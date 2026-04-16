Делал обзор всех официальных фишек HyperOS 3 — там много интересного. Но теперь обнаружилась скрытая функция, о которой Xiaomi не рассказывала отдельно. После обновления область вокруг выреза камеры периодически как будто выцветает и темнеет. Выглядит пугающе. Особенно если не знаешь, что происходит. Давайте разберемся, что происходит с экраном Xiaomi после обновления и стоит ли беспокоиться.

Что такое HyperIsland на Xiaomi

Чтобы понять, почему экран тускнеет именно в этом месте, нужно сначала разобраться с самой функцией. HyperIsland — это динамический остров Xiaomi, аналог Dynamic Island у Apple. Он появился вместе с прошивкой HyperOS 3 и превращает вырез под фронтальную камеру из мертвой зоны в полезный интерфейсный элемент.

👉 Читай AndroidInsider.ru в MAX

Конкретно HyperIsland умеет показывать до трех фоновых задач одновременно: таймер, диктофон, навигацию, информацию о поездке. Переключаться между ними можно прямо из этого компактного островка, не разворачивая приложение. Можно потянуть за него вниз и получить быстрое превью активной задачи. Выглядит аккуратно. Но именно эта функция создает проблему, о которой пойдет речь дальше.

Где и почему тускнеет экран Xiaomi

После обновления HyperOS 3 пользователи начали замечать: область вокруг выреза камеры периодически становится чуть темнее, графика там как будто выцветает. Не весь экран Xiaomi, а только зона вокруг HyperIsland. Появляется это не сразу, а после продолжительного использования.

В соцсетях это быстро записали в баги. Люди говорили о проблемах с качеством экрана Xiaomi после обновления, предполагали неисправность дисплея и требовали исправления. Xiaomi поначалу никак не комментировала ситуацию, что только подливало масла в огонь. На самом деле это не баг. Но чтобы понять, что происходит, нужно разобраться с физикой AMOLED-экранов.

👉 Залетай в чат AndroidInsider.ru в MAX

Причины выгорания AMOLED-экранов

Выгорание AMOLED — это физическая деградация пикселей из-за неравномерного износа. Каждый пиксель в OLED и AMOLED-матрице светится самостоятельно. Синие субпиксели изнашиваются быстрее красных и зеленых, поэтому со временем цветопередача уходит в теплые оттенки. Ускоряют этот процесс несколько факторов:

высокая яркость экрана при постоянном использовании;

статичные элементы интерфейса на одном месте (навигационная панель, строка состояния, значки);

долгое отображение светлых и белых тонов на максимальной яркости;

Always On Display при постоянно включенном экране.

Именно так у меня выгорел экран на Redmi Note 10 Pro. Правда, отпечаталась не навигационная панель, а иконки приложений. Как бы то ни было, это уже не лечится: пиксели не восстанавливаются. Единственный вариант — замена дисплея.

HyperIsland — это постоянный статичный элемент в верхней части экрана. Он всегда на одном месте, всегда активен, всегда отображается. Для AMOLED-панелей, особенно в старых смартфонах, это идеальные условия для ускоренного выгорания.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Как работает защита экрана в HyperOS 3

Техблогер @缪特mt получил официальное подтверждение от Xiaomi: то, что выглядит как баг — это намеренный алгоритм защиты от выгорания. Защита экрана Xiaomi в HyperOS 3 работает следующим образом. Система постоянно мониторит состояние пикселей и отслеживает, как долго статичный элемент HyperIsland отображается на одном месте. Когда время превышает допустимый порог, алгоритм начинает плавно затемнять графику в этой зоне и микросдвигать пиксели. Это предотвращает неравномерную деградацию и защищает матрицу от необратимого повреждения.

Временное визуальное затемнение — это намеренный компромисс. Экран на секунды выглядит чуть хуже, зато пиксели остаются живыми еще несколько лет. Важная деталь: на новых смартфонах Xiaomi эта функция не активируется. Современные AMOLED-панели обладают нативной устойчивостью к выгоранию, поэтому алгоритм им не нужен. Защита работает только на старых устройствах, где риск реален. Фактически Xiaomi сделала то, что должна была сделать: учла физические ограничения старого железа и решила проблему программно. Это честно.

Стоит ли обновлять Xiaomi до HyperOS 3

Да, стоит. Тускнеющий экран — не повод откладывать установку HyperOS 3. Это не дефект, а забота о долголетии вашего дисплея. Без этого алгоритма HyperIsland методично выжигал бы пиксели в верхней части экрана, и через год-два вы бы получили постоянный артефакт, от которого не избавиться.

⚡ Подписывайся на AndroidInsider в Telegram

Скачать HyperOS 3 можно через стандартный канал обновлений. А о том, как обновить Xiaomi до актуальной прошивки, я рассказывал в отдельном материале. Обязательно прочитайте. Настройки экрана Xiaomi после обновления менять не нужно, ведь алгоритм работает автоматически и без участия пользователя. Просто знайте: если экран в районе выреза чуть потускнел — все идет по плану.