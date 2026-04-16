Инструкция к телевизору на Android TV обычно описывает только самое базовое — как подключиться к Wi-Fi, залогиниться в Google и поставить нужное приложение. А ведь внутри системы зашиты десятки полезных фишек, про которые производитель стыдливо молчит. Я сам открывал для себя эти возможности годами — то случайно, то после обновления системы на телевизоре. Собрал 5 функций, которыми пользуюсь постоянно и которые реально облегчают жизнь. Все они работают на большинстве современных телевизоров с Android TV и Google TV — от Xiaomi до TCL. Никаких сторонних прошивок ставить не нужно, всё уже есть в системе — просто надо знать, куда нажать.

Рассказываем, какие скрытые настройки Android TV опробовать. Фото: androidauthority

Инженерное меню на Андроид ТВ

Самая интересная фишка — скрытое инженерное меню, в котором спрятаны настройки разработчика. Чтобы его открыть, нужно зайти в «Настройки — Об устройстве» и семь раз подряд нажать на пункт «Номер сборки». После этого в основном меню появится новый раздел «Для разработчиков». Что там полезного?

В меню для разработчиков на Android TV есть много интересных фишек. Фото: comss.one

  • Можно отключить анимации интерфейса — и старый телевизор начнёт работать заметно шустрее.
  • Можно включить отладку по USB для установки APK-файлов с флешки.
  • Отсюда же выполняется перепрошивка телевизора, если он начал глючить.

А ещё там есть статистика загрузки процессора и оперативной памяти — удобно понять, какое приложение тормозит систему. Главное — не трогать настройки, в которых не уверен, иначе телевизор может начать вести себя странно.

Автообновление прошивки и приложений в Google Play

По умолчанию Android TV предлагает обновлять приложения на телевизоре вручную, а прошивку — только через уведомления. Но в системе есть полноценный автоапдейт, который я рекомендую включить сразу после покупки телевизора.

Отключите автообновление, чтобы телевизор не скачивал новые версии приложений в фоне

  1. Зайдите в Google Play на телевизоре.
  2. Откройте настройки, выберите раздел с обновлением.
  3. Теперь включите «Автоматическое обновление приложений».
  4. После этого Кинопоиск, YouTube и остальные программы будут обновляться сами в фоне.

Для обновления прошивки телевизора алгоритм похожий — в «Настройки — Об устройстве — Обновление системы» активируется автоматическая загрузка. Телевизор сам скачает свежую версию Android TV ночью, когда вы не пользуетесь устройством, и установит её при следующем включении. Никаких всплывающих окон посреди просмотра фильма. Если не хотите, чтобы Андроид ТВ начал тормозить, лучше отключите. Так на телеке всегда будет привычная ОС.

Включение и отключение LED-индикатора

Крошечный светодиод на передней панели телевизора светится днём и ночью — кого-то это раздражает в спальне, а кто-то, наоборот, хочет видеть статус устройства. Большинство пользователей даже не подозревают, что поведение LED-индикатора на телевизоре настраивается.

На некоторых моделях ТВ есть настройки индикатора

  1. Зайдите в Настройки, выберите Параметры устройства.
  2. Выберите пункт Светодиодный индикатор (название раздела может слегка отличаться на разных моделях).
  3. Там можно выключить светодиод полностью, оставить его только в режиме ожидания или включить мигание при активации Гугл Ассистента.

На телевизорах Sony есть даже отдельная настройка яркости диода — удобно, если телевизор стоит в тёмной спальне и любой свет мешает спать.

Контекстное меню по долгому нажатию на иконку

Главный экран Android TV забит иконками приложений, и навести в них порядок кажется невозможным. На самом деле всё просто — нужно навести курсор на любую иконку и задержать кнопку OK на пульте на пару секунд. Появится контекстное меню с дополнительными опциями.

Управлять приложениями на телеке проще, если удерживать кнопку ОК на иконке

Через это меню можно переместить иконку в начало списка или Избранное, удалить приложение с главного экрана (не с телевизора!), перейти сразу к настройкам программы или посмотреть, сколько места она занимает. Особенно выручает при переустановке системы — можно за минуту расставить ярлыки по частоте использования, а не тыкать в настройки каждого приложения отдельно.

Экономия энергии на Android TV

Android TV, как и обычный смартфон на Android, оптимизирует расход энергии. Поэтому по умолчанию у всех приложений активно отключение в фоновом режиме. Звучит хорошо, но в реальности так программы выгружаются из памяти, а повторный запуск занимает время. Отключите у некоторых приложений эту настройку — и заметите разницу.

На некоторых ТВ есть настройка экономии энергии, включенная по умолчанию для всех приложений. Но у части приложений ее можно выключить

  1. Зайдите в Настройки.
  2. Перейдите в раздел Приложения — выберите Специальный доступ.
  3. Выбираем программу и отключаем ползунок. У некоторых (по вашему усмотрению) оставляем активным

Я так отключил нужные приложения, которые все время выгружаются из памяти. Некоторые — оставил. Результат — телевизор стал быстрее работать. Если приложение понадобится, его всегда можно включить обратно в том же меню. Здесь фишка не в том, чтобы все включить, а в том, чтобы сбалансировать потребление энергии у разных программ.

А какие скрытые функции Android TV используете вы? Делитесь в нашем Телеграм-чате — соберём вторую подборку из фишек читателей.