флагманов 2026 года: сенсор крупнее, чем у большинства конкурентов в этом модуле.

Перископ с 3.7-кратным оптическим зумом тоже не дает поводов придраться. Изображение: gsmarena.com

Перископный телевик: 200 МП, 3.7x оптический зум, двойная OIS. Честный телевик с огромным сенсором: снимки на 3.7x не уступают основной камере по детализации.

Фото на vivo X300 Ultra — это профессиональный уровень в кармане. Выходит, что смартфон с лучшей камерой в 2026 году уже не маркетинговая фраза, а технический факт.

Характеристики vivo X300 Ultra в России

Камерофон vivo X300 Ultra — не только камера на ножках. Остальные характеристики тоже на уровне и полностью соответствуют флагманскому классу устройства:

Характеристики vivo X300 Ultra
Экран 6.82 дюйма, AMOLED (3168×1440), 144 Гц
Основная камера 200 + 50 + 200 + 50 МП
Фронтальная камера 50 МП
Процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5
Память 16/512 ГБ или 16/1024 ГБ
Аккумулятор 6600 мАч
Зарядка 100 Вт проводная, 50 Вт беспроводная

Несколько деталей за пределами таблицы. Экран BOE X3 с разрешением 2K и пиковой яркостью 1800 нит — один из лучших дисплеев на рынке. Ультразвуковой сканер отпечатка в экране, стереодинамики с Dolby Atmos, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, ИК-порт. Водозащита IP68/IP69. Видеосъемка 8K@30fps и 4K@120fps с Dolby Vision HDR.

Zeiss на корпусе нет, но сертификация оптики Zeiss есть. Разница только визуальная.

Важный нюанс про российскую версию: на корпусе нет шильдика Zeiss, в отличие от китайской и европейской версий. На реальное качество оптики это не влияет никак. Zeiss сертифицировала объективы, и эта сертификация действует независимо от наличия логотипа на корпусе.

Стоит ли покупать vivo X300 Ultra в 2026 году

Сравним телефон vivo X300 Ultra с двумя прямыми конкурентами на AliExpress.

vivo X300 Ultra точно стоит взять, если вы ищете лучший камерофон на Android. Изображение: GSMArena Official

Xiaomi 17 Ultra77 904 рублей на AliExpress. Отличный камерофон с сильной системой Leica. Но ультраширик слабее по сенсору. Выбирать Xiaomi 17 Ultra имеет смысл, если такой тип съемки не приоритет.

OPPO Find X9 Ultra95 213 рублей на AliExpress. Тоже серьезный конкурент: двойной перископ, крупный основной сенсор, 10x зум. Но vivo X300 Ultra превосходит его по ультраширику и объему оперативной памяти в базовой версии.

Подведу итог по обзору vivo X300 Ultra в формате плюсов и минусов, чтобы вы могли расставить для себя приоритеты.

Берите, если:

  • хотите лучший ультраширик и телевик на рынке прямо сейчас;
  • покупаете на AliExpress по цене 79 694 рублей (соотношение цены и возможностей здесь лучшее в классе);
  • важна официальная глобальная версия с поддержкой российских сервисов.

Не берите, если:

  • 160 000 рублей в официальной рознице — это ваш единственный вариант покупки;
  • вам важен шильдик Zeiss на корпусе (на российской версии его нет);
  • нужен максимально компактный смартфон (vivo X300 Ultra весит 240 граммов).

Купить vivo X300 Ultra в России по цене AliExpress — это лучшая сделка среди флагманных камерофонов прямо сейчас. За 79 694 рублей вы получаете смартфон, который в официальной рознице стоит вдвое больше. Лучший камерофон на Android в 2026 году и по вдвое меньшей цене. Я бы взял.