Чем Xiaomi Pad 8 отличается от Xiaomi Pad 7, и какой планшет лучше в 2026 году

Компания Xiaomi является одним из лидеров на рынке планшетов в России. Наши покупатели разбирают их устройства десятками тысяч, а производитель регулярно радует нас новинками. Так, в марте 2026 года вышли Xiaomi Pad 8 и Xiaomi Pad 8 Pro, которые мы уже сравнили в отдельном материале. Но стоит ли сейчас смотреть в сторону новинок, или модель предыдущего поколения смотрится не хуже? Выясним это подробном сравнении Xiaomi Pad 7 vs Pad 8, где ответим на все важные вопросы.
За сколько можно купить Xiaomi Pad 8 и Xiaomi Pad 7
Главное, от чего нам придется отталкиваться в сравнении Xiaomi Pad 7 и Xiaomi Pad 8 — цена. Новый планшет, конечно же, дороже, но какова разница? Вот, за сколько можно купить Xiaomi Pad на AliExpress:
- Xiaomi Pad 7 — от 21 113 ₽;
- Xiaomi Pad 8 — от 27 844 ₽.
Таким образом, разница Xiaomi Pad 7 и Xiaomi Pad 8 в цене составляет порядка 6-7 тысяч рублей. То есть модель нового поколения дороже на 32%, и это весьма существенно. И насколько оправдана такая переплата.
Сравнение Xiaomi Pad 7 и Xiaomi Pad 8
В отрыве от цены противостояние Xiaomi Pad 7 vs Xiaomi Pad 8 сводится к начинке двух планшетов. Она отличается, пускай и не кардинально:
|Характеристики
|Xiaomi Pad 7
|Xiaomi Pad 8
|Экран
|11.2 дюйма, IPS (3200х2136), 144 Гц
|11.2 дюйма, IPS (3200х2136), 144 Гц
|Основная камера
|13 МП
|13 МП
|Фронтальная камера
|8 МП
|8 МП
|Процессор
|Snapdragon 7+ Gen 3
|Snapdragon 8s Gen 4
|Память
|8/256 или 12/256 ГБ
|8/256 или 12/256 ГБ
|Аккумулятор
|8850 мАч
|9200 мАч
|Зарядка
|45 Вт
|45 Вт
По сути, главное отличие Xiaomi Pad 8 от Xiaomi Pad 7 — процессор. Новая модель работает на более мощном чипе, который обеспечивает прирост производительности 51%, согласно результатам теста AnTuTu.
Чувствуется ли это на практике? Да, но не так сильно, как в бенчмарках. При выполнении повседневных задач Xiaomi Pad 8 несущественно быстрее, в то время как основная разница проявляется в играх и при выполнении других ресурсоемких задач вроде рендеринга видео.
Отличия Xiaomi Pad 8 от Xiaomi Pad 7
Несмотря на то, что разница Xiaomi Pad 7 и Pad 8 может показаться несущественной, у планшетов есть масса мелких отличий, которые тоже нужно принять во внимание:
- Xiaomi Pad 8 легче (485 г vs 500 г) и тоньше (5.75 мм vs 6.18 мм);
- новая модель ощутимо мощнее Xiaomi Pad 7;
- аккумулятор Xiaomi Pad 8 больше на 350 мАч;
- Xiaomi Pad 8 поддерживает Wi-Fi 7;
- свежая модель будет дольше получать обновления.
Очевидно, что Xiaomi Pad 8 лучше Xiaomi Pad 7. Но достаточно ли его преимуществ для оправдания переплаты в 6-7 тысяч рублей, на которые отличается стоимость планшетов?
Какой планшет лучше: Xiaomi Pad 7 или Xiaomi Pad 8
Учитывая, что главным отличием новой модели от старой является только процессор, текущая переплата не кажется разумной. Xiaomi Pad 7 также хорош при выполнении повседневных задач и в то же время дешевле, поэтому сейчас выгоднее представляется модель прошлого поколения.
Кроме того, переходить с Xiaomi Pad 7 на Xiaomi Pad 8 не имеет никакого смысла. Другое дело — Xiaomi Pad 6. Эта модель вышла еще раньше, и в 2026 году перестала получать крупные обновления системы. Так что переход с Xiaomi Pad 6 на Xiaomi Pad 8 является более оправданным.