Одним из самых лучших смартфонов 2026 года является POCO X8 Pro, чей обзор уже несколько месяцев пользуется популярностью на нашем сайте. Оно и понятно, ведь плюс-минус за 20 тысяч рублей суббренд Xiaomi предложил устройство, по мощности сопоставимое с флагманами на Android. Круто, но в линейке производителя есть немало и других классных моделей, чтобы показать которые я взял 5 лучших смартфонов POCO, и осталось только понять: кому и какой из них стоит купить в 2026 году.

POCO M7 — лучший смартфон до 10000 рублей

Если вы не из тех, кто гонится за технологическими излишками, а просто хочет получить смартфон для работы, который долго держит заряд и не тормозит, лучшим вариантом однозначно станет модель POCO M7. Стоит она плюс-минус 10 тысяч рублей, и за эти деньги устройство дает реально максимум возможностей!

Цена: от 9 387 ₽

Купить POCO M7

Внешне — топ, а внутри — еще круче, о чем говорили в обзоре POCO M7. Процессор Snapdragon 685 идеально подходит для решения базовых задач вроде работы соцсетей и мессенджеров без тормозов, а батарея на 7000 мАч обеспечивает 2 дня работы на одном заряде. Плюс ко всему IPS-экран позволяет рассматривать его как один из лучших смартфонов для такси, ведь такая матрица не выгорает, в отличие от AMOLED.

👉 Читай AndroidInsider.ru в MAX

POCO M8 Pro — лучший смартфон до 20000 рублей

Недавно делал подборку лучших смартфонов до 20000 рублей, где подмечал, что данная ценовая категория является самой востребованной в России. А POCO M8 Pro не только смог выдержать серьезную конкуренцию, но и предложить больше, чем остальные производители.

Цена: от 17 476 ₽

Купить POCO M8 Pro

В большом обзоре POCO M8 Pro я отмечал, что у смартфона шикарный AMOLED-экран с разрешением 1.5K, шустрый процессор Snapdragon 7s Gen 4 и классная для своей цены камера. Более того, модель даже оснастили флагманскими фишками вроде влагозащиты и поддержки eSIM. Ничего лучше среди недорогих смартфонов 2026 года вам не найти.

👉 Залетай в чат AndroidInsider.ru в MAX

POCO X8 Pro — недорогой и мощный смартфон

При этом ценителям мощности я все-таки рекомендую наскрести еще 4 тысячи рублей и купить POCO X8 Pro на AliExpress. Он является по-настоящему игровым решением за счет процессора Dimensity 8500-Ultra, который набирает свыше 2 миллионов баллов в AnTuTu, а это — гарантия стабильного гейминга на максимальных настройках графики.

Цена: от 21 758 ₽

Купить POCO X8 Pro

Кроме того, мощный процессор — залог стабильной работы смартфона на годы вперед, что особенно актуально в условиях появления новых налогов и общего подорожания техники. Брать определенно стоит, ведь помимо топового железа здесь классные экран и камеры, соседствующие с аккумулятором на 6500 мАч.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

POCO X8 Pro Max — самый мощный смартфон до 30 тысяч

Считаете предыдущую модель недостаточно мощной? Тогда для вас есть смартфон POCO X8 Pro Max, в основе которого лежит еще более производительный чип Dimensity 9500s. Его потолок — порядка 3 миллионов баллов в AnTuTu, то есть мощность здесь просто запредельная.

Цена: от 28 605 ₽

Купить POCO X8 Pro Max

Но не производительностью единой. В обзоре POCO X8 Pro Max мы также отмечали его шикарную автономность. Еще бы: аккумулятор здесь стоит на баснословные 8500 мАч. Два с половиной дня работы гарантированы, а кто-то может выжать и все три, наслаждаясь попутно возможностями крутой камеры и сочного экрана.

⚡ Подписывайся на AndroidInsider в Telegram

POCO F8 Ultra — лучший смартфон POCO в 2026 году

Как бы то ни было, а лучшим смартфоном 2026 года я бы назвал POCO F8 Ultra. Да, он дороже всех остальных представителей рейтинга, однако набор возможностей здесь реально бескомпромиссный. Мощность процессора Snapdragon 8 Elite Gen 5 подбирается к отметке в 4 миллиона баллов AnTuTu, а у камеры классный не только основной модуль, но и дополнительные, включая телевик с оптическим приближением.

Цена: от 46 052 ₽

Купить POCO F8 Ultra

То есть POCO F8 Ultra — это одновременно смартфон и про игры, и про возможности мобильной съемки, которая здесь соответствуют уровню лучших флагманов на Android в 2026 году. Вот только POCO намного дешевле, а потому и смотрится более выигрышно.