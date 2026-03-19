Лучшие беспроводные наушники для игр в 2026 году

Ещё пару лет назад сама идея играть в TWS-наушниках звучала как издевательство. Задержка звука, нестабильное соединение, микрофон, который ловил всё, кроме вашего голоса, — типичный набор проблем. Но в 2026 году ситуация заметно изменилась. Появились наушники с беспроводным USB-C донглом, который обеспечивает минимальную задержку, а Bluetooth остался для повседневных задач. Правда, стоит помнить, что из-за уязвимости в Android хакеры научились прослушивать Bluetooth-наушники. В нашем случае важно, что вы получаете портативность вкладышей, но с отзывчивостью полноценной игровой гарнитуры. Давайте разберёмся, какие игровые TWS-наушники действительно стоят внимания весной 2026 года — и чем они отличаются друг от друга.

Зачем геймерам специальные TWS-наушники

Прежде чем перейти к конкретным моделям, стоит объяснить одну важную вещь. Обычный Bluetooth — даже версии 5.3 — всё ещё вносит заметную задержку. Для музыки или подкастов это некритично, но в шутерах или файтингах разница между жизнью и смертью персонажа может зависеть от десятков миллисекунд.

Именно поэтому почти все серьёзные игровые TWS-наушники в 2026 году идут в комплекте с USB-C донглом. Он работает по выделенному каналу 2.4 ГГц — тому же принципу, по которому давно работают беспроводные игровые мыши. Задержка падает до уровня, который большинство игроков просто не замечает. А Bluetooth при этом никуда не девается — переключаетесь на телефон, слушаете музыку, звоните. Два режима в одном устройстве.

SteelSeries Arctis GameBuds — игровые TWS-наушники для ПК и консолей

SteelSeries Arctis GameBuds — пожалуй, самый показательный пример того, как далеко зашли игровые вкладыши. В комплекте USB-C донгл с подключением по 2.4 ГГц, через который наушники работают с PlayStation, ПК, Nintendo Switch и даже портативными консолями. Для телефона — Bluetooth 5.3.

На практике переключение между устройствами происходит без лишних танцев с бубном. Подключил донгл к консоли — играешь. Переключился на Bluetooth — слушаешь музыку. Всё просто.

Отдельная история — фирменное приложение. Через него доступен параметрический эквалайзер и более 100 игровых пресетов. Да, звучит как маркетинг, но идея здесь разумная — разные пресеты подчёркивают конкретные звуки вроде шагов или направления выстрелов. Для соревновательных шутеров это действительно полезно.

Автономность — около 10 часов от наушников, до 40 часов с кейсом. Кейс заряжается по USB-C и поддерживает беспроводную зарядку Qi. Есть активное шумоподавление и пространственное аудио. По набору функций Arctis GameBuds — это, по сути, полноценная игровая гарнитура, просто в очень компактном корпусе. А купить ее можно на AliExpress по приятной цене.

ASUS ROG Cetra SpeedNova — TWS-наушники с большими драйверами для геймеров

ASUS ROG Cetra SpeedNova — наушники, которые даже внешне не пытаются притворяться чем-то повседневным. Дизайн геймерский, и это сразу видно.

Внутри — знакомая схема: Bluetooth для обычного использования плюс проприетарное подключение SpeedNova по 2.4 ГГц для игр. Но главная фишка здесь не в беспроводном модуле, а в звуке. ASUS установила крупные 14,2-мм драйверы с алмазоподобным покрытием диффузора. Для TWS-формата это серьёзно — обычно в наушниках стоят динамики поменьше, и разница слышна. Верхние частоты чище, бас глубже.

Помимо игрового режима с минимальной задержкой, есть дополнительные звуковые профили — Phantom Bass для усиления низких частот и Immersion Mode для подавления окружающего шума. На практике это значит, что Cetra SpeedNova неплохо справляются не только в играх, но и просто с музыкой — хотя, конечно, позиционируются они в первую очередь как геймерский аксессуар. Эти наушники тоже продаются на AliExpress.

Sony Pulse Explore — беспроводные наушники для PlayStation 5

Sony Pulse Explore изначально создавались как часть экосистемы PlayStation, и в 2026 году этот фокус никуда не делся — разве что немного расширился.

Главное преимущество — фирменная технология PlayStation Link. Это проприетарное беспроводное подключение с минимальной задержкой, которое работает с PlayStation 5, PlayStation Portal и другими совместимыми устройствами Sony. Если вы играете в основном на PS5, то именно эта связка обеспечит идеальную синхронизацию звука с картинкой — без тех микрозадержек, которые свойственны Bluetooth.

Ещё одна особенность — планарно-магнитные драйверы. Это технология, которая чаще встречается в дорогих аудиофильских наушниках, а не в TWS-вкладышах. Планарные излучатели точнее воспроизводят детали звука по сравнению с обычными динамическими драйверами. Добавьте к этому поддержку 3D-аудио от PlayStation — с передачей направления звуков в игре — и получится весьма убедительный комплект.

Но есть нюанс. Pulse Explore — это наушники, заточенные под PlayStation. Если у вас нет PS5 или Portal, значительная часть их преимуществ просто пропадает. Для мультиплатформенного использования лучше присмотреться к другим вариантам.

Razer Hammerhead Pro HyperSpeed — наушники для игр на ПК и смартфоне

Razer экспериментирует с игровыми наушниками не первый год, и Hammerhead Pro HyperSpeed — самая доработанная версия на сегодня.

Схема подключения стандартная: Bluetooth плюс USB-C донгл с 2.4 ГГц. Работают с консолями, ПК и смартфонами. Задержка в игровом режиме — около 30 мс, чего хватает для динамичных шутеров и файтингов.

Честно говоря, на бумаге Hammerhead Pro HyperSpeed не поражают воображение. Автономность — 6–7 часов от наушников, до 40 часов с кейсом. Есть настраиваемый эквалайзер, гибридное шумоподавление и — в некоторых вариантах — RGB-подсветка на корпусе. Последнее, конечно, на любителя.

Но главный козырь Razer — не характеристики, а интеграция. Если вы уже пользуетесь мышью, клавиатурой и ковриком от Razer, то Hammerhead Pro HyperSpeed управляются через то же приложение Razer Synapse. Единая экосистема, единые профили настроек, привычная логика. Для тех, кто уже вложился в периферию Razer, это заметно удобнее, чем ставить отдельное приложение для каждого устройства.

Audeze Maxwell 2 — игровая гарнитура для аудиофилов

Audeze Maxwell 2 — это, строго говоря, не TWS-наушники, а полноразмерная гарнитура. Но не упомянуть её в этом обзоре было бы нечестно, потому что она играет в той же лиге беспроводного игрового звука — просто подходит к задаче с другой стороны.

Модель анонсировали на CES 2026, и она построена на крупных планарно-магнитных драйверах Audeze — тех самых, за которые бренд любят аудиофилы. Диапазон воспроизводимых частот шире, детализация выше, звуковая сцена объёмнее — по качеству звука Maxwell 2 заметно обходит большинство игровых гарнитур на рынке.

Подключение — двойное: 2.4 ГГц донгл и Bluetooth 5.3 с поддержкой кодеков LDAC и LE Audio. Микрофон съёмный, с шумоподавлением на основе ИИ. А автономность впечатляет — до 80 часов от одного заряда. Это не опечатка, именно восемьдесят.

Но есть и обратная сторона. Maxwell 2 — это полноразмерная конструкция, её не сунешь в карман. И цена, как у любого продукта Audeze, будет соответствующей. Так что это выбор для тех, кто ставит качество звука выше портативности.

Стоит ли покупать TWS-наушники для игр в 2026 году

Игровые TWS-наушники в 2026 году — это уже не компромисс, а вполне рабочий инструмент. Технология 2.4 ГГц донглов дозрела до уровня, при котором задержка звука перестала быть проблемой для большинства игроков. Двойное подключение — донгл для игр, Bluetooth для всего остального — делает такие наушники универсальными.

Если вы играете преимущественно на PS5, присмотритесь к Sony Pulse Explore — интеграция с PlayStation Link и 3D-аудио там реализована лучше всего. Для мультиплатформенного использования на ПК, консолях и мобильных устройствах SteelSeries Arctis GameBuds выглядят наиболее сбалансированным вариантом. ASUS ROG Cetra SpeedNova подойдут тем, кому важен звук с крупными драйверами. Razer Hammerhead Pro HyperSpeed — хороший выбор для тех, кто уже живёт в экосистеме Razer. А Audeze Maxwell 2 — это для аудиофилов, которые не готовы жертвовать качеством звука даже в играх, но согласны носить полноразмерную гарнитуру.

Портативный гейминг растёт, устройства становятся компактнее, а беспроводные технологии — быстрее. Игровые TWS-наушники — это логичное следствие этих трендов, и в 2026 году они наконец стали по-настоящему хорошими.