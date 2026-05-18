В список лучших камерофонов 2026 года теперь можно смело добавлять новый пункт — и, пожалуй, ставить его на первое место. vivo X300 Ultra — это смартфон с лучшим ультрашириком на рынке, продвинутым перископным телевиком, четырьмя объективами Zeiss и главным сенсором Sony LYTIA 901 на 200 МП. Плюс Snapdragon 8 Elite Gen 5, батарея 6600 мАч и зарядка 100 Вт. Топ-флагман без оговорок. Но главная новость дня — не характеристики, а цена.

Официальная цена vivo X300 Ultra в России

vivo X300 Ultra в России появился в официальной рознице. В крупных сетях электроники уже можно найти смартфон на полках. Цена vivo X300 Ultra в России выглядит так:

версия 16/512 ГБ: 159 999 рублей;

версия 16/1024 ГБ: 179 999 рублей.

Официальная гарантия, русский язык, полная поддержка российских частот и сервисов — все на месте. Но 160 000 рублей за смартфон — это серьезная сумма, и я считаю ее оверпрайсом даже для устройства такого уровня. Для понимания контекста: прямой конкурент Xiaomi 17 Ultra на том же рынке стоит сопоставимо, да и OPPO Find X9 Ultra находится в том же диапазоне. При такой цене купить vivo X300 Ultra в официальном магазине захочет не каждый, особенно если есть альтернатива.

Если 160 тысяч кажется слишком много — посмотрите недорогие камерофоны 2026 года: там есть модели за 25-50 тысяч рублей с очень приличными камерами. Но если хотите лучшее — читайте дальше.

Где купить vivo X300 Ultra вдвое дешевле

Параллельно со стартом официальных продаж глобальная версия vivo X300 Ultra появилась на AliExpress и стоит там от 80 814 рублей за конфигурацию 16/512 ГБ. Это та же версия смартфона для российского рынка: глобальная прошивка, поддержка Google-сервисов, совместимость с российскими операторами и официальной гарантией.

Разница с официальной ценой — ровно 80 000 рублей. В два раза. За один и тот же смартфон.

vivo X300 Ultra на AliExpress

Откуда разница? Дело в том, что официальная розница закладывает в цену логистику, налоги, маркетинг и маржу. AliExpress выполняет прямую поставку без этих надбавок. Риски при покупке через AliExpress минимальны, если выбирать проверенных продавцов с высоким рейтингом.

Один нюанс об особенностях РСТ-версии: на смартфоне предустановлен мессенджер MAX как обязательное приложение для российского рынка. Если он вам не нужен — читайте инструкцию о том, как удалить MAX с телефона.

Почему vivo X300 Ultra — лучший камерофон 2026 года

Камера vivo X300 Ultra — это не просто набор мегапикселей в рекламных материалах. Это четыре модуля с оптикой Zeiss и принципиально разными возможностями.

Основная камера: 200 МП, Sony LYTIA 901, 1/1.12″, f/1.85. Крупнейший сенсор в классе с гигантским количеством деталей в кадре. Стабилизация 1.5° уровня gimbal прямо в основном модуле.

Ультраширик: 50 МП, Sony LYT-818, f/2.0. Угол 123 градуса, автофокус, макросъемка от 1.5 см. Это лучший ультраширик среди флагманов 2026 года: сенсор крупнее, чем у большинства конкурентов в этом модуле.

Перископный телевик: 200 МП, 3.7x оптический зум, двойная OIS. Честный телевик с огромным сенсором: снимки на 3.7x не уступают основной камере по детализации.

Фото на vivo X300 Ultra — это профессиональный уровень в кармане. Выходит, что смартфон с лучшей камерой в 2026 году уже не маркетинговая фраза, а технический факт.

Характеристики vivo X300 Ultra в России

Камерофон vivo X300 Ultra — не только камера на ножках. Остальные характеристики тоже на уровне и полностью соответствуют флагманскому классу устройства:

Характеристики vivo X300 Ultra Экран 6.82 дюйма, AMOLED (3168×1440), 144 Гц Основная камера 200 + 50 + 200 + 50 МП Фронтальная камера 50 МП Процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 Память 16/512 ГБ или 16/1024 ГБ Аккумулятор 6600 мАч Зарядка 100 Вт проводная, 50 Вт беспроводная

Несколько деталей за пределами таблицы. Экран BOE X3 с разрешением 2K и пиковой яркостью 1800 нит — один из лучших дисплеев на рынке. Ультразвуковой сканер отпечатка в экране, стереодинамики с Dolby Atmos, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, ИК-порт. Водозащита IP68/IP69. Видеосъемка 8K@30fps и 4K@120fps с Dolby Vision HDR.

Zeiss на корпусе нет, но сертификация оптики Zeiss есть. Разница только визуальная.

Важный нюанс про российскую версию: на корпусе нет шильдика Zeiss, в отличие от китайской и европейской версий. На реальное качество оптики это не влияет никак. Zeiss сертифицировала объективы, и эта сертификация действует независимо от наличия логотипа на корпусе.

Стоит ли покупать vivo X300 Ultra в 2026 году

Сравним телефон vivo X300 Ultra с двумя прямыми конкурентами на AliExpress.

Xiaomi 17 Ultra — 77 904 рублей на AliExpress. Отличный камерофон с сильной системой Leica. Но ультраширик слабее по сенсору. Выбирать Xiaomi 17 Ultra имеет смысл, если такой тип съемки не приоритет.

OPPO Find X9 Ultra — 95 213 рублей на AliExpress. Тоже серьезный конкурент: двойной перископ, крупный основной сенсор, 10x зум. Но vivo X300 Ultra превосходит его по ультраширику и объему оперативной памяти в базовой версии.

Подведу итог по обзору vivo X300 Ultra в формате плюсов и минусов, чтобы вы могли расставить для себя приоритеты.

Берите, если:

хотите лучший ультраширик и телевик на рынке прямо сейчас;

покупаете на AliExpress по цене 79 694 рублей (соотношение цены и возможностей здесь лучшее в классе);

важна официальная глобальная версия с поддержкой российских сервисов.

Не берите, если:

160 000 рублей в официальной рознице — это ваш единственный вариант покупки;

вам важен шильдик Zeiss на корпусе (на российской версии его нет);

нужен максимально компактный смартфон (vivo X300 Ultra весит 240 граммов).

Купить vivo X300 Ultra в России по цене AliExpress — это лучшая сделка среди флагманных камерофонов прямо сейчас. За 79 694 рублей вы получаете смартфон, который в официальной рознице стоит вдвое больше. Лучший камерофон на Android в 2026 году и по вдвое меньшей цене. Я бы взял.