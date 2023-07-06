Впервые вижу защищенный планшет с такими крутыми характеристиками. По-моему, его стоит купить

На рынке Android-устройств защищенные планшеты являются большой редкостью. Отсутствие конкуренции позволяет производителям таких гаджетов не уделять серьезного внимания характеристикам. В устройство можно запихнуть любой хлам, ведь у потенциального покупателя просто не будет другого выбора, кроме как купить единственную доступную модель. Однако у всех правил есть исключения, что доказывает планшет Blackview Active 8 Pro, мимо которого я просто не мог пройти.

Этот противоударный планшет, работает на свежайшем Android 13, оснащен стереодинамиками Harman/Kardon, имеет режим ПК и бесплатный пакет офисных приложений. Ну а цена Blackview Active 8 Pro вызывает положительный шок. Давайте разбираться, действительно ли этот недорогой планшет способен стать устройством, которое понравится каждому.

Узнать стоимость Blackview Active 8 Pro

Кому нужен противоударный и водонепроницаемый планшет

Как ни странно, защищенный планшет может пригодиться всем. Во-первых, он станет незаменимым устройством для людей, работающих в тяжелых условиях, или ведущих активный образ жизни. Во-вторых, такой девайс будет полезен в семье с детьми, которые то и дело роняют технику на пол. С учетом того, что компактность для противоударного планшета не так важна, как для смартфона, минусов у форм-фактора Blackview Active 8 Pro нет.

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Корпус этого недорогого планшета защищен по стандартам IP68 и IP69K, имеет армейский сертификат MIL-STD-810H и даже оснащен кожаным ремешком, позволяющим с удобством пользоваться устройством в любых обстоятельствах. Конечно, Blackview Active 8 Pro — это довольно крупное устройство. Но вы бы знали, какой аккумулятор получил противоударный планшет…

Планшет с мощным аккумулятором и быстрой зарядкой

Blackview Active 8 Pro — планшет с мощной батареей. Ее емкость составляет невероятные 22000 мАч. Такого аккумулятора хватит на 45 дней работы в режиме ожидания и целые сутки непрерывного просмотра видео на здоровенном 10.36-дюймовом экране.

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Помимо внушительного аккумулятора планшет Blackview Active 8 Pro предлагает мощную зарядку на 33 Вт, которая идет в комплекте. Она полностью восстановит энергию устройства за 285 минут, а на первые 50% потребует всего 105 минут. Это очень быстро, учитывая емкость батареи.

Характеристики планшета Blackview Active 8 Pro

И все-таки противоударный корпус и емкий аккумулятор — это лишь полезное дополнение к характеристикам Blackview Active 8 Pro. Главное, что привлекает в планшете на Андроид — отличная начинка, способная порадовать и геймера, и обычного человека, который любит смотреть видео на большом экране.

Характеристики Blackview Active 8 Pro Экран 10.36 дюйма, IPS (2000х1200), 60 Гц Основная камера 48 Мп Фронтальная камера 16 Мп Процессор Helio G99 Память 8/256 Гб Аккумулятор 22000 мАч Зарядка 33 Вт

Все характеристики Blackview Active 8 Pro

Одно из основных достоинств планшета Blackview — чипсет Helio G99. Я уже называл его одним из лучших процессоров 2023 года и готов подтвердить это снова. Производительности чипа хватает для выполнения любых задач, а его энергоэффективность нивелирует большую диагональ экрана и высокое разрешение. Также процессор хорошо обрабатывает изображение, в чем ему помогает 48-мегапиксельный сенсор Samsung, не уступающий смартфонным аналогам по схожей цене.

Вдобавок ко всему защищенный планшет получил NFC-чип для бесконтактной оплаты, поддержку SIM-карт 4G и MicroSD-карт объемом до 1 Тб, а за счет поддержки OTG емкий аккумулятор на 22000 мАч можно использовать в качестве повербанка для других гаджетов. Наконец, стилус для планшета уже идет в комплекте, поэтому Blackview Active 8 Pro сразу из коробки готов к выполнению любых задач.

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Где купить Blackview Active 8 Pro

Безусловно, столь впечатляющие характеристики планшета не могли сделать из Blackview Active 8 Pro по-настоящему дешевое устройство. Девайс оценили в $397 (~ 36 000 ₽). Однако в период с 10 по 14 июля вы можете купить Blackview Active 8 Pro всего за $240 или примерно 22 000 ₽.

Купить Blackview Active 8 Pro со скидкой

На этом приятные новости не заканчиваются. Первые 200 покупателей получат дополнительную скидку в размере $11, за счет которой цена Blackview Active 8 Pro составит менее 21 000 ₽. Ну а в дополнение к заказам с 201 по 400 идет бесплатная клавиатура для планшета. Так что поторопитесь.