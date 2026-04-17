Три недели назад выходила Android 17 Beta 3. Тогда система достигла этапа Platform Stability, что означало фиксацию финальных API. Обновление Android 17 Beta 4 продолжает этот курс, и это последняя запланированная бета перед стабильным релизом, который состоится уже очень скоро. Несмотря на то, что новых функций немного, апдейт заслуживает внимания. Google намеренно не добавляет дополнительные фишки на финальном этапе, сосредоточившись на стабильности. Зато исправлений накопилось порядочно.

Что нового в Android 17 Beta 4

Ожидать от функций Android 17 Beta 4 революции не стоит. Это финальная полировка перед релизом, о функциях которого мы рассказывали отдельно, а не добавление нового. Из заметного для пользователей можно выделить несколько фишек.

Пасхалка Android 17. Традиция не нарушена: в каждой версии Android Google прячет небольшую интерактивную игру или анимацию, и Beta 4 наконец раскрыла пасхалку семнадцатой версии. Найти ее можно через многократное нажатие на номер версии в разделе «О телефоне».

Новая иконка System. Системное приложение получило обновленный значок — мелочь, но заметная для тех, кто привык к иконкам настроек.

«You’re all caught up» вместо «No notifications». Когда уведомлений нет, система теперь показывает фразу «You’re all caught up» — как на Pixel Watch. Мелкое изменение, но приятное.

Основная часть бета-версии Android 17 Beta 4 — это исправление багов, которые накопились за предыдущие сборки. Список серьезный:

устройство зависало и самопроизвольно перезагружалось при наборе текста в мессенджерах;

критическая нестабильность системы (телефон мог зависнуть и упасть в краш при обычном использовании);

Pixel Launcher и навигация переставали отвечать на несколько минут после перезагрузки;

Bluetooth нельзя было повторно включить после отключения через настройки или шторку;

зарядка резко замедлялась при приближении к отметке 80% и долго не могла её преодолеть;

на экране случайно появлялись разноцветные горизонтальные полосы;

при шаринге скриншота автоматически подставлялась ссылка на страницу, которую вы смотрели (это уходило получателю вместе с картинкой);

Wi-Fi-анализаторы переставали видеть доступные сети.

Некоторые из этих багов были достаточно серьезными для повседневного использования. Хорошо, что до стабильного релиза успели поймать.

Кто получит бета-версию Android 17

Бета-тестирование Android 17 официально доступно для следующих устройств Google Pixel:

Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a;

Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a;

Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 8a;

Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold, Pixel 9a;

Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL, Pixel 10 Pro Fold;

Pixel Tablet, Pixel Fold.

Помимо Google, бета Android 17 доступна и на смартфонах других производителей — Motorola, OnePlus, Oppo, Realme и ряде других. Смартфоны Samsung и Xiaomi пока не вошли в официальный список бета-программы — их владельцам придется дождаться стабильного релиза и последующей адаптации оболочек.

Как установить Android 17 Beta 4

Установить Android 17 Beta 4 проще всего через официальную программу бета-тестирования Google. Если вы уже участвовали в программе и ставили Beta 3 — обновление придет автоматически через системные обновления. Если вступаете впервые:

Откройте сайт программы бета-тестирования по адресу google.com/android/beta. Войдите в аккаунт Google, привязанный к вашему смартфону. Найдите свое устройство в списке и нажмите «Включить». Примите условия участия в программе. Откройте на смартфоне «Настройки» и перейдите по пути «Система» — «Обновление ПО». Нажмите «Проверить обновления» и дождитесь загрузки сборки.

Важный момент: скачать Android 17 Beta 4 и поставить на основной смартфон — рискованная затея даже на финальной бете. Бета есть бета, и неожиданные сбои возможны. Если телефон основной и потери данных допустить нельзя, лучше дождаться стабильного релиза.

Когда выйдет Android 17

Выход Android 17 Beta 4 — важный сигнал: это последняя запланированная бета. По аналогии с Android 16, у которого четвертая бета вышла в апреле, а стабильная версия — в июне, ждать стабильную версию Android 17 стоит примерно в те же сроки.

Дата выхода Android 17 официально не объявлена, но июнь 2026 года выглядит реалистично. Первыми, как всегда, обновятся Google Pixel. Samsung с One UI 9, Xiaomi с HyperOS и другие производители подтянутся позже (ориентировочно в третьем квартале). Некоторые устройства среднего сегмента получат Android 17 лишь к концу года или вовсе в 2027-м.