Все, что мы знаем о Samsung Galaxy Tab S8

Прошлогодний Galaxy Tab S7 был чуть ли не единственным нормальным планшетом на Андроид. Удивительно, но корейцам удается удивлять нас даже в суровых условиях кризиса планшетов и дефицита полупроводников. С учетом, что под конец прошлого гда Google представила нам операционку Android 12L, заточенную специально под устройства с большим дисплеем, рынок планшетов в скором времени должен расцвести пуще прежнего. Понятно, что больше всего ждем новинок от Samsung. Едва ли у кого-то из других производителей получались продукты лучше. Сегодня предлагаю поговорить о предстоящей новинке Samsung Galaxy Tab S8. Уверяю вас, там есть на что посмотреть.

Если вы собираетесь купить планшет на Андроид, то выбор у вас небольшой. По факту, его нет совсем. Хотите универсальный мультимедийный гаджет для просмотра фильмов и серфинга — Xiaomi Mi Pad 5. Но если собираетесь приобретать себе устройство для профессиональной работы — кроме Samsung вы ничего толкового не найдете.

В прошлом году корейцы предлагали нам Galaxy Tab S7. Планшет получился суперский. Многие пользователи считают его идеальной альтернативой iPad Pro. Плюс, обратите внимание на отзывы, они очень хорошие! Сейчас пришло время оценить будущий Samsung Galaxy Tab S8.

Почему Android 12L станет залогом успешного будущего Google.

Экран Samsung Galaxy Tab S8

Прошлогодний Samsung Galaxy Tab S7 поставлялся в двух размерах: 11-дюймовая классическая модель и 12,9″ с приставкой Plus. Они отличались не только по размеру: младшая модель имела TFT-матрицу, в то время, как Galaxy Tab S8+ был оснащен дисплеем OLED 120 Гц.

Ожидается, что Galaxy Tab S8 немного расширят размерную сетку. Новая линейка планшетов от Samsung будет поставляться в трех размерах: 11-дюймовый S8, 12,9-дюймовый S8+ и 14,6-дюймовый S8 Ultra. Последний, похоже, составит серьезную конкуренцию iPad Pro, и будет нацелен на профессионалов: художников, дизайнеров, монтажеров и других представителей творческих профессий.

По слухам Galaxy Tab S8 11″ будет по-прежнему иметь TFT матрицу и лишится любимого многими OLED-экрана. Грустно, что производители обделяют младшие модели топовыми характеристиками. А что, если я хочу 11″ и AMOLED? Что ж, имеем то, что имеем.

Плюс, ожидается, что модель Galaxy Tab S8 Ultra получит челку, как на новых MacBook Pro. Да, выглядит более лаконично, чем у яблочников, но все равно думаю, что для многих покупателей это может стать решающим фактором при покупке.

Итак, характеристики дисплея в линейке Galaxy Tab S8 будут следующие:

Samsung Galaxy Tab S8 11″: TFT, 120 Гц, 2560 x 1600.

Samsung Galaxy Tab S8+ 12,9″: OLED, 120 Гц, 2800 x 1752.

14,6-дюймовый Samsung Galaxy Tab S8 Ultra: OLED, 120 Гц, 2960 x 1848p.

Характеристики Samsung Galaxy Tab S8

Как обычно, у Samsung с производительностью все хорошо. Ожидается, что все три модели получат топовый Snapdragon 8 Gen 1. Согласно заявлению Qualcomm, Snapdragon 888 отстает от своего преемника на 20% по производительности и на 30% по энергоэффективности. Мы рассказывали об этом в отдельной статье, рекомендую ознакомиться.

Что касается оперативной памяти, ожидается, что Galaxy Tab S8 Ultra будет поставляться в следующих спецификациях:

8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ.

12 ГБ ОЗУ и 256 ПЗУ.

16 ГБ ОЗУ и 512 ПЗУ.

Последняя спецификация судя по всему станет эксклюзивной для модели Galaxy Tab S8 Ultra. Две остальные будут доступны и на младших моделях. Плюс, Ultra, скорее всего, будет выпускаться как с Wi-Fi, так и с 5G.

С автономностью тоже порядок. Согласно утечкам, изменений не будет. Младшая модель S8 получит батарею на 8000 мАч, S8+ — 10 090 мАч, а Ultra будет поставляться с 11 200 мАч. Известно, что Galaxy Tab S8 Ultra будет поставляться с зарядкой мощностью 45 Вт.

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Когда выйдет Samsung Galaxy Tab S8

На данный момент неизвестно, когда Samsung выпустит новый планшет Galaxy Tab S8. Многие ждали обновление перед новогодними праздниками, но вместо этого Samsung решила выкатить бюджетную версию — Galaxy Tab S7 FE.

Наши зарубежные коллеги с WinFuture предполагают, что Samsung покажет новинки вместе с Galaxy S22 на презентации, которая состоится 8 февраля, однако с точкой пока об этом сказать нельзя.

Цена Samsung Galaxy Tab S8

С ценами все тоже весьма размыто. Но одно известно точно: дешевым новый планшет Samsung назвать сложно. Ожидается, что младшая версия будет стоить примерно 850 долларов, S8+ в районе 1000 зеленых, а за большую версию придется отдать 1100 долларов США.

Так как точной даты презентации Samsung Galaxy Tab S8 назвать нельзя, мы не будем гадать на кофейной гуще и прикидывать стоимость в рублях, но одно понятно точно: если собираетесь приобретать Samsung Galaxy Tab S8 Ultra, откладывать деньги надо уже сейчас.

Что не так с новым Android и стоит ли обновляться.

Ждете новый Samsung Galaxy Tab S8? Как считаете, он найдет своего покупателя или планшеты на Андроид мертвы и воскресить их уже не выйдет? Обязательно поделитесь своим мнением в нашем Телеграм-чате. Будет интересно прочесть.