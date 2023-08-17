Нашел планшет, с которым хоть на край света — обзор Blackview Active 8 Pro

Не знаю, согласитесь ли вы со мной или нет, но я считаю, что планшету даже важнее быть защищенным, чем смартфону. Впервые я об этом задумался, когда в 2014 году купил новый iPad на волне подорожания и думал, как бы не сломать его в дороге, а я беру его с собой буквально всегда. Тогда я ограничился кейсом, который без сомнения продлил жизнь тому устройству. Но мне хотелось или мощный чехол, которых и сейчас мало для не ходовых моделей, или именно защищенный планшет. И вот он у меня. При этом он стоит относительно недорого, и это само по себе вдвойне приятно. Осталось только разобраться, на что он способен. Этим сейчас и займемся.

Легко ли разбить планшет

Для планшетов наш мир невероятно суров! Они ежедневно сталкиваются с риском случайных падений, ударов и попадания воды, ведь многие берут их с собой на кухню, в комнату и даже в ванную. И это я перечислил только то, что может случиться с ними дома. Если вы используете планшет на улице, в путешествии или на рабочем месте, вероятность его повреждения возрастает в разы.

Не забывайте о нашем Дзен, где очень много всего интересного и познавательного!

От чего разбивается экран телефона и планшета

При этом надо понять, почему разбивается экран. Современные стекла чрезвычайно хорошо противостоят царапинам, но они не терпят изгиба. Это главная проблема, ведь любой материал или твердый, а значит его сложно повредить, но относительно легко сломать, или он мягкий. В этом случае его легко поцарапать, но сложно сломать благодаря большей гибкости. Такой компромисс решать во всем — от средневековых клинков до стекол смартфонов и планшетов. Производители решили выбирать твердые модели, которые не царапаются, а от изгиба их защитит корпус.

Отсюда главная проблема планшета — его легко согнуть, а при падении он сильно деформируется. Особенно, если у него тонкий корпус. Но тут на сцену и выходят противоударные модели, вроде Blackview Active 8 Pro.

ВИДЕОБЗОР:

Обзор защищенного планшета Blackview Active 8 Pro

Это довольно редкое устройство, разработанное специально для работы в сложных условиях или просто для тех, кто постоянно что-то роняет. Как человек, который любит активный отдых и приключения, я рад, что такой гаджет появился, ведь получается, что теперь о его защите можно забыть?

Первое впечатление от Blackview Active 8 Pro — его мощный внешний вид. Он отличается усиленной рамой, прочным корпусом, водонепроницаемыми уплотнениями, прочным экраном со стеклом Corning Gorilla Glass 5, толстыми резиновыми уголками и компонентами с ударопрочными креплениями. Другими словами, если обычные потребительские планшеты можно сравнить со спортивными автомобилями, то защищенный планшет Active 8 Pro это, как минимум, серьезный внедорожник, а то и вообще танк.

В подтверждение его прочности он официально сертифицирован по стандарту MIL-STD-810H, принятому в американской армии, как обязательный для применяемых устройств. Из гражданских спецификаций есть IP68 и IP69K. То есть планшет можно не только окунать в воду на долгое время, но и кипятить. Вряд ли вам в голову придет такая идея, но планшет это выдержит. Я лично погружал его в ведро с водой на несколько часов, и он продолжал работать так, как будто ничего не было.

Много ли весит защищенный планшет

В силу своей надежности и высокой емкости аккумулятора Active 8 Pro больше и тяжелее по сравнению с аналогичными устройствами. Это означает, что если вы держите его одной рукой во время набора текста или использования сенсорного экрана, вам может быть не очень удобно, но для того, чтобы он не выскальзывал, в комплекте есть кожаный ремешок. Он крепится основательно на винтах и не вызывает сомнений в своей надежности.

Кроме ремня, в комплекте есть стилус с магнитным креплением колпачка, переходник с USB Type-C на обычный USB, инструмент для извлечения симки и открытия крышей, зарядный кабель и адаптер питания. То есть есть все необходимое.

Вернемся к батарее. Цифра кажется какой-то космической, но ее емкость в Blackview Active 8 Pro составляет 22 000 мАч. Благодаря этому в режиме ожидания он может проработать до 60 дней. Вы можете использовать этот планшет в течение длительного времени без необходимости его подзарядки. Особенно, если он вам нужен для выполнения простых задач. В этом случае он потребляет очень мало энергии и прослужит не один день. А заряжается он с мощностью 33 Вт, и этот процесс не займет очень много времени.

Купить Blackview Active 8 Pro

Планшет с хорошим экраном

Несмотря на то, что основной упор сделан на защиту, прочность и использование в экстремальных условиях, производитель установил на редкость неплохой экран. Его диагональ чуть более 10 дюймов, и этот размер идеально подходит для планшета. Разрешение 1200х2000 пикселей делает его очень четким и выводит в один ряд с флагманами по уровню плотности пикселей.

Экран демонстрирует отличные цветовые характеристики с высокой насыщенностью цветов. Независимо от того, смотрите ли вы сериалы, кино в высоком качестве или ролики на YouTube, изображения всегда будут четкими.

Стилус для сенсорного экрана

В своей работе вы даже можете использовать его для работы с документами и создания заметок. Для этого в комплект положили стилус. Он простенький, но свои задачи выполняет. А сделан он очень качественно. Одно то, что крепления колпачка с обеих сторон магнитные. А это уже дорогого стоит и выглядит очень современно.

Еще более удивительным является то, что Active 8 Pro поддерживает режим ПК. Оказавшись в этом режиме, вы можете работать в нескольких окнах одновременно. Иногда это очень пригодится. Даже на таком относительно небольшом экране это все равно будет полезным.

Хорошая акустическая система

Аудиосистема Active 8 Pro также на высоте. Планшет оснащен четырьмя динамиками Harman Kardon, два из которых расположены вверху и два внизу устройства. Он поддерживает пять аудиорежимов, профессионально настроенных Harman Kardon. Это позволяет не только смотреть ролики и фильмы без наушников, но и слушать музыку без портативной колонки. Например, в походе, когда нести с собой дополнительное устройство является совсем плохой идеей. А еще из-за того, что динамиков 4, а не 2, как часто бывает, их будет невозможно перекрыть руками при горизонтальном хвате.

Как снимает Blackview Active 8 Pro

Производительность камеры Active 8 Pro хорошая для планшета, но даже флагманы снимают так, что среднебюджетные смартфоны их обходят. Поэтому чудес ждать не стоит, но пару хороших фотографий, когда нет смартфона под рукой, вы сделать сможете. Основная камера оснащена 48 Мп датчиком Samsung GM2, расположенным на левой стороне задней панели устройства. Фронталка имеет разрешение 16 Мп и поддерживает разблокировку по лицу.

Это хорошие показатели камеры на фоне аналогичных устройств. Даже модели без защиты за эту цену не всегда могут предложить подобные параметры. Это удивляет больше всего. Тут вы сможете сделать хорошие снимки на открытом воздухе и записать видео в походе или отпуске. Кроме того, камера также имеет встроенную функцию Google Lens. У функции есть свои особенности, но в целом она работает хорошо.

Примеры фотографий на камеру Blackview Active 8 Pro:

Купил на AliExpress защищенный смартфон с быстрой зарядкой — Обзор Blackview BV9200.

Можно ли играть на бюджетном планшете

Процессор MediaTek Helio G99 — не самый передовой процессор, но со своими задачами он справляется. Вместе с ним может быть до 16 ГБ оперативной памяти, что вообще отлично. Если к телефону Blackview, обзор которого у нас был ранее, у меня еще были некоторые вопросы, то тут с плавностью работы при выполнении каждодневных задач все отлично. Скорость загрузки приложений высокая, и пока я не сталкивался с какими-либо сбоями. Хотя для игр это не самое передовое устройство. Но этого следовало ожидать. ААА-тайтлы будут проседать по частоте кадров на максималках, а в обычные игры поиграть очень даже можно.

За проведенное с этим планшетом время я пользовался им в качестве инструмента для решения повседневных задач. Среди них были просмотр Интернет-страниц, развлечения и иногда простые игры. Все это работало на планшете очень плавно без каких-либо проблем. Поэтому для повседневного использования его производительности точно более чем достаточно.

Наличие 256 ГБ встроенной памяти действительно очень удобно. Я редко заполняю и половину этого объема на планшете, но если бы я постоянно смотрел кино или сериалы в дороге, то этот объем мне очень пригодился бы. При этом есть слот расширения для карт памяти microSD. То есть память можно расширить еще больше, а это не может не радовать.

Работает все это под управлением DokeOS_P3.0 на базе последней версии Android 13, что приятно удивило. Сама по себе оболочка довольно своеобразна, и ее надо изучать более подробно, но в целом она довольно понятная. Не все вещи в ней находишь сразу, но процесс освоение не вызывает неприятных ощущений, когда ты долго пытаешься что-то найти. Все происходит как-то очень нативно.

Стоит ли покупать защищенный планшет Blackview Active 8 Pro

С точки зрения функциональности Blackview Active 8 Pro предлагает все, что вы ожидаете от современного планшета. Он оснащен быстрым модулем Wi-Fi и стабильным соединением Bluetooth, что упрощает доступ в Интернет и подключение к другим устройствам. Скорость работы и зарядки его тоже на высоте. А отличный экран и огромная батарея дополняют полное впечатление от этого устройства.

А ведь еще Active 8 Pro поддерживает работу с двумя SIM-картами. Это нужно не всем, но многим такая приятная особенность точно понравится.

Защищенный планшет Blackview Active 8 Pro — отличное устройство, хорошо подходящее для каждодневного использования, и позволяет взять его с собой куда угодно, хоть на диван, хоть в горы, хоть в руки ребенка, чтобы он смотрел мультики, а вы не переживали, что он его разобьет. В общем, если вы, как и я, задумывались о том, что вам страшно разбить ваш планшет, Blackview Active 8 Pro вам отлично подойдет и его можно рассматривать для покупки.

Купить Blackview Active 8 Pro