Samsung начала раздавать стабильную One UI 9, обзор которой уже лежит на нашем сайте, но четыре главные функции Galaxy AI достанутся не всем, кто получит обновление. Однако мы откопали список моделей с поддержкой каждой фичи. Спойлер: в нём нет Galaxy S23 и складных смартфонов 2023 года, хотя они тоже получат One UI 9.

Право на обновление и право на функции Galaxy AI не совпадают

Главная ловушка One UI 9 в том, что получить прошивку и получить новые умные функции — разные вещи. Смартфон может обновиться или даже продаваться с One UI 9 из коробки, но часть возможностей Galaxy AI на нём так и не появится. Издание SamMobile прямо указывает, что новые инструменты зарезервированы за флагманами.

👉 Читай AndroidInsider.ru в MAX

Речь о четырёх функциях: My FanCam, Now Nudge, собственных карточках Now Brief и Call Brief. Первые три работают на одном и том же наборе устройств, а четвёртая дополнительно отсеивает все FE-модели. Если вы только присматриваетесь к экосистеме Samsung, полезно сначала понять, какие функции Galaxy AI реально полезны в быту, а уже потом сверяться со списком совместимости.

My FanCam вырезает из готового видео одного человека

My FanCam берёт уже снятый ролик и превращает его в обрезанный клип, который следует за выбранным человеком. Сценарий понятен из названия: сняли концерт или школьный утренник общим планом, а потом получили видео, где в кадре именно тот, кто вам нужен, без ручного кадрирования.

My FanCam поддерживают следующие модели:

серия Galaxy S26 и Galaxy S26 FE;

серия Galaxy S25 и Galaxy S25 FE;

серия Galaxy S24 и Galaxy S24 FE;

Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra и Galaxy Z Flip 8;

Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7 и Galaxy Z Fold Special Edition;

Galaxy Z TriFold;

Galaxy Z Fold 6 и Galaxy Z Flip 6.

Now Nudge подсказывает действия прямо в переписке

Now Nudge — это подсказки, которые смотрят на контекст разговора и предлагают следующий шаг. В One UI 9 их перестали привязывать к клавиатуре: рекомендации показываются в уведомлениях от чатов и через плавающую кнопку, даже когда клавиатура закрыта. Набор действий тоже расширили: функция может предложить вставить детали бронирования или адрес, а упомянутое в переписке место — сохранить в Google Maps.

👉 Залетай в чат AndroidInsider.ru в MAX

На практике это меньше переключений между приложениями: не нужно копировать адрес из чата, открывать карты и вставлять его вручную. Список совместимых устройств у Now Nudge такой же, как у My FanCam:

серия Galaxy S26 и Galaxy S26 FE;

серия Galaxy S25 и Galaxy S25 FE;

серия Galaxy S24 и Galaxy S24 FE;

Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra и Galaxy Z Flip 8;

Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7 и Galaxy Z Fold Special Edition;

Galaxy Z TriFold;

Galaxy Z Fold 6 и Galaxy Z Flip 6.

Now Brief позволяет собрать собственные карточки

Now Brief — ежедневная сводка Samsung, которая раньше показывала то, что решила система. В One UI 9 появилась возможность создавать собственные карточки, например с погодой, показателями здоровья или видео. Сводка становится ближе к персональной ленте, которую пользователь настраивает под себя, а не просматривает по остаточному принципу.

Владельцы Galaxy S25 уже видели, как прошлое обновление One UI 8.5 добавило им недостающие функции Galaxy AI, и One UI 9 продолжает ту же линию. Собственные карточки Now Brief получают:

серия Galaxy S26 и Galaxy S26 FE;

серия Galaxy S25 и Galaxy S25 FE;

серия Galaxy S24 и Galaxy S24 FE;

Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra и Galaxy Z Flip 8;

Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7 и Galaxy Z Fold Special Edition;

Galaxy Z TriFold;

Galaxy Z Fold 6 и Galaxy Z Flip 6.

Call Brief обошёл все FE-модели

Call Brief выводит полезную информацию прямо на экран звонка: например, событие из календаря, связанное с собеседником, или местное время там, где он находится. Функция пригодится тем, кто часто звонит коллегам и родственникам в другие часовые пояса и не хочет каждый раз считать разницу.

Это единственная из четырёх функций, где список короче: Galaxy S24 FE, S25 FE и S26 FE её не получают, хотя остальные три новинки на них работают. Call Brief поддерживают:

серия Galaxy S26;

серия Galaxy S25;

серия Galaxy S24;

Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra и Galaxy Z Flip 8;

Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7 и Galaxy Z Fold Special Edition;

Galaxy Z TriFold;

Galaxy Z Fold 6 и Galaxy Z Flip 6.

Старые флагманские модели не получили ни одной функции: серия Galaxy S23, Galaxy S23 FE, Galaxy Z Fold 5 и Galaxy Z Flip 5. Обновление до One UI 9 им положено, но ни My FanCam, ни Now Nudge, ни новые карточки Now Brief, ни Call Brief на них не появятся. Причину Samsung публично не называла, поэтому гадать про процессор или память не будем.

🔥 Загляни в MAX-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Для владельцев этих смартфонов вывод простой: ставить One UI 9 ради функций Galaxy AI смысла нет, а решать об обновлении стоит по остальному содержимому прошивки. Если же вы выбираете между подержанными Galaxy S23 и Galaxy S24, у вас есть аргумент в пользу более новой модели: это ровно та граница, по которой Samsung провела черту.