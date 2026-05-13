После того, как вышло важное обновление HyperOS 3, Xiaomi раздала еще один системный апдейт на семь устройств из линеек Xiaomi, Redmi и Poco, которые давно попали в список EOL — то есть официально лишились программной поддержки. Это не новая версия системы и не свежий патч безопасности, а точечные исправления критических проблем. Ситуация редкая, но для владельцев этих смартфонов — полезная. Смотрим, что нового появилось в HyperOS.

Какие смартфоны Xiaomi получили обновление HyperOS

Обновления HyperOS начали приходить на следующие модели:

Xiaomi 11i

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

Redmi K60e

Redmi Note 11 Pro+

Poco F4

Poco F4 GT

Все эти устройства были добавлены в список EOL (End-of-Life). Это значит, что Xiaomi официально прекратила для них выпуск обновлений, включая новые версии Android и ежемесячные патчи безопасности. Тем не менее компания уже не раз делала подобные исключения, выпуская разовые обновления для снятых с поддержки моделей, и мы сообщали о них через канал AndroidInsider.ru в мессенджере MAX.

Исправления ошибок в обновлении HyperOS

Согласно источнику, обновление устраняет критические проблемы и улучшает общую стабильность системы. Новых функций HyperOS, визуальных изменений или свежих патчей безопасности в нём нет. По сути, это экстренная заплатка. Xiaomi выпускает такие только тогда, когда на устройстве обнаруживается серьёзный баг, влияющий на работоспособность.

Ранее Xiaomi выпустила обновление для своих смартфонов, которое тоже не было полноценным релизом HyperOS. Компания периодически поддерживает старые устройства точечными патчами.

Как установить обновление HyperOS на Xiaomi, Redmi или Poco

Если у вас одно из перечисленных устройств, нужно проверить наличие обновлений HyperOS вручную. Для этого:

Откройте «Настройки». Перейдите в раздел «О телефоне». Нажмите «Обновление системы» и проверьте наличие новой версии.

Обновление может приходить поэтапно, поэтому на конкретном устройстве оно может появиться не сразу. Если оно доступно — лучше установить его, не откладывая: раз Xiaomi пошла на внеплановый патч, значит, проблема действительно серьёзная. Установили? Тогда поделитесь впечатлениями от обновления в чате AndroidInsider.ru в мессенджере MAX.

Будут ли обновляться старые смартфоны Xiaomi

Нет. Экстренные патчи для EOL-устройств — это не возвращение в строй. Эти смартфоны по-прежнему не получают регулярных обновлений безопасности и новых версий HyperOS. Между тем актуальные модели Xiaomi уже работают на HyperOS 3.1 с новыми функциями и свежими патчами.

Для повседневного использования аппараты вроде Xiaomi 12 или Poco F4 всё ещё вполне пригодны, но с точки зрения безопасности они всё больше отстают от актуальных стандартов. Если вы храните на смартфоне важные данные, пользуетесь банковскими приложениями и хотите получать обновления вовремя — разумнее присмотреться к более новой модели с длительной поддержкой.

Каким Xiaomi важно обновление HyperOS

Если у вас один из перечисленных смартфонов и он до сих пор в активном использовании — обновите его при первой возможности. Xiaomi не раскрывает, какую именно критическую проблему исправляет патч HyperOS, но сам факт выхода обновления для EOL-устройства говорит о серьёзности бага.

⚡ Подписывайся на AndroidInsider в Telegram

Если вы уже перешли на более новую модель — новость можно пропустить. Это не начало нового цикла поддержки, а разовое вмешательство. Xiaomi поступает ответственно, но системной поддержки старых устройств это не заменяет.