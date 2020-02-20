Смотрим новый Android 11

Вчера Google выпустила Android 11, мы сразу же начали изучать нововведения в новой версии Android, мой коллега Иван Кузнецов написал материал по этому поводу, а сейчас я попытаюсь поделиться тем, что еще может понравиться пользователям в новом «Андрюше». Особенно порадоваться можно за обладателей устройств Pixel, ведь именно они могут установить Android 11 уже сейчас. И как же в такие моменты я жалею, что не являюсь обладателем телефона Google!

Итак, начнем с визуальных изменений. Android в этом вопросе никак не изменился, и я сомневаюсь, что к выходу что-то изменится кардинально, хотя и не исключаю, ведь пока это лишь версия для разработчиков, и все UI-изменения нас могут ожидать именно ближе к выходу системы.

Впрочем, у меня по внешнему виду вопросов к Android нет абсолютно, система выглядит свежо, интересно, имеет приятные анимации, классный шрифт, хорошую стилистику и компонентную базу. Мне нравится, как выглядят кнопки, как они реагируют на действия пользователя, мне нравятся отступы — простыми словами, к гайдлайнам Android 11 на данный момент претензий нет, все выглядит аккуратно и неплохо. Компания, наконец, избавилась от разноцветных шапок, которые отвлекали пользователей, и сделала акцент на нейтральности интерфейса, и именно этим Material 2.0 и цепляет.

Во-первых, стоит начать с того, что обладатели самого первого Pixel не получат новый Android официально. Наверняка умельцы адаптируют его, но мы все же будем опираться на официальные данные. Странно, что этого раньше не было в Android, но теперь система позволяет задавать время активации режима чтения. Это может быть конкретное время или от заката до рассвета. В моем Xiaomi такая функция присутствует уже сейчас.

Теперь в быстрых ответах уведомлений можно вставлять изображения. Раньше система позволяла лишь отправлять текст. Появилось Bubble API, которое позволяет отображать на рабочем столе парящие шары диалогов из различных соцсетей. Нажав на такой шар, откроется небольшое окно в котором можно вести диалог. Это крайне удобная функция, которая позволяет переписываться прямо на рабочем столе без необходимости прыгать по различным мессенджерам.

Переписываться с друзьями можно будет и прямо через шторку с уведомлениями. В этой области будет отображаться часть диалога с возможностью ответа прямо от туда.

В Android 11 добавлена поддержка waterfall-дисплеев, экраны которых закруглены по бокам. Теперь разработчики приложений могут сделать так, чтобы боковые части приложения не заходили за границы — туда, где начинается закругление.

Также Android 11 научился показывать число кадров в секунду на экране по аналогии с Fraps. Система теперь позволяет «из коробки» записывать действия на экране. Эта функция уже доступна многим владельцам телефонов не от Google, но теперь она будет в Android по-стандарту, что упростит жизнь производителям, и сделает еще более актуальным для крупных компаний вопрос перехода на чистый Android. Правда, пока не совсем понятно, можно ли записывать системный звук.

Теперь при съемке видео и фотографировании вас не будут беспокоить уведомления, звуки, вибрация и всплывающие попапы. Google также добавила в систему функцию обратной зарядки устройств, не сомневаюсь, что она в будущем на фоне популярности TWS-наушников станет востребованной. К слову о наушниках, Android 11 не будет отключать Bluetooth-соединение при активации режима «В самолете», что довольно удобно.

Из приятного отмечу новую функцию длинных скриншотов. И опять же, в оболочках других производителей она была достаточно давно.

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Как можно заметить, Android действительно предлагает немало интересных нововведений. Многие из них уже присутствуют в оболочках производителей, и это говорит лишь об одном — скорее всего Google хочет сделать всё, чтобы Samsung, Xiaomi и другие компании отказались от использования своих оболочек в пользу чистого Android. Это позволит избавиться от главного недостатка системы — фрагментации.

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По материалам androidheadlines и androidauthority