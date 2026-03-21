Сброс или смена телефона. Что теряется и как это спасти

Большинство людей задумываются о сохранности данных ровно в тот момент, когда уже поздно. Телефон сломался, завис или пришла пора пересесть на новый, и тут паника: где фотки, переписки, пароли? При сбросе или смене устройства можно потерять больше, чем кажется. А ведь именно данные в телефон часто намного важнее всего остального и даже самого телефона. Хорошо то, что почти всё можно спасти или, как минимум, восстановить. Главное знать, что именно находится в зоне риска. Мы уже разобрались как хранить телефон, если долго не пользуются им. Теперь давайте разберемся в том, как спасти данные телефона при сбросе или переходе на новый.

Что удаляется при сбросе телефона

Прежде всего надо понимать, что при полном сбросе к заводским настройкам стирается всё. Телефон «обнуляется» до заводских настроек. Под нож идут фото, видео, приложения, пароли Wi-Fi, аккаунты, настройки, обои и все остальное. Вы получаете телефон в том виде, в котором он покинул территорию завода изготовителя.

Многие думают, что аккаунт Google или Apple ID вернёт всё обратно. Отчасти это так. Но облако синхронизирует далеко не всё, а некоторые вещи не синхронизирует вовсе. Поэтому надо быть внимательным и проверять с другого устройства сохранились ли нужные данные, а критически важные лучше сохранить куд-нибудь еще раз. Например, на компьютер, карту памяти или USB-флешку.

Фото и видео при смене телефона. Где они на самом деле

Если включена синхронизация с Google Фото или iCloud, теоретически снимки в безопасности. Но бесплатное хранилище Google — всего 15 ГБ (и они делятся с Gmail), у Apple — 5 ГБ. Если место закончилось незаметно, последние фото могли не уйти в облако. И даже если место есть, несколько последних фотографий могли не синхронизироваться. А еще могла быть ситуация, когда вы что-то отключили, или оно отключилось после обновлений,и фотографии просто сами по себе не синхронизировались.

Отдельная боль — фотографии из мессенджеров. Снимки из WhatsApp и Telegram лежат в локальных папках, и Google Фото может их не подхватить. Проверить это до сброса в сто раз проще, чем восстанавливать после.

Переносятся ли приложения на новый телефон

Сами приложения скачать заново легко, они есть в вашем списке в Google Play или App Store. Правда, если их удалили из магазина, скачать их не получится и придется или искать их на стороне, или оставаться без них. Проверьте, чтобы важные для вас приложения все еще были в сторах.

А вот данные внутри приложений — другая история. Прогресс в играх без привязки к аккаунту исчезнет. Офлайн-карты, скачанная музыка, настройки приложений — всё при сбросе пропадает.

На Android есть автоматическое резервное копирование данных приложений, но разработчик каждого приложения сам решает, поддерживать ли эту функцию. Одни восстанавливаются как ни в чём не бывало, другие встречают вас стартовым экраном.

Что будет с WhatsApp* и Telegram при сбросе телефона

WhatsApp* хранит переписки локально и параллельно копирует в облако — на Android в Google Диск, на iPhone в iCloud. Если копирование включено и работало, переписки восстановятся. Если нет или копия старая, часть сообщений потеряется.

Telegram в этом случае работает иначе. Данные всегда хранятся на сервере, а значит при сбросе телефона они никуда не потеряются. Когда установите приложение на новый телефон, или восстановите месседжер на старом устройстве, история переписок подтянется автоматически после авторизации по номеру телефона. Исключение — секретные чаты, они привязаны к конкретному телефону.

Контакты и пароли при смене телефона. Как не потерять

Если контакты синхронизированы с Google или iCloud, переживать не о чем. Но я лично знаю людей, которые годами сохраняли номера только на SIM-карту или в память телефона. Проверить легко: откройте «Контакты» и посмотрите, где хранятся записи. Видите пометку «SIM» или «Телефон» — самое время включить облачную синхронизацию. Я уже забыл когда контакты у меня хранились локально. Они всегда в облаке и каждый новый телефон сразу получает их как само собой разумеющееся.

Пароли в браузере обычно привязаны к аккаунту Google или Apple и восстановятся. А вот приложения-аутентификаторы вроде Google Authenticator — мина замедленного действия. Если вы не включили синхронизацию с аккаунтом, при сбросе теряете коды доступа ко всем сервисам с двухфакторкой. Восстанавливать потом через поддержку — долго и мучительно. Вообще, потеря аутентификатора — самый недооценённый риск при смене телефона.

Банковские приложения и eSIM после сброса телефона

Банковские приложения придётся устанавливать заново. Но помните, что многие приложения российских банков давно выпилили из магазинов приложений. Исключение — смартфоны HUAWEI с их AppGallery, где есть все, что нужно.

С eSIM сложнее. На iPhone система спросит, сохранить ли профиль при сбросе. На Android поведение зависит от производителя, и профиль может удалиться. Если у вас только eSIM без физической SIM-карты, уточните у оператора заранее. Но как правило процедура просто потребует времени и перевыпуска карты, которую вам дадут в поддержке или офисе продаж в виде набора символов. Часто они зашиты в QR-код, который просто надо будет отсканировать. Проще говоря eSIM не потеряется, но сразу начать ей пользоваться скорее всего не получится и придется обратиться к оператору, но номер вы не потеряете.

Заметки, файлы и настройки при смене телефона

Заметки в Google Keep или Apple Notes синхронизируются автоматически. Но сторонние приложения без облачной привязки часто хранят всё локально. То же касается скачанных документов, голосовых записей и PDF-файлов. Особенно того, что хранится в приложении для просмотра файловой системы смартфона.

Обои, рингтоны, расположение иконок, будильники — всё это не восстанавливается полностью. Samsung и Xiaomi предлагают свои инструменты переноса, но и они далеки от идеала. На практике после переезда вы потратите час, чтобы вернуть всё «как было». Скажу честно, вернёте не всё.

Данные о здоровье тоже в зоне риска. Google Fit и Samsung Health частично синхронизируются с облаком, но замеры из сторонних приложений могут пропасть.

Что сделать перед сбросом телефона чтобы сохранить данные

Перед сбросом потратьте пятнадцать минут.

убедитесь, что фото синхронизированы и хранилище не переполнено

создайте свежую резервную копию WhatsApp*

проверьте, где хранятся контакты

убедитесь, что аутентификатор синхронизирован с облаком

сохраните важные файлы на Google Диск или Яндекс Диск

если у вас eSIM, уточните ситуацию у оператора

А еще не лишним будет проверить и записать правильный пароль от основного аккаунта — через него вы будете восстанавливать всё остальное. Многие настолько привыкли, что все работает само, что этот пароль они просто забывают.

Стоит ли бояться сброса телефона

Если честно, нет. Даже при минимальной подготовке потерять что-то важное сложно. Современные смартфоны привязаны к облаку, и большая часть данных восстанавливается автоматически. Но есть четыре зоны, которые люди упускают: аутентификаторы, локальные чаты, игровой прогресс без облачного сохранения и фото, не ушедшие в облако. Именно их стоит проверить первым делом.

Лично я бы рекомендовал раз в пару месяцев заглядывать в настройки резервного копирования. Занимает полминуты, а нервов экономит несоизмеримо больше.

*Мессенджер WhatsApp принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией. Ее деятельность запрещена не территории Российской Федерации