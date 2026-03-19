Лучшие беспроводные наушники для игр в 2026 году

Ещё пару лет назад сама идея играть в TWS-наушниках звучала как издевательство. Задержка звука, нестабильное соединение, микрофон, который ловил всё, кроме вашего голоса, — типичный набор проблем. Но в 2026 году ситуация заметно изменилась. Появились наушники с беспроводным USB-C донглом, который обеспечивает минимальную задержку, а Bluetooth остался для повседневных задач. Правда, стоит помнить, что из-за уязвимости в Android хакеры научились прослушивать Bluetooth-наушники. В нашем случае важно, что вы получаете портативность вкладышей, но с отзывчивостью полноценной игровой гарнитуры. Давайте разберёмся, какие игровые TWS-наушники действительно стоят внимания весной 2026 года — и чем они отличаются друг от друга.

Игровые наушники отличатся от обычных. Поэтому, если вы часто играете, условные AirPods лучше оставить гламурным модницам.

Зачем геймерам специальные TWS-наушники

Прежде чем перейти к конкретным моделям, стоит объяснить одну важную вещь. Обычный Bluetooth — даже версии 5.3 — всё ещё вносит заметную задержку. Для музыки или подкастов это некритично, но в шутерах или файтингах разница между жизнью и смертью персонажа может зависеть от десятков миллисекунд.

Именно поэтому почти все серьёзные игровые TWS-наушники в 2026 году идут в комплекте с USB-C донглом. Он работает по выделенному каналу 2.4 ГГц — тому же принципу, по которому давно работают беспроводные игровые мыши. Задержка падает до уровня, который большинство игроков просто не замечает. А Bluetooth при этом никуда не девается — переключаетесь на телефон, слушаете музыку, звоните. Два режима в одном устройстве.

SteelSeries Arctis GameBuds — игровые TWS-наушники для ПК и консолей

SteelSeries Arctis GameBuds — пожалуй, самый показательный пример того, как далеко зашли игровые вкладыши. В комплекте USB-C донгл с подключением по 2.4 ГГц, через который наушники работают с PlayStation, ПК, Nintendo Switch и даже портативными консолями. Для телефона — Bluetooth 5.3.

SteelSeries Arctis GameBuds. Изображение: Techaeris

На практике переключение между устройствами происходит без лишних танцев с бубном. Подключил донгл к консоли — играешь. Переключился на Bluetooth — слушаешь музыку. Всё просто.

Отдельная история — фирменное приложение. Через него доступен параметрический эквалайзер и более 100 игровых пресетов. Да, звучит как маркетинг, но идея здесь разумная — разные пресеты подчёркивают конкретные звуки вроде шагов или направления выстрелов. Для соревновательных шутеров это действительно полезно.

Автономность — около 10 часов от наушников, до 40 часов с кейсом. Кейс заряжается по USB-C и поддерживает беспроводную зарядку Qi. Есть активное шумоподавление и пространственное аудио. По набору функций Arctis GameBuds — это, по сути, полноценная игровая гарнитура, просто в очень компактном корпусе. А купить ее можно на AliExpress по приятной цене.

ASUS ROG Cetra SpeedNova — TWS-наушники с большими драйверами для геймеров

ASUS ROG Cetra SpeedNova — наушники, которые даже внешне не пытаются притворяться чем-то повседневным. Дизайн геймерский, и это сразу видно.

Внутри — знакомая схема: Bluetooth для обычного использования плюс проприетарное подключение SpeedNova по 2.4 ГГц для игр. Но главная фишка здесь не в беспроводном модуле, а в звуке. ASUS установила крупные 14,2-мм драйверы с алмазоподобным покрытием диффузора. Для TWS-формата это серьёзно — обычно в наушниках стоят динамики поменьше, и разница слышна. Верхние частоты чище, бас глубже.

ASUS ROG Cetra SpeedNova. Изображение: ROG — ASUS

Помимо игрового режима с минимальной задержкой, есть дополнительные звуковые профили — Phantom Bass для усиления низких частот и Immersion Mode для подавления окружающего шума. На практике это значит, что Cetra SpeedNova неплохо справляются не только в играх, но и просто с музыкой — хотя, конечно, позиционируются они в первую очередь как геймерский аксессуар. Эти наушники тоже продаются на AliExpress.

Sony Pulse Explore — беспроводные наушники для PlayStation 5

Sony Pulse Explore изначально создавались как часть экосистемы PlayStation, и в 2026 году этот фокус никуда не делся — разве что немного расширился.

Главное преимущество — фирменная технология PlayStation Link. Это проприетарное беспроводное подключение с минимальной задержкой, которое работает с PlayStation 5, PlayStation Portal и другими совместимыми устройствами Sony. Если вы играете в основном на PS5, то именно эта связка обеспечит идеальную синхронизацию звука с картинкой — без тех микрозадержек, которые свойственны Bluetooth.

Sony Pulse Explore. Изображение: CNET

Ещё одна особенность — планарно-магнитные драйверы. Это технология, которая чаще встречается в дорогих аудиофильских наушниках, а не в TWS-вкладышах. Планарные излучатели точнее воспроизводят детали звука по сравнению с обычными динамическими драйверами. Добавьте к этому поддержку 3D-аудио от PlayStation — с передачей направления звуков в игре — и получится весьма убедительный комплект.

Но есть нюанс. Pulse Explore — это наушники, заточенные под PlayStation. Если у вас нет PS5 или Portal, значительная часть их преимуществ просто пропадает. Для мультиплатформенного использования лучше присмотреться к другим вариантам.

Razer Hammerhead Pro HyperSpeed — наушники для игр на ПК и смартфоне

Razer экспериментирует с игровыми наушниками не первый год, и Hammerhead Pro HyperSpeed — самая доработанная версия на сегодня.
Схема подключения стандартная: Bluetooth плюс USB-C донгл с 2.4 ГГц. Работают с консолями, ПК и смартфонами. Задержка в игровом режиме — около 30 мс, чего хватает для динамичных шутеров и файтингов.

Razer Hammerhead Pro HyperSpeed. Изображение: Razer

Честно говоря, на бумаге Hammerhead Pro HyperSpeed не поражают воображение. Автономность — 6–7 часов от наушников, до 40 часов с кейсом. Есть настраиваемый эквалайзер, гибридное шумоподавление и — в некоторых вариантах — RGB-подсветка на корпусе. Последнее, конечно, на любителя.
Но главный козырь Razer — не характеристики, а интеграция. Если вы уже пользуетесь мышью, клавиатурой и ковриком от Razer, то Hammerhead Pro HyperSpeed управляются через то же приложение Razer Synapse. Единая экосистема, единые профили настроек, привычная логика. Для тех, кто уже вложился в периферию Razer, это заметно удобнее, чем ставить отдельное приложение для каждого устройства.

Не забывайте о нашем Дзен, где очень много всего интересного и познавательного!

Audeze Maxwell 2 — игровая гарнитура для аудиофилов

Audeze Maxwell 2 — это, строго говоря, не TWS-наушники, а полноразмерная гарнитура. Но не упомянуть её в этом обзоре было бы нечестно, потому что она играет в той же лиге беспроводного игрового звука — просто подходит к задаче с другой стороны.

Модель анонсировали на CES 2026, и она построена на крупных планарно-магнитных драйверах Audeze — тех самых, за которые бренд любят аудиофилы. Диапазон воспроизводимых частот шире, детализация выше, звуковая сцена объёмнее — по качеству звука Maxwell 2 заметно обходит большинство игровых гарнитур на рынке.

Подключение — двойное: 2.4 ГГц донгл и Bluetooth 5.3 с поддержкой кодеков LDAC и LE Audio. Микрофон съёмный, с шумоподавлением на основе ИИ. А автономность впечатляет — до 80 часов от одного заряда. Это не опечатка, именно восемьдесят.

Audeze Maxwell 2. Изображение: IGN

Но есть и обратная сторона. Maxwell 2 — это полноразмерная конструкция, её не сунешь в карман. И цена, как у любого продукта Audeze, будет соответствующей. Так что это выбор для тех, кто ставит качество звука выше портативности.

Стоит ли покупать TWS-наушники для игр в 2026 году

Игровые TWS-наушники в 2026 году — это уже не компромисс, а вполне рабочий инструмент. Технология 2.4 ГГц донглов дозрела до уровня, при котором задержка звука перестала быть проблемой для большинства игроков. Двойное подключение — донгл для игр, Bluetooth для всего остального — делает такие наушники универсальными.

Если ищете что-то интересное на AliExpress, не проходите мимо Telegram-канала "Сундук Али-Бабы"!

Если вы играете преимущественно на PS5, присмотритесь к Sony Pulse Explore — интеграция с PlayStation Link и 3D-аудио там реализована лучше всего. Для мультиплатформенного использования на ПК, консолях и мобильных устройствах SteelSeries Arctis GameBuds выглядят наиболее сбалансированным вариантом. ASUS ROG Cetra SpeedNova подойдут тем, кому важен звук с крупными драйверами. Razer Hammerhead Pro HyperSpeed — хороший выбор для тех, кто уже живёт в экосистеме Razer. А Audeze Maxwell 2 — это для аудиофилов, которые не готовы жертвовать качеством звука даже в играх, но согласны носить полноразмерную гарнитуру.

Портативный гейминг растёт, устройства становятся компактнее, а беспроводные технологии — быстрее. Игровые TWS-наушники — это логичное следствие этих трендов, и в 2026 году они наконец стали по-настоящему хорошими.

Полезные товары с AliExpress, которые нужны каждому

С одной стороны, на AliExpress продается много безделушек, а с другой — любая безделушка пригождается в самый нужный момент. А когда она не оказывается под рукой, ты переживаешь, что однажды не решился нажать кнопку «Купить». Цена вопроса, как правило, составляет от 50 рублей до пары тысяч. И, учитывая скромные затраты, мы предлагаем взглянуть на полезные товары из Китая, которые пригодятся каждому, но при этом стоят совсем немного.

Топ-9 новинок, который Xiaomi покажет 28 февраля

Китайский техногигант готовит большую презентацию, которая пройдет в рамках MWC 2026 в Барселоне. Там покажут не только смартфоны, но и другие классные устройства. Когда Xiaomi представил новые смартфоны, какие модели она покажет и что еще стоит ожидать от компании в рамках международного события? А давайте посмотрим, мы уже кое что узнали из утечек.

Как выбрать гаджет со смыслом: главные технологии ноября и скидки, мимо которых нельзя пройти

Каждый ноябрь приносит не только хмурую погоду, но и сезон горячих скидок. Для тех, кто следит за технологиями, это отличное время обновить свои устройства: не ради моды, а ради реального удобства. Главное, не потеряться в море предложений и выбрать то, что действительно работает на вас, а не на маркетологов. У нас как раз есть подборка классных товаров.

