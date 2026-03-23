Чем Xiaomi Pad 8 отличается от Xiaomi Pad 7, и какой планшет лучше в 2026 году

Компания Xiaomi является одним из лидеров на рынке планшетов в России. Наши покупатели разбирают их устройства десятками тысяч, а производитель регулярно радует нас новинками. Так, в марте 2026 года вышли Xiaomi Pad 8 и Xiaomi Pad 8 Pro, которые мы уже сравнили в отдельном материале. Но стоит ли сейчас смотреть в сторону новинок, или модель предыдущего поколения смотрится не хуже? Выясним это подробном сравнении Xiaomi Pad 7 vs Pad 8, где ответим на все важные вопросы.

За сколько можно купить Xiaomi Pad 8 и Xiaomi Pad 7

Главное, от чего нам придется отталкиваться в сравнении Xiaomi Pad 7 и Xiaomi Pad 8 — цена. Новый планшет, конечно же, дороже, но какова разница? Вот, за сколько можно купить Xiaomi Pad на AliExpress:

Таким образом, разница Xiaomi Pad 7 и Xiaomi Pad 8 в цене составляет порядка 6-7 тысяч рублей. То есть модель нового поколения дороже на 32%, и это весьма существенно. И насколько оправдана такая переплата.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Сравнение Xiaomi Pad 7 и Xiaomi Pad 8

В отрыве от цены противостояние Xiaomi Pad 7 vs Xiaomi Pad 8 сводится к начинке двух планшетов. Она отличается, пускай и не кардинально:

Характеристики Xiaomi Pad 7 Xiaomi Pad 8 Экран 11.2 дюйма, IPS (3200х2136), 144 Гц 11.2 дюйма, IPS (3200х2136), 144 Гц Основная камера 13 МП 13 МП Фронтальная камера 8 МП 8 МП Процессор Snapdragon 7+ Gen 3 Snapdragon 8s Gen 4 Память 8/256 или 12/256 ГБ 8/256 или 12/256 ГБ Аккумулятор 8850 мАч 9200 мАч Зарядка 45 Вт 45 Вт

По сути, главное отличие Xiaomi Pad 8 от Xiaomi Pad 7 — процессор. Новая модель работает на более мощном чипе, который обеспечивает прирост производительности 51%, согласно результатам теста AnTuTu.

Чувствуется ли это на практике? Да, но не так сильно, как в бенчмарках. При выполнении повседневных задач Xiaomi Pad 8 несущественно быстрее, в то время как основная разница проявляется в играх и при выполнении других ресурсоемких задач вроде рендеринга видео.

Отличия Xiaomi Pad 8 от Xiaomi Pad 7

Несмотря на то, что разница Xiaomi Pad 7 и Pad 8 может показаться несущественной, у планшетов есть масса мелких отличий, которые тоже нужно принять во внимание:

Xiaomi Pad 8 легче (485 г vs 500 г) и тоньше (5.75 мм vs 6.18 мм);

новая модель ощутимо мощнее Xiaomi Pad 7;

аккумулятор Xiaomi Pad 8 больше на 350 мАч;

Xiaomi Pad 8 поддерживает Wi-Fi 7;

свежая модель будет дольше получать обновления.

Очевидно, что Xiaomi Pad 8 лучше Xiaomi Pad 7. Но достаточно ли его преимуществ для оправдания переплаты в 6-7 тысяч рублей, на которые отличается стоимость планшетов?

Какой планшет лучше: Xiaomi Pad 7 или Xiaomi Pad 8

Учитывая, что главным отличием новой модели от старой является только процессор, текущая переплата не кажется разумной. Xiaomi Pad 7 также хорош при выполнении повседневных задач и в то же время дешевле, поэтому сейчас выгоднее представляется модель прошлого поколения.

Кроме того, переходить с Xiaomi Pad 7 на Xiaomi Pad 8 не имеет никакого смысла. Другое дело — Xiaomi Pad 6. Эта модель вышла еще раньше, и в 2026 году перестала получать крупные обновления системы. Так что переход с Xiaomi Pad 6 на Xiaomi Pad 8 является более оправданным.