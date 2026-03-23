Чем Xiaomi Pad 8 отличается от Xiaomi Pad 7, и какой планшет лучше в 2026 году

Герман Вологжанин

Компания Xiaomi является одним из лидеров на рынке планшетов в России. Наши покупатели разбирают их устройства десятками тысяч, а производитель регулярно радует нас новинками. Так, в марте 2026 года вышли Xiaomi Pad 8 и Xiaomi Pad 8 Pro, которые мы уже сравнили в отдельном материале. Но стоит ли сейчас смотреть в сторону новинок, или модель предыдущего поколения смотрится не хуже? Выясним это подробном сравнении Xiaomi Pad 7 vs Pad 8, где ответим на все важные вопросы.

Xiaomi Pad 7 — слева, Pad 8 — справа. Изображение: Yousuf Vilayat. Фото.

Xiaomi Pad 7 — слева, Pad 8 — справа. Изображение: Yousuf Vilayat

За сколько можно купить Xiaomi Pad 8 и Xiaomi Pad 7

Главное, от чего нам придется отталкиваться в сравнении Xiaomi Pad 7 и Xiaomi Pad 8 — цена. Новый планшет, конечно же, дороже, но какова разница? Вот, за сколько можно купить Xiaomi Pad на AliExpress:

Таким образом, разница Xiaomi Pad 7 и Xiaomi Pad 8 в цене составляет порядка 6-7 тысяч рублей. То есть модель нового поколения дороже на 32%, и это весьма существенно. И насколько оправдана такая переплата.

Сравнение Xiaomi Pad 7 и Xiaomi Pad 8

В отрыве от цены противостояние Xiaomi Pad 7 vs Xiaomi Pad 8 сводится к начинке двух планшетов. Она отличается, пускай и не кардинально:

ХарактеристикиXiaomi Pad 7Xiaomi Pad 8
Экран11.2 дюйма, IPS (3200х2136), 144 Гц11.2 дюйма, IPS (3200х2136), 144 Гц
Основная камера13 МП13 МП
Фронтальная камера8 МП8 МП
ПроцессорSnapdragon 7+ Gen 3Snapdragon 8s Gen 4
Память8/256 или 12/256 ГБ8/256 или 12/256 ГБ
Аккумулятор8850 мАч9200 мАч
Зарядка45 Вт45 Вт

По сути, главное отличие Xiaomi Pad 8 от Xiaomi Pad 7 — процессор. Новая модель работает на более мощном чипе, который обеспечивает прирост производительности 51%, согласно результатам теста AnTuTu.

Xiaomi Pad 8 реально мощнее модели предыдущего поколения. Источник: nanoreview.net. Фото.

Xiaomi Pad 8 реально мощнее модели предыдущего поколения. Источник: nanoreview.net

Чувствуется ли это на практике? Да, но не так сильно, как в бенчмарках. При выполнении повседневных задач Xiaomi Pad 8 несущественно быстрее, в то время как основная разница проявляется в играх и при выполнении других ресурсоемких задач вроде рендеринга видео.

Отличия Xiaomi Pad 8 от Xiaomi Pad 7

Несмотря на то, что разница Xiaomi Pad 7 и Pad 8 может показаться несущественной, у планшетов есть масса мелких отличий, которые тоже нужно принять во внимание:

  • Xiaomi Pad 8 легче (485 г vs 500 г) и тоньше (5.75 мм vs 6.18 мм);
  • новая модель ощутимо мощнее Xiaomi Pad 7;
  • аккумулятор Xiaomi Pad 8 больше на 350 мАч;
  • Xiaomi Pad 8 поддерживает Wi-Fi 7;
  • свежая модель будет дольше получать обновления.

Очевидно, что Xiaomi Pad 8 лучше Xiaomi Pad 7. Но достаточно ли его преимуществ для оправдания переплаты в 6-7 тысяч рублей, на которые отличается стоимость планшетов?

Какой планшет лучше: Xiaomi Pad 7 или Xiaomi Pad 8

Планшеты тяжело отличить визуально. Изображение: Yousuf Vilayat. Фото.

Планшеты тяжело отличить визуально. Изображение: Yousuf Vilayat

Учитывая, что главным отличием новой модели от старой является только процессор, текущая переплата не кажется разумной. Xiaomi Pad 7 также хорош при выполнении повседневных задач и в то же время дешевле, поэтому сейчас выгоднее представляется модель прошлого поколения.

Кроме того, переходить с Xiaomi Pad 7 на Xiaomi Pad 8 не имеет никакого смысла. Другое дело — Xiaomi Pad 6. Эта модель вышла еще раньше, и в 2026 году перестала получать крупные обновления системы. Так что переход с Xiaomi Pad 6 на Xiaomi Pad 8 является более оправданным.

Xiaomi 15T Pro и Poco F6 Pro ориентированы на разные сегменты, несмотря на то, что оба являются членами одной большой китайской семьи. Один: премиальный флагман с передовыми функциями, другой почти флагман с отличным соотношением цена/качество. В этой статье мы сравним их и выясним, оправдана ли высокая цена за Xiaomi, или Poco предлагает то же самое, но за меньшие деньги.

Конвейер Xiaomi никогда не останавливается. Новые смартфоны компании появляются на прилавках ежесекундно, а в это время в главном офисе думают, каким сделать следующий смартфон. Серия Xiaomi 17, чей глобальный релиз ожидается в марте, уже снискала славу в Китае, но сейчас там думают о будущем. Подтверждение тому — усиление слухов относительно нового поколения флагманов. В сеть просочились ключевые характеристики Xiaomi 18, а это — повод узнать о главных отличиях от предшественника, чтобы оценить прогресс.

Появился любопытный слух о будущем флагманском чипе Qualcomm: компания якобы готовит сразу две версии топового процессора. Это будут условные Snapdragon 8 Elite Gen 6 и Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro. И разница между ними, судя по утечке, будет не в гигагерцах, а в том, какие микросхемы памяти и типы накопителей смогут использовать производители смартфонов.

